Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 29 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 29 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è il periodo propizio per prendere decisioni rivoluzionarie. Si prevede un allargamento dell’orizzonte affettivo, con nuove prospettive in ambito sentimentale. Attenzione al comparto lavorativo, fai in modo che eventuali questioni finanziarie non risolte non disturbino la serenità. Libera la tua vita da ciò che non aggiunge valore o felicità.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, direi: Caro Toro, questo fine settimana potrebbe sembrarti un’autentica esaminazione, particolarmente per le tue relazioni personali. Se c’è un legame che stenta a funzionare, sarebbe il momento ideale per verificarne la tenuta. Presta attenzione alla tua salute emotiva e non lasciare che antiche rabbie o dispiaceri influenzino negativamente il tuo presente. Soprattutto se queste emozioni sono radicate nel passato, saranno necessari dei cambiamenti. Potrebbero coinvolgere un cambio di gruppo, un nuovo ruolo o persino un diverso piano d’azione.

Oroscopo dei Gemelli

In questo periodo, l’astrologia mostra che i Gemelli possono aspettarsi dei momenti scintillanti in amore. Avrai numerose opportunità all’orizzonte e l’amore avrà un ruolo di primo piano. Come ho ribadito, Venere è in procinto di transitare nel tuo segno, sprigionando una cascata di creatività e favorendo nuove relazioni significative.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, si profila un periodo di rinascita per voi, con tantissimi riconoscimenti in arrivo. Grazie all’influenza benefica di Dov’è, i riflettori stanno per illuminare la vostra esistenza. I vostri sentimenti saranno amplificati e i legami di cuore si rafforzeranno notevolmente. Inoltre, l’estate promette di essere un momento decisivo, favorevole per coloro che desiderano convolare a nozze o per chi ricerca nuove amicizie. Questa è la stagione ideale per realizzare i progetti a cuore. Fatevi avanti con coraggio e sfruttate al massimo queste ottimali influenze astrali.

Oroscopo del Leone

Davvero promettenti prospettive di recupero arrivano, mentre la fine del ciclo segna un incremento della connettività. Perciò, hai l’occasione di rigenerare i legami, curare il tuo benessere. Per coloro che gestiscono una propria impresa, vedono l’opportunità di avere una remunerazione maggiore.

Oroscopo della Vergine

Vergine, concediti all’inaspettato.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, posso dire che la domenica per i Bilancia sarà dedicata all’amore, al relax e un riequilibrio tra obblighi e tranquillità. A livello professionale, potrebbero emergere le decisioni di smettere alcune attività, non tanto per rancore, ma piuttosto per la mancanza di certe presenze. In poche parole, si prevedono cambiamenti obbligati.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sperimentate un pò di irrequietezza a causa di un influenze di luna disarmoniche, tuttavia il fenomeno durerà solo per un breve periodo. State all’erta per via di potenziali contrasti che potrebbero emergere nel dinamismo famigliare e nelle relazioni sociali. Mantenete la vostra tranquillità e ricorrete a una giusta prudenza.

Oroscopo del Sagittario

Al Sagittario, non mancheranno certo energia e voglia di fare. Questa è un’ottima fase per avviare progetti di grande rilevanza. Il consiglio che do fin da subito è di puntare sulla chiarezza nel campo affettivo, poiché questo mese potrebbe mettere a dura prova alcuni legami.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei in una fase di grande stress e fatiche intense. Le tue priorità stanno mutando: se prima eri convinto che la tua attività professionale fosse alla base delle tue decisioni e dei tuoi sogni, adesso è possibile che la sfera sentimentale riacquisti importanza. Quale necessità avverti? Essere circondato da individui che ti sostengano e ti diano conforto. La famiglia risulta essere al primo posto nelle tue attenzioni.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, ci sono fluttuazioni d’umore. Come ho menzionato in precedenza, quando non ti senti al meglio tendi a rifugiarti nella solitudine pur essendo una persona di natura molto socievole. Oggi, è importante concentrarsi sul riacquistare un equilibrio interiore. In ambito sentimentale, le cose inizieranno a guardare al meglio con l’attività di Venere a partire da Luglio.

Oroscopo dei Pesci

Come Paolo Fox, vi direi che per il segno dei Pesci è un periodo di espansione e intuizioni propizie. Un momento davvero eccellente per sviluppare idee e ambire a qualcosa in più. Tuttavia, dovete fare attenzione alle dinamiche sentimentali, poiché si avvicina un transito astrale un po’ speziato che potrebbe aumentare la vostra intolleranza.

