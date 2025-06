Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 19 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 19 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’influenza della Luna nel tuo segno ti rende particolarmente energico e intraprendente. Potresti sentirti sommerso da impegni di natura lavorativa e pratiche quotidiane che ti coinvolgono intensamente. Occorrerà un po’ di pazienza, specialmente se stai gestendo un progetto o un piano che non sta procedendo come previsto. Sarà necessario alleggerirti di questo onere.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Per te, Toro, si apre un periodo di cambiamento e scoperte. Devi sapere che Venere si trova nel tuo segno, e questo è sempre un grande vantaggio. Vorrei informarti che, nel corso del fine settimana, anche la Luna entrerà nel tuo segno, dando così un ulteriore impulso alla tua energia e soprattutto alimentando la tua voglia di interazione affettiva.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, siete di fronte a conundri economici e il passaggio di Mercurio e Giove attraverso il settore delle vostre finanze segnala l’arrivo di spese legate a un progetto. Mi viene in mente in particolare i più giovani tra di voi, impegnati in affari di cuore, che potrebbero dover investire nella casa o in qualche evento speciale. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati faticosi, ma per oggi le stelle prevedono un clima più leggero.

Oroscopo del Cancro

Cancro, Luna avversa. Non interpretare ciò come una pausa nei grandi eventi della tua vita. Tuttavia, sei cosciente di cadere ogni tanto in certe tensioni. Da persona governata dalla luna, la tue emozioni possono essere altalenanti. E’ cruciale non sottovalutare lo svolgimento pratico delle tue attività lavorative. Ricorda, anche l’amore richiede un tocco di serenità.

Oroscopo del Leone

Ecco, Leone, avendo Luna e Saturno dalla tua parte, disponi di forza e sostegno. Dunque, resti fuori dal raggio d’azione di chi potrebbe voler oscurare la tua presenza. Auguro di cuore che tu abbia recentemente provato un significativo motivo di gioia. Fra l’altro, con l’approccio del mese di luglio, Venere smetterà di ostacolare la tua strada, contribuendo a sanare qualsiasi ferita d’amore.

Oroscopo della Vergine

Per gli appartenenti al secondo decanato della Vergine, emerge che occorrono delle decisioni importanti in ambito lavorativo. Tuttavia, vi è una certa limitazione nelle opzioni disponibili. Specialmente per coloro che festeggiano il loro compleanno verso la fine di agosto, è un periodo che richiede una robusta dose di pazienza. Con Marte nel segno, però, ci si può aspettare una grande determinazione nelle questioni amorose.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia potrebbe trovarsi in una situazione di tensione a causa dell’influenza negativa della Luna nel suo settore del lavoro. Non sarebbe opportuno persistere eccessivamente. Probabilmente, inoltre, c’è una necessità di rimpiazzare un individuo assente, e non mancano certo gli impegni da gestire.

Oroscopo dello Scorpione

Per gli amici dello Scorpione, il firmamento gioca un ruolo molto positivo. Se avete fatto le mosse giuste in passato, allora vi aspettano immense gioie. Ma parlando di questioni di cuore, vedo una Venere non proprio favorevole. Non interpretatelo come una grande crisi, potrebbe essere solo una piccola insoddisfazione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’orizzonte davanti a te si dispiega rivelandoti immerso nel tuo impegno e nella determinazione per scoprire nuove opportunità, specialmente in ambito lavorativo. Questo in gran parte è dovuto al fatto che Giove non ti contrasta più, inizi a respirare un’aria di ottimismo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ci troviamo di fronte ad un panorama lavorativo intricato e pesante, ci sono momenti nevvero in cui la resa sembra la soluzione più facile. Tuttavia, sei ben consapevole che non è nella tua natura mollare, grazie al tuo senso di responsabilità. Sul fronte sentimentale, necessita in modo tutt’altro che secondario di un dialogo aperto e costante.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, le emozioni possono apparire un poco oscurate o nebulose. Presta cautela se ci fosse un individuo geloso o insoddisfacente dal punto di vista pratico nella tua vita. Tuttavia, da un punto di vista professionale, la tua forza è ineguagliabile e di conseguenza si prospettano interessanti novità.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’astro lunare è dalla tua parte e non posso fare a meno di anticiparti che il fine settimana si profila positivo. E’ probabile che ci siano opportunità per chiudere eventuali dispute pendenti. La tua dedizione e la persistenza non passeranno inosservate. Con l’attuale passaggio favorevole di Giove, avrai sicuramente molti benefici. Per favore, evita atteggiamenti negativi e sentimenti di tristezza.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.