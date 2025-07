Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 22 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell'Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 22 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e "I Fatti Vostri", vi accompagna nell'affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele.

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, attualmente pare che un’attenzione particolare si posizioni sul tuo settore lavorativo. Con Giove in dissonanza, è il momento propizio per risolvere affari non conclusi. Non sarebbe sorprendente se si verificasse un riesame delle finanze, o se alcuni autolavoratori scegliessero di esplorare nuovi ambiti. Impegnarsi in nuove imprese potrebbe portare equilibrio alla recente instabilità. Sul fronte affettivo, sembra che tu stia vivendo un periodo energico.

Oroscopo del Toro

Come un autentico Toro, queste giornate apportano l’opportunità ideale per affrontare quelle questioni che disturbano la tua tranquillità. È proprio in ambito pratico e professionale che si richiede il tuo focus. Non dimenticare che presto avremo una posizione del sole e della luna disarmonica, il che potrebbe portare alla luce alcune inquietudini. Il suggerimento del momento è quello di analizzare cosa sta creando squilibrio e sistemare eventuali contrasti prontamente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, c’è un forte desiderio di intraprendere attività stimolanti al tuo interno, grazie a Mercurio che ti è propizio. Sei capace di guidare gli eventi nel modo che desideri. L’aura del fascino si intensifica con l’auspicio di Venere, rendendo questa fase perfetta per stringere nuovi legami.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’influenza benefica di Giove nel vostro segno predice portentosi risultati. Vi invito a cercare stimoli nuovi, perché ora è più semplice farlo. In amore, coloro che hanno un partner potrebbero fare un passo importante, come iniziare a convivere o addirittura procedere al matrimonio. I single, invece, potrebbero decidere di lasciarsi alle spalle le vecchie abitudini. Non posso ignorare che emerga un desiderio irrefrenabile di spingersi verso mete inesplorate anche nel vostro ambiente professionale.

Oroscopo del Leone

Bene, Leone, ci siamo, un periodo chiave si sta avvicinando per te. Considera che molto presto ci sarà un potente novilunio, che rappresenta un momento opportuno per pianificare riunioni di lavoro o eventi professionali. Ma non solo, è anche il periodo perfetto per superare le tue sfide. Sul piano sentimentale, il tuo carisma diventa sempre più potente, attirando incontri interessanti e gratificanti. Preparati a una fase emozionante, Leone.

Oroscopo della Vergine

Per chi è del segno della Vergine, con la Luna e Venere in disaccordo, è consigliabile non esaurirsi con sforzi troppo ingenti e, in particolare, eludere discussioni inutili. Tranquillità, poiché presto ci si potrebbe trovare in una fase di recupero favorevole. Ogni minimo dispiacere sarà solo un lontano ricordo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, avverti l’esigenza di un recupero nel tuo ambiente lavorativo, specialmente se sei stato costretto a una pausa prolungata. Forse ci sono state disputi o disaccordi. Pertanto, chi si trova a transitare da un’azienda o un gruppo ad un altro, o desidera farlo, è perché ricerca un ritorno alla calma e all’equilibrio. E’ chiaro che con certe persone non c’è la giusta sintonia. C’è anche chi ha notato un deficit di gratitudine nei propri confronti.

Oroscopo dello Scorpione

In vista di una settimana carica per lo Scorpione, con particolare intensità tra il giovedì e il venerdì, suggerirei di iniziare a lasciarsi alle spalle un fardello, gestendo gli stress presenti e tentando di riconquistare il benessere sia fisico che mentale. A partire da lunedì, alcuni Scorpione hanno avvertito un disagio, quindi è fondamentale dedicare tempo al recupero ora.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario è chiamato a gestire attentamente possibili fraintendimenti e situazioni tese. La loro determinazione esprime un forte potenziale, ma nessuna situazione richiede una sovrabbondante drammaticità. Il consiglio è di mantenere un atteggiamento positivo, soprattutto per quanto riguarda il settore affettivo. Effettivamente, è possibile che prima del mese di agosto possano sorgere delle incomprensioni che potrebbero non essere risolte completamente.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei una persona di forte determinazione, una qualità che rappresenta il tuo grande valore. Tuttavia, recentemente trovi un individuo che ha offuscato questa luce. Non temere di esprimere le incertezze affettive che ti affliggono, sollevando così quel peso emotivo interiore che di tanto in tanto sembra intensificarsi.

Oroscopo dell’Acquario

Un affettuoso saluto agli amici dell’Acquario. Oggi noterete che sarà più semplice per voi affrontare e risolvere eventuali questioni pendenti. Però, cruciali sono i giorni tra giovedì e venerdì, quando l’allineamento del Sole e della Luna potrebbe far venire alla luce alcune vostre preoccupazioni. Potrebbe anche insorgere un po’ di ansia riguardo ad una persona. Importante anche prestare costante attenzione alle finanze.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il tuo cuore sfiora un grande bisogno d’amore; agosto promette essere un periodo assai favorevole al fiorire delle emozioni. È un momento propizio per chi non ha ancora trovato la propria metà, le stelle predicono l’arrivo di promettenti opportunità. Non mancano buone prospettive nemmeno per le coppie affiatate: sono in vista programmi legati alla casa, alla convivenza o all’idea di un figlio. Ci stiamo avvicinando a un autunno ricco di aspettative positive, che coinvolgerà altresì il settore professionale; se stavi aspettando una conferma lavorativa, potrebbe già essere arrivata o essere ancora in fase di definizione.

