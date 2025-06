I fan di Uomini e Donne non stanno smettendo di informarsi circa le dinamiche dei protagonisti dell’edizione che si è appena conclusa. I social, infatti, sono un grande spunto per restare aggiornati sulle coppie nate nel talk show e su coloro che, invece, non sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore. Sulla base di quanto accaduto in queste settimane dunque, è possibile dare qualche indiscrezione in merito a chi farà parte della prossima edizione di UeD e chi no.

Chi ci sarà al Trono Classico di Uomini e Donne? Indiscrezioni

Come di consueto, anche il prossimo anno Uomini e Donne sarà diviso in Trono Classico e Trono Over. In merito al primo, a causa dei numerosi troni fallimentari che si sono verificati nell’ultimo periodo, è opportuno che lo staff del programma faccia un lavoro certosino per scegliere i futuri tronisti e le future troniste di questa edizione. Ad ogni odo, in pole position per quanto riguarda l’ascesa sulla tanto agognata sedia rossa c’è Nadia Di Donato, non scelta di Gianmarco Steri.

Come sempre, infatti, Maria De Filippi potrebbe dare luogo ad una carrellata mista di tronisti, basati su volti noti e volti del tutto sconosciuti. Inoltre, non si esclude che possa giungere qualche volto anche dall’edizione di Temptation Island 2025 che partirà a breve. Ad ogni modo, è assolutamente presto per dare informazioni certe, dato che i provini si concluderanno a fine agosto, quando saranno fatti certamente degli spoiler da parte della redazione.

I possibili ritorni al Trono Over di UeD

Passando al Trono Over, invece, pare che a tornare nel parterre femminile, ancora una volta, sarà Gemma Galgani, presenza fissa ormai nel programma della De Filippi. Accanto a lei, però, dovrebbe esserci quasi certamente il ritorno di Sabrina Zago, anche lei divenuto volto iconico durante questa edizione per le ripetute delusioni amorose che ha ricevuto.

Alla lista, però, potrebbero aggiungersi anche Gloria Nicoletti e Margherita Aiello, le quali sono tornate single dopo pochissimo tempo dalla fine del programma. Soprattutto l’Aiello si è resa protagonista di una querelle social che ha generato molto sgomento ultimamente. Anche Alessio Pili Stella è ancora single, quindi, a meno che non incontri qualcuno durante il periodo estivo, dovrebbe tornare anche lui nel programma. Le neo-coppie che si sono formate, invece, se dureranno, non faranno ritorno a UeD.

Dubbi, invece, ci sono su Cosimo Mino Dadorante. Il tanto amato corteggiatore di Tina Cipollari, che ha dovuto ritirarsi dal programma a causa di alcuni impegni lavorativi, non è detto che ritorni a far parte della trasmissione. Per questo e molto altro, dunque, non resta che attendere ancora un po’ di tempo.