Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 16 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 16 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sei in un momento cruciale di cambiamento, particolarmente nel campo professionale. La posizione di Giove nel tuo segno suggerisce una necessità di vigilanza in materia legale ed economica, forse anche un riordino delle tue spese potrebbe essere necessario. Passando all’amore, sei spinto dalla premura e dall’impulsività, che non è necessariamente un fattore negativo.

Oroscopo del Toro

Dopo un weekend certamente impegnativo, Thor, la luna si riposiziona favorevolmente per te. Inoltre, Marte intraprenderà un transito positivo a partire da domani. E’ arrivato il perfetto momento per voltare pagina rispetto a un passato intricato e, per di più, entro la sospirata estate riceverai delle appaganti ricompense.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, occorre mantenersi vigili poiché nelle ore serali si potrebbe riscontrare un incremento del nervosismo. C’è qualcuno che ha posto in essere un progetto di miglioramento della propria estetica, pertanto è tempo di mettersi a dieta, scrutarsi allo specchio e individuare quegli aspetti da perfezionare. La stagione estiva si avvia a portare con sé delle decisioni cruciale per le dinamiche di coppia.

Oroscopo del Cancro

Gli astri sembrano favorevoli per i nati sotto il segno del Cancro. Risplendenti stelle ti promettono una brezza di fresche emozioni durante la giornata, con un seme di sole che fa la sua comparsa sabato. Queste previsioni astrali sembrano estremamente positive e pienamente soddisfacenti. Se sei impegnato da tempo in un contesto lavorativo o sei alla ricerca di approvazione e, magari, soluzioni, questa è la tua settimana. L’amore, poi, ti sta cercando.

Oroscopo del Leone

Leone, oggi la luna finalmente si sintonizza con te. Tuttavia, mi preme riflettere sugli avvenimenti del weekend. Se hanno avuto luogo divergenze, è necessario lavorare su un atteggiamento più amichevole, anche nei confronti di se stessi. Non addossarti colpe per eventuali errori commessi, perché a chiunque può succedere di andare fuori traccia.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, percepisco che in questo momento stai attraversando un periodo di agitazione. Non disperare, ho ottimi presagi per te: a partire da mercoledì vedo un chiaro miglioramento sulla tua via lavorativa. Saranno in arrivo opportunità gratificanti che potrebbero cambiare il tuo panorama professionale. Per quanto riguarda la sfera affettiva, indicazioni astrali rivelano la presenza di una persona che riesce a turbare la tua tranquillità. Questo soggetto potrebbe essere caratterizzato da una certa disorganizzazione e disordine che, comprensibilmente, ti provoca tensioni. Tieniti forte, Vergine!

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, l’universo sembra suggerire particolare attenzione per questioni di natura legale ed economica. Le stelle sembrano indicare un periodo di incertezze sul fronte sentimentale. Sarà necessario avere una maggiore consapevolezza e, magari, anche l’accorata volontà di tornare a mettersi in campo.

Oroscopo dello Scorpione

Amici dello Scorpione, evitate di basare i vosti piani sulle prime ore del giorno, in quanto il periodo maggiormente fortunato sarà il pomeriggio. Inoltre, vi annuncio che già da martedì potreste ottenere indicazioni positive. L’influenza benefica di Giove sarà al vostro fianco. Quindi, sfruttate il calare del sole per meditare su decisioni di rilievo.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittario, sentitevi liberi di dare sfogo alla vostra natura esplorativa. Giove, che precedentemente si trovava in opposizione, ora è dalla vostra parte. Non trattenetevi, esprimete liberamente chi siete e cercate di attuare quei cambiamenti che vi porterebbero gioia e soddisfazione, sia in amore che sul lavoro. Le opportunità non mancheranno, basta saperle cogliere.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, è doveroso prestare maggiore considerazione all’aspetto amoroso invece di focalizzarti solo sul fronte lavorativo. Venere, infatti, influisce fortemente sulle tue percezioni, inducendoti a prendere decisioni importanti. Non trascurare il peso che può avere una passione o un’amicizia, anche se di recente formazione.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la Luna ti sostiene favorendo ambizioni ed espressione di idee innovative. Osserva con attenzione se in una relazione di lunga durata si insinua la monotonia e contrastala. Cerca la giusta armonia tra la realizzazione personale e la manutenzione delle relazioni affettive.

Oroscopo dei Pesci

Sorge la luna, iniettando ottimismo e nuove possibilità. Ricorda, dialogare è essenziale; soprattutto nel campo professionale dove attualmente stai cercando fresche alternative e tracciando nuovi percorsi. Il pianeta Giove favorisce tale esplorazione, eppure a volte ti ritrovi un po’ affaticato. Cerca conforto emotivo, ci sono molte sfide all’orizzonte.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.