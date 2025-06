Barbara De Santi è riuscita a trovare l’amore nel corso dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. La dama, infatti, è tornata in studio sul finire di stagione per aggiornare tutti i presenti circa le condizioni del suo rapporto con Ruggiero D’Andrea. Se, da un lato, la sua vita sentimentale procede a gonfie vele, lo stesso non può dirsi per quella familiare. In queste ore, infatti, la dama ha fatto un annuncio davvero straziante che riguarda sua sorella.

La sorella di Barbara De Santi rischia di morire: il racconto dell’ex di UeD

Mediante le sue Instagram Storie, Barbara De Santi ha raccontato un dramma che la sta assorbendo totalmente in questi giorni. Nello specifico, l’ex dama del Trono Over di UeD ha spiegato che sua sorella è stata coinvolta in un incidente molto serio, dal quale potrebbe non riprendersi. Le cose sembrava stessero migliorando ma, improvvisamente, le condizioni si salute della donna si sono aggravate precipitosamente, gettando la famiglia nello sconforto.

Quest’oggi Simona De Santi subirà l’ennesimo intervento che potrebbe essere determinante per le sue sorti. Barbara, dunque, con la voce rotta dal pianto, ha lanciato un appello a tutte le persone che la seguono, ovvero, ha chiesto loro di fare una preghiera per sua sorella. Con tale annuncio, poi, Barbara si è anche voluta scusare in anticipo in quanto si assenterà dai social per un po’ di tempo in quanto preferisce dedicarsi a questa delicata questione familiare e non ha molta voglia di condividere contenuti con i suoi fan. La donna ci ha tenuto a precisare che la situazione sia decisamente critica, quindi, ha chiesto il massimo sostegno a tutte le persone che le vogliono bene.

Tutti vicini al dolore di Barbara di Uomini e Donne

Ad ora non è ancora trapelato nessun aggiornamento da parte di Barbara, cosa che sta generando una certa preoccupazione nei suoi fan in quanto la donna ha dichiarato che avrebbe subito informato chi la segue se ci fossero state delle buone notizie. A stare vicino alla donna sono, non solo tutti i fan che sono accorsi al di sotto del video in questione per manifestare tutta la loro vicinanza, ma anche Ruggiero D’Andrea, il fidanzato di Barbara. Tra i due, infatti, pare che le cose vadano davvero a gonfie vele, ma sarà proprio in momenti come questi che si potrà testare la stabilità della loro relazione.