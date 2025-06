Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 25 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 25 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per te, Ariete, questa circostanza cosmica rappresenta una vera e propria sfida, anche in ambito lavorativo. L’attuale transito di Giove ti spinge a mettere fine a situazioni che non portano frutti, o quantomeno a ricontrollare alcune questioni ancora irrisolte. Sul fronte sentimentale, le condizioni astrali sono alquanto intriganti: a partire dal 4 luglio, infatti, Venere tornerà prepotentemente in gioco.

Oroscopo del Toro

Cari Toro, il giorno 23 giugno, all’avvio dell’estate, segna un punto cardine di un percorso. Mi sento di affermare che coloro tra di voi con una propria attività, avranno sicuramente già cominciato a raccogliere delle proposte. Ma l’importante è guardare indietro, a qualche mese fa, quando esortavo i nati sotto il segno del Toro a evolvere e non rimanere ancorati ai successi già raggiunti, riproporre situazioni obsolete non è la soluzione. Ebbene sì, la metamorfosi è strettamente legata ad un processo di ribellione.

Oroscopo dei Gemelli

Vedo un rinvigorimento dell’energia vitale per i Gemelli, così sembrano suggerire gli astri. Non mancheranno stimoli per la vostra mente brillante. Inoltre, presto Venere entrerà nel vostro segno zodiacale. Questo significa che avete molto da fare e, ancor più, da amare. Attendetevi delle belle novità.

Oroscopo del Cancro

Bene amici del Cancro, l’energia è forte grazie a Sole, Giove e Mercurio: un trio potente che apre strade alla realizzazione dei vostri sogni e progetti. C’è molto ottimismo nell’aria, probabilmente anche quel desiderio personale, grande o piccolo che sia, sta per prendere forma. Se avete affrontato una separazione, è il momento di riavviare con nuovo entusiasmo. Per quanto riguarda i sentimenti, il periodo è favorevole a chi desidera formalizzare la propria relazione, magari con matrimoni o convivenze, entro l’estate prossima.

Oroscopo del Leone

Per il segno del Leone si prospetta un periodo di rinascita, è il momento giusto per liberarsi delle preoccupazioni e dello stress che si sono accumulati nel tempo. Da Luglio, con l’auspicio di Venere, le circostanze celesti presagiscono opportunità propizie, non solo nella vita generale, ma anche in campo sentimentale. Le stelle più influenti saranno al tuo fianco per favorire la tua rivincita.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, devi sapere che il transito di Marte nel tuo segno potrebbe causare qualche fastidio. Inoltre, la Luna non è dalla tua parte. Pensa che coloro che stanno attraversando un periodo difficile dovrebbero cercare di gestire al meglio la situazione. Vedi, nella vita non tutto ha una spiegazione logica. Il pensiero critico e la razionalità sono utili, ma ci sono momenti nella nostra esistenza in cui è meglio permettere al tempo di fare il suo corso.

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia è in previsione un periodo di rinnovamento energetico, la tua innata capacità di bilanciare ciò che accade nella tua vita sarà particolarmente utile, soprattutto nei sentimenti. Tuttavia, ti suggerisco di fare attenzione nel contesto lavorativo, potrebbero esserci potenziali tensioni. Potresti trovarti in una posizione in cui stai prendendo il posto di qualcun altro o, in alternativa, stai accollandoti più responsabilità del dovuto. Ricorda di considerare attentamente i pregi e i difetti prima di decidere di fare un cambiamento o esprimere eventuali rimostranze.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, vedo che l’amore in questo periodo sta giocando in difesa, non è forse il protagonista come al solito. Troverai te stesso ad affrontare circostanze misteriose, che certamente richiedono più chiarezza. Ma lascia che ti dica, stiamo parlando di un enigma che riguarda non solo il tuo settore professionale, ma anche eventuali offerte che potrebbero esserti giunte. Se gestisci una tua attività, probabilmente avresti già ottenuto un riconoscimento.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, tu sei chiaramente un pioniere, un individuo la cui passione si accende alla ricerca di freschezza e paesaggi inesplorati. Queste qualità sono molto apprezzate sul fronte del lavoro, che ti darà sensazioni piacevoli a breve termine. Tuttavia, tali caratteristiche potrebbero incrinare la tua vita sentimentale, specialmente se il tuo partner tende ad essere molto monotono.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il settore professionale è certamente importante, però in questo periodo il fulcro della tua esistenza è la famiglia. Si presenta l’occasione per fare delle selezioni decisive. Evita di avvicinarti a chi mostra di non essere degno di fiducia e non è utile alla tua felicità.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la tua creatività si sta risvegliando e stai per imbatterti in nuove opportunità entusiasmanti, che potrebbero presentarsi anche nell’ambito amoroso. Da luglio, grazie alla presenza di Venere, un’amicizia potrebbe evolversi rapidamente in un legame più profondo e significativo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, si prospetta una situazione astrale intrigante, con piccole insidie lungo il cammino ma, rassicuratevi, Giove, Mercurio e Sole vi sostengono nell’ambito contractuale e dei patti. Stiamo parlando di un oroscopo favorevole per l’amore, nonostante alcune riflessioni in arrivo.

