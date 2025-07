Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 8 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 8 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Care Ariete, l’armonia tra Venere e Mercurio dona leggerezza alla vostra giornata; tuttavia, l’influenza contraria di Giove può portare solo a terminare relazioni insoddisfacenti. Il suggerimento più prudente sarebbe quello di mantenere la serenità nel dialogo per evitare discordie. È evidente un bisogno di tutela sentimentale e familiare.

Oroscopo del Toro

Volgi lo sguardo alle prospettive future, non rimanere ancorato al passato. Accogli a braccia aperte le trasformazioni, potrebbero offrirti più benefici di quanto immagini.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la presenza di Venere nel tuo segno stellare favorisce la tua posizione. Noterai che otterrai l’approvazione altrui senza sforzo. Venerdì, a proposito, è promettente – questa anticipazione è per prepararti per un possibile incontro amorevole. Un saggio consiglio: non ignorare le opportunità che potrebbero aprirti nuove porte.

Oroscopo del Cancro

Per gli amici del Cancro, gli impegni e le iniziative stanno ricevendo la massima attenzione, grazie alla positiva influenza di Giove nel loro settore astrale. Tenete a mente che potrebbero arrivare delle spese inaspettate, ma nel complesso, si prospettano favorable novità riguardanti contratti e accordi. Sul fronte sentimentale, ci sono decisioni da prendere, forse c’è anche una situazione da risolvere. Ricordate che tra aprile e maggio il disaccordo ha regnato, quindi è il momento di un cambiamento.

Oroscopo del Leone

Leone, l’audacia che possiedi viene amplificata dalla posizione favorevole di Mercurio e Venere nel tuo diagramma astrale, portando il momento ideale per fare chiarezza nelle tue relazioni. È ora che decidi il destino dei tuoi legami affettivi. Hai un forte controllo decisionale; sfrutta questo periodo propizio per ottenere la tua meritata rivincita.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti incoraggio a preservare la perseveranza nelle tue relazioni. Il recente passaggio di Venere suggerisce espansioni. Si può avvertire una certa distanza o distacco anche tra le coppie, forse a causa di impegni lavorativi o di pensieri legati alla famiglia. Potrebbe comparire la necessità di intraprendere un’attività inedita.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, stai per vivere una giornata ricca di energia! Non lasciare, però, che la malinconia si impadronisca dei tuoi sentimenti. Ci sono momenti in cui ti ritrovi a rimembrare il passato, sentendo la forte morsa della nostalgia. Tuttavia, è fondamentale trasformare queste vibranti emozioni negative in un fonte di ispirazione per proiettarti verso il futuro. Considera la nostalgia come un momento di riflessione, utilissimo per risolvere questioni rimaste in sospeso. Sei consapevole che il tuo percorso lavorativo ha richiesto decisioni piuttosto drastiche, spesso mosse da una certa insofferenza. Strive di evitare confronti tesi e favorire la compagnia di individui dall’attitudine positiva.

Oroscopo dello Scorpione

Sotto la favorevole luna dello Scorpione, l’onda artistica sta ritornando con un impeto fresco. L’amore si sta risvegliando come un giglio al mattino e l’importanza degli investimenti nelle relazioni continua a risplendere. Agosto potrebbe offrire opportunità per consolidare nuove alleanze e rafforzare legami. E d’altronde, per i cuori che battono in solitudine, luglio potrebbe essere il tempo giusto per preparare il terreno per un agostano impregnato d’amore.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la tua forza risiede nel tuo entusiasmo, sebbene recentemente ne avessi perduto un po’. Ora però, con l’influenza di Mercurio, sei in una posizione di vantaggio. Troverai favori nella sfera lavorativa e nelle attività pratiche, ma nell’ambito affettivo dovrai prestare attenzione alle parole utilizzate: non lasciare che la tensione accumulata sfoci in una disputa.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei arrivato al punto in cui è necessario apportare modifiche a quella parte della tua vita che non ti offre piena soddisfazione. Con Giove in opposizione, può darsi che il contesto lavorativo non ti appaghi come dovrebbe, o forse ti sei assunto troppi incarichi che gravano su di te. Ed è esattamente per questo motivo che senti il bisogno di un autentico affetto, di un aiuto che ti sostenga a livello emotivo.

Oroscopo dell’Acquario

Cari amici dell’Acquario, attraverserete un periodo di intenso legame emotivo questo weekend, grazie al solare transito di Venere. Tuttavia, vorrei invitarvi alla prudenza sul fronte finanziario, evitando acquisti impulsivi. È molto probabile che vi troverete a dover ricontrollare i vostri conti o a richiedere il pagamento di una certa somma se vi trovate in una condizione di incertezza economica.

Oroscopo dei Pesci

Amore e pazienza oggi camminano a braccetto per il segno del Pesce. È fondamentale risolvere i contrasti al più presto per ristabilire l’armonia nella coppia. Nonostante un favorevole Giove, nel settore lavorativo tra oggi e domani ti consiglio di non insistere eccessivamente sulle incongruenze presenti. Il modo migliore per affrontare le sfide potrebbe essere di lasciar scivolare le cose, senza permettere loro di pesare troppo su di te.

