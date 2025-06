Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 28 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 28 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, nell’area lavorativa, talvolta senti l’impulso di mandare tutto a monte. Ci sono stati progetti che non hanno raggiunto le tue aspettative, ma adesso, durante il fine settimana, è il momento di rifletterci. Suggerisco di dedicarsi all’affetto e sentimenti amorevoli. A partire dal 4 Luglio, Venere sarà di nuovo favorevole e avrai l’opportunità di recuperare, amare e creare nuove relazioni.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, in questo preciso istante, caro Toro, un momento di introspezione si rende necessario. Il tuo passato ti perseguita con ricordi poco piacevoli, ma la gestione del tuo futuro può essere ottimizzata. So che hai un forte attaccamento alla stabilità, ne parlo frequentemente. Tuttavia, se è necessario superare qualche doloroso capitolo della tua vita, questo è certamente il momento più opportuno per farlo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’orizzonte astrologico si sta delineando favorevolmente per te. Nel giro di pochi giorni, avremo Venere che farà il suo ingresso nel tuo segno. Allo stesso tempo, oggi osserviamo un positivo allineamento di Mercurio e la Luna. Questo significa chiarezza di pensiero e un desiderio crescente di rivitalizzare un progetto. Nel caso qualcosa non sia andato come previsto, la possibilità di un recupero favorevole è forte. Dunque, apriti ai tuoi sentimenti e lascia che il tuo percorso segua i segnali sinistri del cosmo.

Oroscopo del Cancro

Se fossi un nativo del Cancro, il lavoro sarebbe al centro dei tuoi pensieri. Pensa ai modi per evolvere e raggiungere i tuoi obiettivi ambiziosi. Questo periodo dell’anno ti porta una forte sensazione di fiducia in te stesso. Ti sono particolarmente avvantaggiate le situazioni che richiedono test e prove di abilità. Nella sfera affettiva, ci sono stati alcuni momenti di incertezza e di riflessione.

Oroscopo del Leone

Leone, nel fine settimana previsto, ha avuto un incredibile bagliore di energia positiva che sei in grado di diffondere tra la gente intorno a te. Saturno, trovandosi in un aspetto favorevole, agevola la costruzione e la realizzazione di importanti decisioni.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il fine settimana ti chiede di rallentare un po’. Probabilmente a causa di un impegno lavorativo eccessivo di recente, le tue emozioni richiedono cura e attenzione. In particolare, rivolgi la tua attenzione nei confronti dei segni dei Gemelli e del Sagittario. La prudenza non guasta mai.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, fai attenzione! Stai attraversando un periodo nel quale potresti riscontrare dei momenti di sconforto e malinconia. Ricorda, la malinconia può essere un’altra alleata se la trasformi in motore di crescita personale, ma tende a diventare un ostacolo se alimenta solo tristezza. Il tuo bisogno di equilibrio e armonia nel tuo ambiente è molto forte, e dovresti prepararti a possibili rimescolamenti nell’ambito lavorativo.

Oroscopo dello Scorpione

Amici del segno dello Scorpione, il vostro fine settimana sarà caratterizzato da incontri rilevanti e connessioni importanti. Le stelle vi suggeriscono di ampliare i vostri orizzonti, dando particolare enfasi al settore lavorativo. Da qualche giorno, infatti, l’astrologia è tornata ad essere favorevole, recando vantaggi affettivi. Luglio, rispetto a giugno, porrà un’accentuata enfasi sulle emozioni, offrendovi così l’opportunità di vivere i sentimenti più intensamente.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, avverti un impulso intenso di provare qualcosa di nuovo, di non lasciarti intrappolare nelle solite routine. Sei un individuo valoroso e nei giorni a venire avrai l’opportunità di analizzare nuovamente un progetto di grande importanza. Tuttavia, fallo con cautela nelle questioni d’amore per evitare discussioni inutili.

Oroscopo del Capricorno

Questo finesettimana, Capricorno, è un’occasione propizia per dare una pausa alle tue attività e dedicarti al riposo. Dare spazio ai sentimenti e all’amore è fondamentale. Mi sembra che il mese di giugno abbia riscattato l’importanza dei legami familiari e dei sentimenti. Certo, il lavoro ha un ruolo importante, ma non dobbiamo dimenticarci del resto.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, potreste trovarvi a fronteggiare ritardi o variazioni di programmi a causa della Luna dissonante. Ricordate, non possiamo sempre evitar le nostre responsabilità. Il mio consiglio? Programmiamo un fine settimana pacifico, cercando di evitare la compagnia di individui polemici.

Oroscopo dei Pesci

Per i nativi del segno dei Pesci, il fine settimana inizia con segnali promettenti. Trovo uno spirito di intraprendenza notevole che sarà particolarmente benefico per tutto ciò che riguarda la sfera professionale. Sul fronte sentimentale, ci sono alcuni dubbi o perplessità. È importante gestirli con cura, altrimenti a luglio potrebbero trasformarsi in ostacoli insuperabili.

