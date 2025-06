Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 24 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 24 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, nel contesto lavorativo è evidente un conflitto. Così suggerisce Giove: focalizzati sulle attività che ti appassionano maggiormente, evitando invece ciò che non ti suscita interesse. Per quanto riguarda l’affettività, hai un grande desiderio di trovare un luogo sicuro, una protezione. Tuttavia, tutto ciò è strettamente connesso con la persona che hai al tuo fianco.

Oroscopo del Toro

Toro, è un periodo che potrebbe riportare tante gratificazioni. Grazie all’ottimo aspetto di Giove, sul versante lavorativo, coloro che hanno già dimostrato le loro competenze, hanno la possibilità di intraprendere nuovi percorsi. Insisto sulla parola “nuovo”, poiché è comune per il Toro riproporre situazioni passate o cercare di far funzionare nuovamente ciò che non ha funzionato in precedenza. Secondo la mia visione, ogni opportunità è utile, specialmente se inaugura un futuro, anche se basato su un cambiamento. Per quanto riguarda l’amore, è un argomento ancora in fase di quiete, ma a partire da luglio ci potrebbe essere una ripresa.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, siete in un periodo cruciale. L’arguto fascino della luna vi sussurra di approcciare le cose con leggerezza. Siete consapevoli che personalmente, trovo piacevole affrontare gli ostacoli della vita con un sorriso e innegabile gioia. Perciò, vi invito a lasciarvi trasportare da un’ondata di entusiasmo.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro è la punta di diamante in questo oroscopo. La vera prosperità si riscontra nella vitalità e nel coraggio con cui si superano le difficoltà. La risolutezza nel campo professionale non manca e posso affermare che, in campo sentimentale, chi è realmente coinvolto in un amore avrà una decisione importante da prendere entro l’estate.

Oroscopo del Leone

Il Leone è in caccia di una meravigliosa rivincita, specialmente in seguito a pregresse battute d’arresto. L’obiettivo adesso è di conquistare un nuova trionfo, ed il mese di luglio promette di portare venti di positività per quanto riguarda l’amore. Venere, infatti, sta per tornare a sorridere al segno. Tuttavia, permane un’incertezza, che si centra proprio sulla sfera sentimentale.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, l’ottima notizia è che stiamo lasciando alle spalle il tempo delicato, t’invito a ricordare quotidiano che a volte è necessario affrontare le avversità con ottimismo. Se provi a gestire ogni situazione secondo i tuoi criteri e desideri, potresti finire per confrontarti con una realtà che diverge totalmente da ciò che ti aspettavi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, percepire la fatica sia fisicamente che mentalmente è quanto stai vivendo in questo periodo. Il tuo essere avverte l’urgenza di fare tregua. Probabilmente, è il momento propizio per riscoprire un affetto. Questo lo affermo perché questi giorni si rivelano particolarmente gravosi a livello mente e corpo, ed un supporto morale da una presenza amica potrebbe essere di grande aiuto.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione avrà l’impressione di iniziare questo periodo come se fosse in competizione. È necessario ricordare che, per quanto riguarda l’amore, sarebbe opportuno rivalutare un certa situazione sentimentale a partire dal mese di luglio. Mentre, in ambito lavorativo, è fondamentale mettersi ai blocchi di partenza da subito, senza perdere alcun istante!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ciascuna delle tue iniziative, ogni impresa che metti in moto ora non è più ostacolata da Giove in opposizione. Questo può generare sfide, ma allo stesso tempo porta ad ottenere il successo. Non avere paura di guardare al di là dell’orizzonte.

Oroscopo del Capricorno

Nel segno del Capricorno, si presenta un’importante fase di selezione. È fondamentale optare per le persone corrette, i progetti più adatti e valorizzare gli affetti che contano. Mi sembra di intravedere una maggiore intensità nel tuo coinvolgimento sentimentale rispetto alle settimane precedenti; a chiara dimostrazione che i valori del cuore superano ogni altra considerazione.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’importanza della Luna contrappone una certa complessità al tuo cielo. In relazione alla sfera affettiva, potrebbe essere un periodo delicato. Se non avete un partner, forse è il momento di prendere le distanze. Se invece avete una relazione, siate consapevoli che potreste mostrare una certa impazienza in questo periodo.

Oroscopo dei Pesci

Amico del segno dei Pesci, l’affaticamento che senti in questi momenti non è del tutto negativo. Infatti, se stai mettendo energie in qualcosa di significativo e costruttivo, vedrai presto i frutti del tuo duro lavoro. Luglio si presenta come un mese cruciale per ciò che riguarda la sfera lavorativa. Ma occhio alla dimensione sentimentale. Alcuni dettagli non combaciano, sarebbe saggio affrontare la questione alla svelta.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.