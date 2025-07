Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 23 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 23 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua vitalità potrebbe subire una caduta, attribuibile all’influenza non proprio favorevole della luna. È di fondamentale importanza che tu gestisca attentamente le tue attività quotidiane per limitare la tensione. Tuttavia, nonostante gli ostacoli apparenti, si presenteranno sicuramente chance per avanzare. Infatti, sono già stati fatti dei progressi sul fronte professionale, hai fatto piazza pulita di ciò che non funzionava più.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Ariete, forse stai dando troppa importanza alle questioni di lavoro e finanze. Ricorda che le emozioni autentiche sono altrettanto necessarie, quindi non dimenticare di fare spazio anche all’amore. Oggi sembra che sei destinato a trovare soluzioni operative ai tuoi problemi, ma mantieni la guardia alta nella gestione delle relazioni con persone dei segni Leone e Acquario.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nativi dei Gemelli, la settimana si preannuncia ricca di stimoli creativi e innovativi. Ho l’impressione che professionisti e amanti dei libri troveranno in questo periodo un’energia particolare e positiva. Un eventuale progetto da lanciare in questo lasso temporale potrebbe godere di una spinta astrale favorevole. Tuttavia, occorre tenere a mente che l’astrologia non assicura successi assoluti. Ciò che può fare è aiutarti a individuare i momenti più propizi per metterti in evidenza, il duro lavoro e l’impegno restano fondamentali. Anche la sfera sentimentale risente di quest’energia positiva, vivendo un’intensa fase di rinnovamento e passione.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il transito della Luna darà un’accentuata intuizione, l’occasione di trasformare piccole aspirazioni in realtà tangibili. E con Giove in transito nel vostro segno, potreste perfino contemplare un cambio di attività o l’ideazione di progetti innovativi. Agosto si preannuncia come un periodo di grande amore, che per alcuni potrebbe tradursi in un matrimonio, l’inizio di una convivenza o la presa di decisioni importanti.

Oroscopo del Leone

Leone, in questo momento sei la stella brillante che tutti notano, pieno di una vivace energia. La tua creatività, in questo periodo, è al massimo: è il momento ideale per avviare nuove iniziative. L’amore sta ritrovando la sua strada nel tuo cuore, coloro che non hanno un partner si sentiranno particolarmente attraenti, mentre le coppie hanno l’opportunità di rinnovare il loro ardore.

Oroscopo della Vergine

Per te, Vergine, il mese di luglio non è stato un periodo sereno per quanto riguarda il campo professionale. È fondamentale riuscire a gestire i momenti di crisi con saggezza, anziché lasciarsi guidare solamente dall’istinto. Ricorda che la tua forza risiede nella riflessione: le decisioni prese d’impeto non fanno per te. Quindi tieni sempre presente che necessiti di un determinato tempo per considerare con calma le tue opzioni e fare delle scelte ponderate e costruttive.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, avverti l’esigenza di un recupero nel tuo ambiente lavorativo, specialmente se sei stato costretto a una pausa prolungata. Forse ci sono state disputi o disaccordi. Pertanto, chi si trova a transitare da un’azienda o un gruppo ad un altro, o desidera farlo, è perché ricerca un ritorno alla calma e all’equilibrio. E’ chiaro che con certe persone non c’è la giusta sintonia. C’è anche chi ha notato un deficit di gratitudine nei propri confronti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, troverai cruciale il tuo incontro con Giove, il pianeta che meglio ti aiuta a navigare attraverso le sfide. Guardati dall’agire d’impatto, soprattutto nelle faccende del cuore. Conserva la tranquillità, in particolare nei rapporti con le persone che ami e che ti stanno più vicino. Un doppio avviso quando interagisci con un Acquario.

Oroscopo del Sagittario

Questo è un periodo promettente per il Sagittario, così se qualche iniziativa non è andata a buon fine o se non è accaduto nulla di positivo, ora è il momento di tirarsi su il morale. Pertanto, è un’ottima opportunità per fare pace col passato e focalizzarsi verso il futuro. L’unica eccezione potrebbe essere l’amore, che sembra essere un po’ in disparte.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la portata delle responsabilità provenienti da relazioni intricati può farti sentire sopraffatto. È cruciale mantenere la calma e non aggirare intenzionalmente i problemi. Dare priorità al tuo benessere è essenziale, cerca di non alimentare ulteriori conflitti nella giornata odierna.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario stanno attraversando un periodo di turbolenza sentimentale. Se si trovano in una relazione complessa, è essenziale prendersi un momento di pausa prima di prendere una decisione conclusiva. Ricordate, la stanchezza corporea può avere un impatto sul vostro umore.

Oroscopo dei Pesci

Dopo un periodo complicato, si apre una fase di rinnovamento per la tua sfera affettiva. Agosto arriva con meravigliose possibilità di sviluppo personale e di esplorazione sentimentale, sia per te che per altri segni. Un invito all’apertura mentale ed emotiva, specie se non si ha un partner, promettendo avventure molto affascinanti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.