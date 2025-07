Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 21 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 21 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Il segno dell’Ariete può sorridere: Mercurio risulta favorevole e suggerisce che è un buon momento per trattare accordi, redigere un contratto o rivedere le tue opzioni. È evidente che stai già pensando alle azioni che devi intraprendere in vista del mese di settembre. In tema d’amore, troverai protezione.

Oroscopo del Toro

Toro, è plausibile che sotto l’influenza negativa di Mercurio, la questione finanziaria stia occupando i tuoi pensieri, soprattutto considerando le recenti spese non indifferenti. Gli eventuali negoziati per contratti o accordi sembrano presentare più ostacoli di quanto immaginato. Sarebbe utile, dunque, riflettendo attentamente su questo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, grazie alla luna nel vostro segno, avete una vivacità e un eloquio ineguagliabili. Tuttavia, fate attenzione a non divulgare troppi dettagli riguardo ai vostri piani, perché c’è il pericolo di incappare in individui che non sono così affidabili come sembrano.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, offro le seguenti proiezioni astrologiche per il segno del Cancro: in questa fase, sarebbe saggio limitare le vostre decisioni, assicurandovi che esse siano attentamente considerate. Potrebbero esservi state presentate delle opportunità professionali, e il mio consiglio è di accettare o, almeno, di valutare attentamente quest’offerte prima di decidere di declinarle.

Oroscopo del Leone

Amici del Leone, le stelle indicano un periodo di successi e realizzazioni, non solo nel presente, ma anche nei mesi a venire. Mercurio, benefico nel vostro segno, esalta le vostre doti di eloquenza e lucidità mentale, mentre Venere ci sussurra di una possibile storia d’amore in arrivo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, immagina di ritrovarti in una stanza ordinata e linda, proprio come tu ami. Improvvisamente, una finestra si spalanca e una corrente d’aria scompiglia tutto. Questa è l’immagine della tua vita: sempre impegnata a rimettere le cose a posto, ma pensieri, persone o eventi inaspettati ti costringono a riprendere tutto daccapo. L’aspetto sentimentale non è in gioco per quelle coppie già consolidate. Tuttavia, in questo periodo un po’ caotico, che non dipende da te, potrebbero emergere alcune lievi tensioni.

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia, le stelle si posizionano in una condizione molto favorevole rispetto agli ultimi tempi, suggerendo l’opportunità di un Evento inaspettato o un breve viaggio. L’influenza di Venere risplende sulla tua vita amorosa, tuttavia, presta attenzione alla sfera lavorativa in quanto rischi di subire troppo stress.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, abbiamo notato recentemente qualche piccola tensione nel tuo ambito. Effettivamente, ci sono stati alcuni problemi, ma la buona notizia è che oggi la situazione sembra migliorare. Ricordati però di non prendere le cose troppo a cuore. Sta avvenendo un cambiamento significativo nella tua vita e potresti sentire il bisogno di avere a disposizione risorse economiche maggiori.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittariani, molti tra voi stanno vivendo una fase di rivisitazione del proprio impiego in ambiente lavorativo, in particolare se si tratta di un progetto o un programma che si è concluso. Vi state muovendo verso nuovi ambiti su cui agire. Non temete il cambiamento, non permettete che l’abitudine e la monotonia nel campo affettivo intacchino la qualità del vostro rapporto.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la Luna ti favorisce tuttavia questo Giovino in opposizione indica un surplus di stress. Sembra che ti rimproveri spesso per aver assunto troppe responsabilità. È fondamentale dar voce ai tuoi sentimenti, sciogliere le tensioni e riacquistare la fiducia in una possibile tranquillità.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario, è ancora sottomesso a questa onda di tensione, la quale però, oggi, sarà un pochino più lieve. Devo ammettere che gli ultimi 48 ore non sono state semplicissime. E’ necessario fare una rivisitazione su alcuni aspetti economici. Direi che è il momento giusto per intraprendere le spese necessarie, ma con prudenza. Atenzione a non commettere errori.

Oroscopo dei Pesci

Spero vivamente, caro Pesci, che questa giornata risulti per te serena e gradevole. Risulta inevitabile, innegabilmente, che in amore si presentino di tanto in tanto delle piccole tensioni da gestire ed oltrepassare. A partire dal mese di agosto, avrai l’opportunità di vedere con maggiore chiarezza molte delle situazioni legate al cuore. Tuttavia, fai attenzione ad evitare di creare danni irrimediabili in questo lasso di tempo.

