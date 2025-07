Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 7 luglio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 7 luglio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sia la Luna che Venere stanno giocando a tuo favore, fornendoti il sostegno necessario per prendere decisioni cruciali. E’ evidente che di recente, in termini lavorativi, gli andamenti non sono stati ottimali, quindi sarà necessario riconsiderare alcune opzioni. Ma non temere, l’amore riacquista il suo posto da protagonista. Venere porterà un’opportunità per raggiungere un equilibrio emotivo duraturo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Cara Toro, gli eventi passati non detengono più lo stesso potere di un tempo e il momento è arrivato per allontanarsi da ciò che non dà i suoi frutti. Potrebbe trattarsi di relazioni affettive o lavorative che non ti appagano più. Urano fa da supporto e ti incoraggia a esplorare nuovi orizzonti. Tempo di cambiamenti, potrebbe avvenire una svolta importante in termini di ruolo o orario lavorativo. Mantieni un atteggiamento positivo e proiettato verso il futuro. Per quanto riguarda l’amore, la situazione resta stabile, chi è già in una relazione solida non avrà sorprese, mentre chi è alla ricerca di frissons ed emozioni forti dovrà attendere ancora un po’.

Oroscopo dei Gemelli

La sfera affettiva dei Gemelli è molto vibrante e grazie alla positività delle stelle, risulti particolarmente affascinante. La tua ansia di vivere emozioni sta rendendo questo periodo piuttosto eccitante. È il momento giusto, specialmente per coloro che sono in coppia, per prendere decisioni significative. Prevedo che entro la fine dell’estate, sarà meno complicato per tutti coloro che sono innamorati.

Oroscopo del Cancro

Cancro, è l’ora di prendere l’iniziativa nel campo lavorativo e accademico. Giove e Marte conferiscono una forza e vitalità senza pari, e con il sole che splende sotto il tuo segno, sei dotato di un potenziale incredibile per raggiungere obiettivi sorprendenti. Hai idee che richiedono di essere espresse, non esitare a mostrare la tua proattività anche in questa giornata.

Oroscopo del Leone

In questa settimana, il segno del Leone ha avuto un inizio promettente grazie alla favorevole posizione di Luna e Mercurio. Chi si trova nello stato d’innamoramento avrà l’opportunità di manifestare i propri sentimenti con dolcezza e autenticità, essendosi finalmente allontanato dalle inquietudini del mese di giugno.

Oroscopo della Vergine

Vergine, potrebbe esserci una certa tensione domestica nelle prossime ore a causa della posizione sfavorevole della Luna. Vigila anche sul contesto lavorativo, dal momento che ci potrebbero essere incomprensioni che accrescono il tuo stato di irritazione.

Oroscopo della Bilancia

In qualità di Paolo Fox, il mio consiglio per i nati sotto il segno della Bilancia oggi è di concedersi del tempo per nutrire i propri sentimenti e dare spazio alle amicizie. Potrebbe essere anche il momento giusto per mettere da parte certi episodi spiacevoli legati alla sfera lavorativa. Ho sempre sottolineato che un cambiamento di squadra, ruolo, progetto o programma avviene più per una generale insofferenza che non per un desiderio di miglioramento. Dunque, affrontate qualsiasi novità con lentezza e serenità.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, le stelle sono dalla tua parte! Momento ideale per prendere decisioni cruciali legate alla tua professione. Questo è il periodo propizio per fare chiarezza e ristabilire relazioni. Lasciati travolgere da sentimenti di gioia e piacere. Con Venere ora favorevole, si prospettano occasioni di incontri alquanto straordinarie.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la Luna si posiziona favorevolmente nel tuo segno, donandoti nuovamente quel coraggio che non hai mai realmente perso, ma che non ti ha portato grandi opportunità da sfruttare finora. Questo spiega perché, dopo un inizio d’anno turbolento, ora avverti la possibilità di recuperare il tempo perso. Questo è valido sia per la sfera lavorativa che per le questioni di natura pratica. Per quanto riguarda l’amore, però, occhio! Potrebbero arrischiarsi momenti di prova per i tuoi sentimenti.

Oroscopo del Capricorno

Cari Capricorni, ci aspetta una settimana energica e produttiva, tuttavia, potrebbe essere il momento appropriato per considerare una modifica nel team o nel ruolo in cui vi trovate. Potrebbe essere necessario ridefinire i dettagli di un rapporto lavorativo, soprattutto se si avverte una certa stanchezza. Per quanto riguarda l’affetto, niente preoccupazioni, è certo un periodo favorevole.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, Venere torna a sorridere su di te, favorendo il settore amicale ed amoroso. Quindi, in termini di relazioni e amore, hai un vantaggio. Tuttavia, fai attenzione a Mercurio in opposizione, che rischia di creare delle sfide economiche. Potrebbe essere che tu abbia accumulato spese eccessive o che ci siano alcuni pagamenti in ritardo.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, vi aspettano giorni intensi ma non preoccupatevi, luglio vi riserverà delle belle sorprese specialmente nell’ambito professionale. Per quanto riguarda l’amore, è richiesta pazienza, sappiate che mantenere l’equilibrio nelle relazioni a volte può risultare complesso.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.