Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 23 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 23 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, è indispensabile ora eliminare ciò che non fruttifica più, interrompendo le relazioni che non sono più positive. Alcuni di voi potrebbero decidere di concludere una collaborazione. L’amore si intensifica e, con l’arrivo di luglio, il clima diventa favorevole per gli innamorati. Questo periodo è particolarmente promettente per coloro che si sono allontanati dal proprio partner e sono desiderosi di riavvicinarsi.

Oroscopo del Toro

Amico del Toro, l’universo ti presenta delle fresche prospettive, soprattutto sul piano professionale. Tuttavia, esistono ancora degli inconvenienti, che si manifestano come ricordi pungenti o spese impegnative. Diciamo che non è il momento ideale per fare spese audaci. È giunto il momento di far prosperare il tuo risparmio.

Oroscopo dei Gemelli

Il 23 giugno potrebbe rappresentare per i Gemelli un autentico Ode all’agilità, all’abilità di rigenerarsi e, perchè escluderlo, anche di imbattersi in un nuovo amore. In breve tempo infatti, Venere prenderà posto proprio in questo segno zodiacale. Non sorprende quindi che si preannuncino incontri sereni e che le nuove relazioni siano particolarmente favorite.

Oroscopo del Cancro

I nati sotto il segno del Cancro si trovano in un periodo favorevole, con importanti pianeti transitori come il Sole, Giove e Mercurio che danno luogo a un’atmosfera promettente. L’amore pare brillare di nuove opportunità! Tuttavia, è necessario prestare cautela nelle relazioni con i nati sotto i segni dei Pesci, Gemelli e Sagittario, le connessioni con i quali potrebbero essere fonte di dubbi.

Oroscopo del Leone

Il Leone inaugura un periodo di ripresa. L’estate solitamente porta fortuna ai segni zodiacali del fuoco, concedendo l’opportunità di risanare qualsiasi conflitto e di vivere l’amore con maggiore intensità. Se sei in una relazione recente, certamente dovresti perseverare perché Luglio promette di portare prosperità. Si tratta di un momento di valutazioni, specialmente in termini di aspetti professionali ed economici.

Oroscopo della Vergine

Eccoci con l’oroscopo per la Vergine. La giornata si preannuncia intensa sotto l’aspetto emotivo. È un consiglio che ripeto da un po’ ai nati sotto questo segno: accettare con serenità ciò che non può essere cambiato. Nonostante la tua innata capacità analitica e di organizzazione, ricordati che non tutto può essere risolto. La tranquillità si raggiunge anche accettando di lasciare andare le situazioni che sono al di fuori del nostro controllo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’odierna giornata apporta una brezza di positività che, in qualche modo, rafforza tutti quelli che si sono sentiti un po’ oppressi nelle ultime settimane. In anticipo, voglio sottolineare che luglio promette di essere un mese piacevole, specialmente nelle questioni amorose. Tuttavia, persistono alcune incertezze nel campo lavorativo o situazioni particolarmente difficili da gestire.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox, potrei reinterpretare il testo così:Il segno dello Scorpione esce da un periodo di opposizioni astrali gravoso – la Luna non è più in contrasto, portando al lunedì una rinnovata energia, chiarezza mentale e una prospettiva complessiva della settimana decisamente favorevole. Sarà decisivo l’interagire con punti di riferimento, anche nell’ambiente lavorativo. Attendete proposte interessanti.

Oroscopo del Sagittario

Care amiche e amici del Sagittario, il momento giusto per accogliere le novità si prospetta proprio ora, non c’è più resistenza. Si prevede un notevole recupero di energia e un imminente cambiamento, che pensiamo sarà alla fine di vostro beneficio. D’accordo, vi si possono intravedere alcuni dubbi, qualche esitazione potrebbe emergere in campo amoroso. State in guardia, però, alle parole pronunciate senza ponderazione.

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, ti direi, Capricorno, che sprizzi tranquillità. Nel mondo emotivo sembri essere in una fase di riflessione intensa. A livello lavorativo, appare evidente che vi siano condizioni incerte che non portano stabilità e richiedono modifiche.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, odierna giornata che promette fascino per la sfera ideativa, si nota una crescita dell’ingegno. Sorprendenti opportunità si mostrano non solo in campo personale, ma anche affettivo. Luglio sembra esprimersi con riscontri emotivi.

Oroscopo dei Pesci

Il tuo segno zodiacale, Pesci, ha dei fantastici alleati in questo periodo: Giove, Mercurio e il Sole. Questa combinazione astrale ti dona una forza decisiva. Perciò, ti trovi in una posizione privilegiata per prendere decisioni cruciali e persino per gestire con successo conversazioni di natura delicata.

