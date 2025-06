Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 15 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 15 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’affetto e la relazione sentimentale svolgono un ruolo molto importante nella tua vita. Non devi dimenticare che il tuo partner ideale non è solo chi acconsente con te in ogni momento. Devi prendere in considerazione la possibilità di scontri, dato che è ciò che consolida il rapporto che hai nel tuo ambito lavorativo. Come ben sai, Giove segnala che è il momento di mettere in ordine i tuoi affari, dunque fai molta attenzione alle tue uscite economiche.

Oroscopo del Toro

Toro, evita di cadere nella trappola dei rimorsi. Sforzati di lasciare dietro di te circostanze ormai superflue nel tuo percorso di vita. È giunto il momento di avanzare con passo deciso, senza permettere che le emozioni negative prendano il sopravvento.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, questa luna sembra decisamente benevola, contribuendo a rendere promettente la vostra domenica. Questo è un periodo eccellente per voi, sia per chi cerca legami profondi e significativi, sia per chi ha l’opportunità di mettere in atto nuovi progetti o piani professionali.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, siete favoritissimi. È giunto il momento di radunare coraggio e fare il vostro passo. In amore, potete contare sull’appoggio di Giove e Mercurio, pianeti che oltre a favorirvi nelle questioni sentimentali potrebbero portare anche benefici nella vostra carriera. È molto possibile, infatti, che coloro che si sono impegnati nel lavoro per un po’ di tempo ora vedano finalmente riconosciuti i loro sforzi con una promozione. Coraggio!

Oroscopo del Leone

Caro Leone, la domenica potrebbe presentarti un po’ di tensione dovuta a impegni eccessivi. Non permettere che lo stress ti sopravvaluti, mantieni la calma e gestisci i tuoi compiti senza affanno. Probabilmente, recentemente hai vissuto un momento di disillusione, tuttavia, è il momento di andare avanti con una rinnovata fiducia. In amore, è fondamentale concentrarsi sui dettagli. Ricorda, sono le piccole cose che fanno la differenza.

Oroscopo della Vergine

Vergine, anteporrai un periodo pieno di dinamismo, ma al contempo presta orecchio ai mormorii circostanti. Rivendica i tuoi affetti, posso prevedere che il fine settimana imminente disporrà di grande rilevanza per i tuoi sentimenti amorosi. Te ne do avviso a partire da questo preciso momento.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il satellite notturno ti esorta a lasciare alle spalle gli amari ricordi. La domenica in arrivo assicura momenti di quiete. C’è un’opportunità di rinascimento affettivo, particolarmente importante visto che hai attraversato un periodo di crisi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’astrologia è dalla tua parte, ma devi prestare attenzione allo stato emotivo agitato che potresti avere. Assicurati di non cadere nel la trappola della gelosia, guarda attentamente alle possibili complessità nel tuo ambiente di lavoro o nella vita quotidiana. Ricorda, il radioso Giove è sempre lì per te, resplendente sulle tue prospettive future. Ora è il momento di armarti di coraggio e decidere che percorso prendere, avventurandoti verso le novità che ti aspettano.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, da qualche giorno Giove non vi ostacola più e porta con sé nuove opportunità. Sta a voi mettere a punto un piano ben definito delle vostre prime necessità, senza precipitazioni. Vi invito a rivedere quelle amicizie e rapporti che risvegliano il vostro interesse, perché il desiderio di amore sta ritornando prepotente, ma anche con un pizzico di trasgressione. Se vi siete accorti che una certa persona non vi aggrada, non temete di volgere il vostro sguardo altrove.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, questa domenica si profila serena e produrrà una potente carica positiva, in particolare dal 17, grazie alla ritrovata attività di Marte. Valuta attentamente i tuoi impegni professionali, ma ricorda anche l’importanza di dedicare un po’ di tempo a te stesso.

Oroscopo dell’Acquario

Come Paolo Fox, vi dico che per l’Acquario c’è un’atmosfera elettrizzante grazie alla Luna nel proprio segno. Questo periodo favorevole potrebbe essere l’occasione giusta per avventurarsi in nuove relazioni o progetti. Marte, tra qualche giorno, non sarà più in opposizione, apportando grandi possibilità di raggiungere obiettivi e di sperimentare nuove emozioni.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci è attualmente influenzato da forze volatile. Questa fase si rileva fondamentale per la sfera lavorativa, pertanto coloro che stanno avviando progetti sperimentali o che devono avanzare richieste, dovrebbero sfruttare il presente momento in quanto l’estate promette grandi opportunità. Posso prevedere con certezza che il mese di agosto sarà particolarmente proficuo per chi desidera formare una unione o convivenza; le prossime settimane, infatti, sono previste intense e seducenti dal punto di vista astrale.

