Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 14 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 14 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Fine settimana di quiete vi attende, Ariete. State però all’erta per vecchie divergenze. Le emozioni saranno al centro della vostra vita sociale con incontri affascinanti all’orizzonte. Relativamente a temi legali ed economici, il pianeta Giove non è in un aspetto favorevole. La mia raccomandazione è di esercitare cautela in queste materie.

Oroscopo del Toro

Il futuro riserva grandi trionfi per coloro nati sotto il segno del Toro. Sostenuti dalla luna ben disposta, sono destinati a raggiungere vette inaspettate. Sembra che gli astri parlino d’innamoramento, con Venere che continua la sua permanenza nel loro segno. Approfittatene! Il cielo promette, inoltre, nuove relazioni fortunate e incontri propizi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, un periodo di fioritura della creatività vi attende, concedete a voi stessi il diritto di ravvivare quelle emozioni sopite. Vi attendono promettenti iniziative professionali. Alcuni tra voi potrebbero desiderare di esaltare la propria bellezza, perciò, cure estetiche, regimi alimentari o trattamenti terapeutici, tutto può essere preso in considerazione.

Oroscopo del Cancro

Il fine settimana per il segno del Cancro si preannuncia ricco di promesse grazie alla posizione favorevole di Mercurio e Giove. Rilevo una forte propensione alla creatività e un desiderio di rilanciarsi con nuove sfide. Tuttavia, raccomando una particolare cura per la salute fisica, in quanto alcuni possono aver esagerato con la sollecitazione del corpo recentemente.

Oroscopo del Leone

Leone, ci potrebbero essere dei piccoli disaccordi all’orizzonte, specialmente nel nucleo familiare fra genitori e figli. Questo fine settimana, suggerisco prudenza e introspezione. Inoltre, vi sono alcuni tra voi che, a livello professionale, hanno lavorato sodo e ora necessitano di concedersi un po’ di riposo.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, arriva un chiaro segnale di tempi migliori sul fronte professionale. Si profilano infatti possibilità di crescita personale e avvenimenti favorevoli in ambito sentimentale. Tuttavia, molto dipenderà dal partner al vostro fianco ed è inevitabile che le preoccupazioni lavorative abbiano la maggior parte della vostra attenzione, sull’insieme delle questioni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il tuo pianeta governante, Giove, ti sta piazzando qualche ostacolo sulla strada. Questo suggerisce che potrebbero esserci complicazioni nell’area delle tue finanze, accordi o contratti. Potrebbe anche indicare che ti stanno suggerendo un piano o un progetto, ma tu aspiri a seguire un percorso differente. L’importante è trasformare queste necessità in virtù. Presta molta attenzione e cerca di evitare rischi inutili. Parlando d’amore, queste saranno giornate di estensione: sii aperto a nuovi incontri!

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, attenzione! Possono emergere piccole tensioni e irritazioni, accompagnate da una certa monotonia. L’amore richiede delicatezza in questo periodo, evita di infastidire il tuo partner. Il fine settimana potrebbe rivelarsi impegnativo, ma al contempo rivelatore se vieni nel confronto con il tuo amato in maniera trasparente e fiduciosa. Anche una minima difficoltà può trovare soluzione.

Oroscopo del Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario, il fine settimana si prospetta piacevole, con promettenti prospettive in ambito amoroso. Non dimentichiamoci però che Giove non si trova più in una posizione favorevole. Questo, tuttavia, può rappresentare un incentivo ulteriore. Ecco dunque perché molti Sagittari sono pronti a intraprendere un nuovo percorso lavorativo, esprimendo anche nuove esigenze. Si prevede un significativo sviluppo.

Oroscopo del Capricorno

Amici del Capricorno, siete di fronte a periodi di considerazione riguardanti temi legati alla casa, alle finanze e la tensione si mantiene ad alte quote. Tuttavia, l’affetto esibirà spunti piacevoli. Un cambiamento fresco attende il Capricorno che, per una volta, lascerà una maggiore apertura agli affetti rispetto alle questioni operative.

Oroscopo dell’Acquario

Nell’oroscopo dell’Acquario, si prevedono alcune sfide e leggere tensioni sentimentali. Ricorda sempre, cara Acquario, di stare allerta contro la gelosia, perché non è tipico della tua natura tollerare manipolazioni o restrizioni. Attento alla gestione delle risorse economiche, ma non preoccuparti: da quanto vedo, probabilmente riuscirai a migliorare la tua posizione finanziaria dalla settimana prossima.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, stiamo entrando in una fase ricca di fermento artistico ed espressivo per voi, accompagnata da ispirazione e brillanti intuizioni. Si profila all’orizzonte l’opportunità di stringere nuove alleanze creative e di riaccendere vecchie connessioni che credevate irrimediabilmente perdute. Non mancheranno certamente emozioni in questo fine settimana! Buoni astri.

