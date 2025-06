Di recente, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno festeggiato il loro primo mese di relazione fuori da Uomini e Donne. Le cose sembrano andare a gonfie vele, anche se molti utenti del web stanno mettendo in dubbio la veridicità dei loro sentimenti. Da un lato ci sono i detrattori di Cristina, i quali hanno divulgato anche una segnalazione sul conto della ragazza, mentre dall’altro ci sono quelli di Gianmarco, i quali credono che a breve il ragazzo interromperà la relazione. Ecco cosa è emerso.

La segnalazione su Cristina Ferrara e i dubbi su Gianmarco Steri dopo UeD

Malgrado tutti i sospetti, Cristina e Gianmarco stanno ancora insieme. In queste ore, però, Lorenzo Pugnaloni ha divulgato una segnalazione sul conto della Ferrara. Nel dettaglio, un utente del web ha mostrato una foto risalente all’estate dello scorso anno in cui la giovane era in un locale insieme a dei volti molto in voga di Milano. Questo dettaglio basterebbe ai detrattori della ragazza per accusarla di aver sempre dato maggiore importanza alla notorietà e al business rispetto ai sentimenti.

Pugnaloni, però, è apparso piuttosto contrariato. Nello specifico, l’influencer ha dichiarato di essere convinto del contrario, ovvero, della poca buona fede di Gianmarco. Secondo il suo punto di vista, infatti, sarebbe Steri ad aver sempre avuto il desiderio di emergere nel mondo dello spettacolo. Il suo scopo principale pare sia stato quello di entrare nella casa del Grande Fratello nella prossima edizione del programma. Una volta raggiunti i suoi obiettivi, dunque, Gianmarco potrebbe seriamente lasciare Cristina con un pugno di mosche.

La reazione di Gianmarco e Cristina

Nonostante tutti i dubbi e i sospetti, però, almeno per il momento, Gianmarco e Cristina stanno dimostrando di essere una coppia davvero affiatata. Mediante i loro rispettivi profili Instagram, infatti, stanno condividendo diversi contenuti nei quali appaiono insieme intenti a scambiarsi effusioni romantiche, ma anche a divertirsi. Proprio in queste ore, la Ferrara ha risposto ad alcune domande degli utenti del web, tra cui a quella posta da un utente il quale ha chiesto se tra lei e Gianmarco fosse già finita. Lei ha deciso di rispondere a questa provocazione pubblicando semplicemente una foto in cui lei e Steri sono insieme, felici e spensierati. Insomma, non resta che attendere per vedere come andranno realmente le cose.