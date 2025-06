Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 18 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 18 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, domani è prevista un’incidenza astrale non da poco con l’entrata della Luna nel tuo segno. Sospetto che tu sia sommerso da un tourbillon di impegni, ma ancor più da decisioni importanti da prendere. Alcuni di voi potrebbero trovarsi ad affrontare dubbi interni, che però cominceranno a sciogliersi a partire dal 26 di questo mese. Risulta importante, in questa fase, dedicarsi a tematiche di carattere legale ed economico, mentre l’amore, in codesto periodo, sembra scivolare al secondo posto nel vostro elenco di priorità.

Oroscopo del Toro

Il quadro astrale con Luna in allineamento positivo incita vigorosamente a sprofondare nell’amore, non vi sono esitazioni in proposito. Certamente alcuni hanno attraversato periodi di crisi o si sono appena separati. Ebbene, il Toro è un segno concreto, desidera sicurezze. Tuttavia, desidero sottolineare che questo simbolo zodiacale non conosce la vita senza la presenza dell’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Così come ho sottolineato nel mio consiglio di ieri, i nati sotto il segno dei gemelli dovrebbero stare in guardia contro i possibili contrattempi. La sensazione è che nelle scorse ore si sia instaurato un clima di tensione, che ha coinvolto anche l’ambiente familiare. Pertanto, sarebbe opportuno essere più cauti.

Oroscopo del Cancro

Per il segno zodiacale del Cancro, il momento è particolarmente favorevole: Marte è energico, Mercurio sorride e Giove spinge alla proattività. Naturalmente, l’interpretazione di questi influssi astrologici varia a seconda dell’età e delle circostanze personali di ciascuno – alcuni godranno di una particolare fortuna mentre altri, dopo aver intrapreso un percorso di crescita, raggiungeranno l’apice del loro successo. Questo è un momento propizio anche per coloro che aspirano a consolidare la loro unione d’amore con il matrimonio. Quelli invece, che stanno affrontando qualche crisi sentimentale o che hanno recentemente risolto problematiche d’amore, troveranno un ritorno alla serenità in breve tempo.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone si trova in una posizione molto intrigante sotto l’influenza dei astri, particolarmente in relazione alla carriera e alle finanze. Nonostante tutto, non vi dovete preoccupare per le questioni di cuore, dal momento che a partire da luglio Venere farà sentire di nuovo la sua forza. Allora, siete quasi lì.

Oroscopo della Vergine

Capricorno, il ciclo lunare attuale potrebbe causarti delle incertezze e un senso di malessere. Tuttavia, l’impatto varierà a seconda delle tue attività quotidiane e delle persone che hai vicino. Marte si sta muovendo in una particolare traiettoria attraverso il tuo segno, portando con sè sia vitalità che un potenziale aumento di irritabilità.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è ora più che mai il momento perfetto per risolvere quelle vecchie questioni lasciate in sospeso. Non dimenticare che nel corso dell’anno scorso, molti ritardi e perdite di tempo sono stati causati da certi pianeti avversi, che non solo ti hanno esaurito, ma hanno causato anche alcuni problemi fisici. Quindi, è giunto il momento di cambiare il tuo percorso, di rinnovare la tua strategia. Potrebbe succedere che alcune persone che erano al tuo fianco fino a quest’ora, potrebbero non essere più le stesse o potrebbero distanziarsi da te.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione ha l’opportunità di trarre beneficio da una disposizione astrale rilevante, grazie alla presenza di Giove, Marte e Mercurio in un favorevole allineamento. Un momento particolarmente propizio si presenterà, in anticipo lo comunico, tra il 25 e il 26 Giugno. Questa fase è potenzialmente idonea a portare un affermazione personale. Quindi, è consigliato mettersi all’opera ed intraprendere azioni proattive mirate a quei giorni.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, l’allontanamento di Giove dalla sua opposizione comporta un effetto liberatorio da un carico di stress e tensioni. Chi è in procinto di affrontare una competizione, un esame o un colloquio può aspettarsi some buone notizie. Inoltre, vi sono possibilità favorevoli anche per ciò che riguarda il campo affettivo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le stelle ti lasciano spazio per scegliere le tue compagnie e decidere la durata del tuo soggiorno in particolari circostanze. Giove, pur essendo in opposizione, delinea dei confini su cui riflettere. Venere, invece, risplende su di te in termini d’amore. Nel contesto lavorativo, Giove suggerisce una completa riconsiderazione degli accordi attuali.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, il tuo spirito indomito non conosce sosta. Proprio questa tua natura instancabile potrebbe aver creato di recente un periodo di turbolenza, poiché potresti aver vissuto una fase di stallo o stress legata alle materie pratiche. Mantieni un occhio vigile sulle questioni finanziarie.

Oroscopo dei Pesci

Suggerirei al segno del Pesce di essere proattivo in questo periodo, la presenza della Luna nel proprio segno, supportata dalle energie positive di Giove e Mercurio, rende queste giornate molto produttive. Sono giornate non solo di grande ispirazione, ma anche di significativo vantaggio. Sono perfette per accogliere nuove avventure e persone che contribuiscono al tuo sviluppo personale.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.