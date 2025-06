Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 26 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 26 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, potrebbe essere consigliabile mantenere la serenità in questa giornata, che sembra nascondere qualche tensione di troppo. La tua natura sincera ti spinge a esprimerti con franchezza, anche a costo di attrarre qualche scontro. Ciò che per te vero conta, tuttavia, è l’integrità e l’onestà, in tutte le circostanze.

Oroscopo del Toro

Toro, è altamente possibile che ti venga avanzata un’offerta per un progetto; molto dipenderà dalla tua età e dai frutti che hai colto in passato. Però, qui si ripropone un tema che ho menzionato precedentemente, ovvero quello relativo ai cambiamenti e alle trasformazioni. I Toro che tentano di riorganizzare o rianalizzare situazioni passate potrebbero commettere un errore. Al contrario, coloro che accolgono il futuro senza resistenze non incorrono in problemi nella loro esistenza. Sono consapevole della tua natura tradizionalista e del tuo desiderio di mantenere tutto stabile e inalterato, ma ogni tanto è necessario voltare pagina.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei gemelli, l’energia e il rinnovamento saranno protagonisti. Aggiungiamo a ciò la luce di Mercurio, il loro pianeta guida, che porterà maggiore chiarezza e vitalità mentale. Quindi, per coloro che sono creativi o che hanno l’intenzione di lanciare un progetto, questo cielo risulta di grande importanza. L’euforia che ne deriva sarà trasmissibile ad altri. In campo amoroso, l’incursione di Venere nel proprio segno a luglio renderà il quadro astrale ancora più fertile.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, mi auspico che abbiate raggiunto grandi traguardi recentemente. Se avete la sensazione che nessuno abbia riconosciuto i vostri sforzi o vi sia mancato il giusto riconoscimento, sappiate che ora le stelle cambiano in vostro favore. La vostra costellazione regala promettenti opportunità per reinventarvi e ritrovare la passione in ciò che fate. Se avete subito delle batoste in campo affettivo, vi invito a non lasciarvi abbattere e a non chiudervi in voi stessi.

Oroscopo del Leone

Arriva un periodo significativo per il Leone in ambito sentimentale e professionale. Dall’4 luglio, inoltre, la presenza di Venere risulterà particolarmente positiva, predisponendo a stupire con emozioni intense che spesso giungono quando meno ci si aspetta. Non mi sorprenderebbe che alcuni nati sotto il segno del Leone riscontrino sorpresi quanto sta per accadere in questi giorni.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, reagire con aplomb ai momenti difficili non deve essere considerato come un sottomettersi agli eventi. È piuttosto un atteggiamento saggio, che impedisce di vivere in uno stato di rabbia permanente. Sì, è noto che molti nati sotto questo segno, da febbraio ad aprile, hanno affrontato sfide e momenti di dubbio; ma se l’obiettivo desiderato non è raggiungibile al momento, allora è prudente adottare una strategia di osservazione e attendere il momento giusto.

Oroscopo della Bilancia

L’equilibrio per la Bilancia, di recente, sembra un obiettivo sempre più difficile da raggiungere con tutte le nuove sfide che essa sta incontrando. Di certo si desidera fortemente riscattare quei momenti persi nel passato. In ambito sentimentale, respirerà aria più serena a partire da luglio. Intanto, l’attività lavorativa richiede la sua attenzione in questo periodo. Non mancano inoltre questioni pratiche, magari di natura burocratica o legale, da affrontare e risolvere.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione potrebbe incontrare degli ostacoli sentimentali, ma ritengo che a partire da luglio, queste incertezze possano essere dissipate. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo, difficilmente si troverà privo di opportunità. In particolare, gli studenti possono rallegrarsi grazie all’influenza positiva di Giove.

Oroscopo del Sagittario

Carissimo Sagittario, se ti senti solo o meno felice del solito, potrebbe essere dovuto al fatto che le persone intorno a te mancano di creatività e vivacità. Come ben sappiamo, tu non sopporti l’apatia! Nel complesso, aspettati una giornata movimentata.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, persiste l’intensità avvertita da ieri, ed è possibile che tu possa sentirti oberato dalle responsabilità che hai assunto, quelle che hai desiderato. Ricorda: è importante mantenere la serenità e la lucidità.

Oroscopo dell’Acquario

Cari amici dell’Acquario, la vostra natura istintiva e la propensione a godere del momento vi stanno allontanando da alcune questioni cruciali, tra cui quelle economiche. Vigilate attentamente le vostre finanze. In ambito sentimentale, sorgono delle perplessità.

Oroscopo dei Pesci

Per il segno dei Pesci, viviamo un periodo di significativa rilevanza. Gli astri, in particolare Mercurio, il Sole e la Luna, si mostrano favorevoli. Situazioni di incertezza e legami poco chiari dovrebbero essere messi da parte. Questa giornata esorta ad una riflessione approfondita per comprendere chi realmente supporta il vostro cammino.

