Tra le protagoniste di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Barbara De Santi. Neppure durante questa edizione del programma la dama è riuscita a trovare la sua anima gemella, anzi, ha collezionato solamente delusioni e rimorsi. Proprio a causa di questo, ultimamente la donna aveva confessato alla redazione di aver chiuso con gli uomini. Questo ha spinto lo staff del programma a fare una domanda un po’ scomoda a Barbara, ovvero, se fosse mai stata attratta da una donna. Ebbene, la sua risposta è stata inaspettata.

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La confessione di Barbara De Santi sull’attrazione verso una donna

Barbara De Santi ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha fatto delle confessioni inedite sulla sua vita, ma non solo. La donna ha raccontato anche alcuni retroscena su UeD e sulla redazione. Le ultime conoscenze avute nel programma sono state davvero deleterie per la dama che, infatti, è apparsa piuttosto sconfortata e poco propensa a cimentarsi in nuove conoscenze maschili. Alla luce di questo, dunque, la redazione ha chiesto alla De Santi se nel corso della sua vita avesse mai preso in considerazione l’ipotesi di intraprendere una relazione con una donna.

A tal riguardo, Barbara ha raccontato un episodio risalente a tanti anni fa. All’epoca era fidanzata con un ragazzo a cui teneva moltissimo. I due erano soliti frequentare un locale dove spesso si esibiva una ragazza. Quest’ultima iniziò a mostrare un interesse nei riguardi di Barbara, cosa che non la lasciò indifferente. La dama di UeD si sentiva appagata e lusingata da questa situazione, sta di fatto che decise di parlarne anche con il suo fidanzato dell’epoca. Questi non si arrabbiò, ma disse di essersene reso conto e di comprendere l’interesse della ragazza in quanto Barbara fosse davvero bellissima. Ad ogni modo, la De Santi ha spiegato di non aver mai dato seguito alla cosa, di aver smesso di frequentare quel locale e di non aver mai avuto più contatti con quella persona. Solo in quell’occasione la donna sentì attrazione nei riguardi di una persona del suo stesso sesso.

Sfogo contro Massimo e retroscena sulla redazione di Uomini e Donne

Tornando a parlare di Uomini e Donne, Barbara ha commentato l’ultima relazione avuta, ovvero, quella con Massimo. La donna si è detta profondamente delusa per come siano andate le cose con lui, specie a causa delle promesse e delle belle parole di cui lui la riempiva costantemente. Massimo le chiese addirittura di accompagnarlo ad un matrimonio di un suo parente, rendendola partecipe della sua vita, delle sue amicizie, della sua casa. Con il senno di poi, però, Barbara si è resa conto del fatto che per lui una donna valesse l’altra, e che le sue parole non erano accompagnate da reali sentimenti, ma solo da tanta superficialità. Malgrado questo, la dama non ha negato di essere ancora legata a lui, ragion per cui sarebbe tentata da riaccoglierlo nella sua vita se lui si dovesse fare avanti. Considerando come si siano concluse le cose tra di loro nelle ultime puntate di Uomini e Donne, però, questo sembra davvero impossibile.

Infine, poi, Barbara ha raccontato un retroscena sulla redazione. La donna ultimamente è apparsa demotivata e poco intenzionata a conoscere nuovi uomini, ragion per cui voleva abbandonare il programma. Lo staff, però, l’avrebbe sempre spinta a rivedere questa sua decisione in quanto, conoscendola, tutti sapevano che alla De Santi servisse solamente incontrare la persona giusta, qualcuno in grado di farle battere il cuore e riaccenderle la speranza. Cosa che in effetti è accaduta con Massimo, ma purtroppo non ha avuto l’esito sperato.