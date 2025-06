Dopo anni di permanenza a Uomini e Donne, Barbara De Santi sembrava finalmente essere riuscita a trovare un compagno con il quale condividere la sua vita. Lei e Ruggiero D’Andrea sono stati anche ospiti nel programma di Maria De Filippi nel corso delle ultime puntate di questa stagione, dove avevano raccontato di essere felici e complici. A distanza di un po’ di tempo da quell’ospitata, però, pare che le cose stiano prendendo una piega decisamente differente.

I dettagli sulla presunta crisi tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea

Tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea è in corso una crisi? Stando a quanto emerso da alcuni dettagli social pare proprio di sì. Alcuni utenti del web hanno scritto a Lorenzo Pugnaloni chiedendo informazioni sulla coppia. In tanti hanno notato che i due non si mostrano più sui social insieme. Fino a qualche settimana fa, invece, le loro Instagram Stories erano colme di foto e video volti ad immortalare la loro vita di coppia.

Adesso, invece, tutto questo non c’è più. La causa potrebbe risiedere nei problemi familiare che sta avendo Barbara. Ricordiamo, infatti, che sua sorella è stata vittima di un grave incidente che sta compromettendo considerevolmente le sue condizioni di salute. La stessa Barbara ha raccontato tutto sui social rivelando anche che si sarebbe assentata per un po’ di tempo proprio per affrontare queto dramma familiare che ha sconvolto tutti. Ad ogni modo, fermo restando tutto ciò, appare un po’ strano che neppure Ruggiero sia solito pubblicare contenuti dedicati a Barbara né, tanto meno, ha mai espresso affetto e vicinanza alla sua compagna per quello che sta affrontando.

Ruggiero ha solo sfruttato Barbara a Uomini e Donne? Cosa è emerso

Questi dettagli, dunque, stanno spingendo molti utenti del web a credere che, in realtà, le cose tra Barbara e Ruggiero non stiano andando nel modo sperato. Pugnaloni, inoltre, ha aggiunto anche altri dettagli sulla faccenda in quanto ha rivelato di aver avuto modo di sentire Barbara e di farle qualche domanda in merito a tutta questa situazione. La De Santi, però, si è soffermata per lo più sulle condizioni di salute di sua sorella, tergiversando sul resto.

Questo ha spinto Lorenzo a trarre delle conclusioni. Anche secondo lui, infatti, tra Barbara e Ruggiero le cose non starebbero funzionando, cosa prevedibili per molti. In tanti sono coloro i quali non hanno mai creduto alla buona fede di Ruggiero, accusandolo di essersi avvicinato a Barbara solamente per farsi conoscere e per avere un tornaconto personale. Adesso che è riuscito a raggiungere il suo intento, dunque, potrebbe aver deciso di mettere la De Santi in un angolo. Ad ogni modo, per il momento pare non arriveranno molte risposte poiché, come è giusto che sia, Barbara è impegnata prima ad occuparsi delle vicende familiari. Non resta che attendere, quindi, per scoprire come evolverà la faccenda.