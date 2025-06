Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 17 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 17 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Nel segno dell’Ariete, Giove ha dato il via a un transito che richiede un’analisi attenta e una decisione definitiva nel tuo settore lavorativo. La tua mente è incredibilmente attiva in questo periodo e, devo ammettere, sarà opportunamente impiegata per affrontare solo quelle questioni in cui realmente credi. Ci saranno progetti e programmi da curare, riconsiderare e, se necessario, anche da difendere.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro, con il beneficio dell’influenza positiva di Marte, avrà un vantaggio sostanziale. Inoltre, dopo il 21, il Toro esperimenterà un miglioramento significativo, grazie alla potente ondata di energia positiva che mitigherà le precedenti pressioni. L’influenza di Venere nel loro segno incoraggerà fortemente i sentimenti d’amore.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, questa potrebbe apparire come una giornata morbida, forse solamente affollata di attività da svolgere. Come sottolineo di frequente, sarebbe ideale se i nati sotto il segno dei Gemelli avessero a disposizione due intere giornate, ovvero 48 ore, per accomodare tutte le cose che prediligono programmare.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, prevedo un’atmosfera di ottimismo e credo che potrebbe tradursi in qualcosa di tangibile e reale. È particolarmente propizio per coloro che svolgono un’attività autonoma, dato che sono molto ispirati grazie alla presenza di Giove e Mercurio nel loro segno. Quelli tra voi che sono stati diligenti e laboriosi nel loro passato potrebbero anche aspettarsi un’affermazione o persino un premio. Mi sento di dire che questo periodo sarà molto favorevole per le decisioni dei partner che desiderano legalizzare la loro unione o iniziano a convivere insieme.

Oroscopo del Leone

Leo, fino a questo momento, il tuo mondo sentimentale ha dovuto accontentarsi di un posto in secondo piano. Ma mi raccomando, a luglio Venere riprende la sua attività ed è pronta a dare dei colpi di scena. Mi rendo conto che le questioni di carriera e finanziarie possono aver preso il sopravvento, ma adesso è il momento di cambiare direzione. Potrebbe esserci qualcuno che potrebbe sentirsi trascurato.

Oroscopo della Vergine

Vergine, in questo specifico periodo compreso tra martedì e mercoledì, potresti avvertire una sensazione di spossatezza e stress. Potrebbero esserci troppe pensieri che turbinano nella tua mente. Probabilmente, te ne sono richieste troppe dal contesto familiare, dove la tua presenza è molto richiesta. Il mio consiglio è quello di trovare il tempo necessario per te stessa, per poter riequilibrare le tue energie.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sembri disposto a lasciare andare un progetto o un piano a patto che ritorni un po’ di tranquillità intorno a te. L’attuale dissonanza di Giove suggerisce che hai degli equilibri da ripristinare, derivanti da spese eccessive. Se la decisione che devi prendere riguarda l’amore, allora prenditi il tempo che ti serve e progredisce con cautela. In particolare, attendi fino a luglio, quando l’influenza di Venere sarà più favorevole.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, Giove e Mercurio sorridono a te durante martedì e mercoledì, indicando un periodo favorevole per le tue idee lavorative. E poi, sembrerebbe che tu sia molto vivace nell’esprimere i tuoi affetti! È evidente che acttualmente sei in una fase di tensione con una determinata persona a causa di Venere in opposizione. Tuttavia, a partire da luglio, è previsto un cambiamento significativo nell’atteggiamento: ti mostrerai più comprensivo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, oggi avvertirai un clima insolito. Conti su nuove esperienze, tuttavia qualcuno sta cercando di ostacolare i tuoi progressi al momento. È possibile che qualcosa non vada come previsto, ma si tratta solo di un contrattempo. Non potrà in nessun modo ostacolare il tuo sviluppo futuro.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sembra che tu stia navigando in un mare turbolento con le questioni lavorative, quindi mantieni alta la guardia. Non tutte le persone che ti circondano si rivelano essere degne di fiducia. Per quanto riguarda il tuo cuore, dedica tutta la passione possibile alla sfera sentimentale. Approfitta del fatto che il pianeta Venere ti è favorevole in questo periodo.

Oroscopo dell’Acquario

Il segno zodiacale dell’Acquario è noto per la sua innata creatività e ingegnosità, ma in questa fase è fondamentale atterrare con i piedi ben piantati nel terreno della realtà, soprattutto in merito alle questioni economiche. Se fai parte di una coppia che sta attraversando un periodo di instabilità, soprattutto se stai iniziando a percepire i primi sprazzi di gelosia, sarebbe opportuno cercare di mantenere la calma e quindi di trovare un modo per dissipare le tensioni interne.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ti trovi in un periodo cruciale della tua esistenza, grazie all’ottimo allineamento di Giove e Mercurio. Non neghiamo che l’agitazione è presente, tuttavia con uno sguardo lungimirante riuscirai a vedere la gratificazione in agguato. Questa è la fase perfetta per avere coraggio, permettere ai tuoi sogni di prendere il volo e, più di tutto, amare.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.