Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 17 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 17 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’influenza della Luna nel tuo segno favorisce un periodo di evoluzione individuale carico di energia. La tua fermezza ti permette di sfuggire a circostanze e individui che non ti arricchiscono più. Nella sfera affettiva, è un momento propizio per indagare su nuove possibilità.

Oroscopo del Toro

Toro, sto insistendo da un po’ sulla prudenza finanziaria poiché Mercurio, che sta dando segnali discordanti, indica che certi piani potrebbero implicare investimenti notevoli. Forse c’è stato un mutamento significativo nella tua azienda, quindi ti invito a monitorare attentamente i tuoi conti. Nonostante l’atmosfera generalmente favorevole, invito a procedere con cautela coloro che stanno cercando l’amore o che già si trovano in una relazione sentimentale. Tra poco, entro agosto, troverai ottime opportunità.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno zodiacale dei Gemelli è sotto l’influenza dei pianeti delle relazioni. Quindi, organizza occasioni speciali con le persone care per consolidare i rapporti. Le tue percezioni attuali potrebbero rivelarsi estremamente preziose con l’arrivo dell’autunno. Voglio anche elogiarti, perché nonostante le recenti difficoltà, hai dimostrato una straordinaria capacità di adattamento.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, le stelle suggeriscono che Giove nel vostro segno vi sprona ad accogliere nuove responsabilità e a considerare fresche prospettive nel vostro ambito lavorativo. Tuttavia, vi consiglio di dedicare alcuni momenti a riflettere, in particolare in queste ore. La Luna non è nelle condizioni migliori, e la vostra propensione a essere sensibili potrebbe condurvi a reazioni esagerate.

Oroscopo del Leone

Leone, il cielo astrologico ti offre la chance di correggere errori passati e recuperare la fiducia che potresti aver perduto. Questo periodo positivo è l’ideale per risolvere equivoci e per dialogare onestamente con quella persona che occupa un posto speciale nel tuo cuore. Senza ombra di dubbio, questo mese di luglio si presenta più favorevole rispetto al precedente, portando con sé opportunità eccellenti in ambito sentimentale, possibili spostamenti e sfide entusiasmanti.

Oroscopo della Vergine

Non lasciarti abbattere se le tue ultime strategie non hanno portato frutti sperati. Ora però, il vento sta cambiando: Giove ritorna a sorridere su di te da alcune settimane. Oggi, una Luna Energica, che sarà ancora più forte domani, ci regala un soffio di ottimismo. Tuttavia, occorre essere prudenti sul piano lavorativo, qualcuno ha provato a gettare ombre sulla tua reputazione, ma senza successo. Nel settore amoroso, sarà necessario agire con un pizzico di saggezza.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sicuramente hai Stellar Venere dalla tua parte. È arrivato il momento di lasciare spazio alle emozioni significative, di dare spazio ai sentimenti. Ti devo avvertire però, ci sarà un’esplosione di opportunità rapportate al lavoro nel prossimo weekend. Sembra che tu sia desideroso di fare di più, di rincorrere il tempo che senti di aver perduto. È importante però prendersi cura del proprio benessere fisico, soprattutto dopo che gli ultimi mesi si sono rivelati particolarmente stressanti.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è fondamentale esprimere accuratamente i tuoi sentimenti e pensieri per prevenire incomprensioni. Sei sul punto di sperimentare un rilevante progresso sia a livello professionale che emotivo, grazie all’aspetto positivo di Giove. Mi sento di raccomandare di concentrarti sui tuoi piani nell’immediato. Tuttavia, le costellazioni suggeriscono di essere cauto sul fronte finanziario, poiché potrebbero esserci degli imprevisti nelle spese.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ti trovi in un ciclo di rinascita e risoluzione. Si potrebbe dire che rispetto ai primi mesi dell’anno, ora disponi di una maggiore libertà. Non esitare a rivendicare ciò che meriti professionalmente, tuttavia, ti consiglierei di mostrare un po’ di prudenza affettiva, in particolare dove esistono dinamiche difficili.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la sfera professionale e quella familiare potrebbero richiedere molto del tuo tempo ed energie. E’ perfettamente comprensibile se senti un senso di affaticamento. Puoi avere l’impulso di mantenere tutto in perfetta armonia, tuttavia, dovresti ricordare che non sempre risulta fattibile avere il pieno controllo su ogni situazione.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, l’universo vi sorride! In questo momento le costellazioni vi stanno dando un sostegno nei rapporti sentimentali. È il momento perfetto per essere propositivi e guardare avanti con speranza, particolarmente nelle questioni di cuore.

Oroscopo dei Pesci

Nei prossimi giorni, cari Pesci, troverete una luce speciale grazie alla Luna: apportatrice di opportunità. Il consiglio delle stelle è di mettere in evidenza la vostra creatività nel campo lavorativo. L’amore? Non temete le sfide, affrontatele con audacia.

