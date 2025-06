Morena Farfante e Francesco Relli hanno rilasciato un’intervista nella quale hanno parlato del loro rapporto di coppia dopo Uomini e Donne. Nel farlo, però, non hanno potuto fare a meno di tirare in ballo anche una dama che non è mai andata molto d’accordo con Morena, stiamo parlando di Margherita Aiello. Nello specifico, Francesco ha svelato dei retroscena mai andati in onda che riguardano la dama. Quest’ultima, però, senza pensarci due volte, ha deciso di replicare mettendo in cattiva luce il ragazzo, con tanto di screenshot prova.

Le accuse di Francesco e Morena contro Margherita dopo UeD: svelato un particolare mai andato in onda

La relazione tra Francesco e Morena sta procedendo a gonfie vele dopo Uomini e Donne. Nel corso di un’intervista rilasciata per Casa Lollo, la dama ha svelato di essere rimasta molto sorpresa dal cavaliere, in quanto non si aspettava tutte queste dimostrazioni da lui. Oltre che parlare del loro rapporto, però, i due hanno lanciato anche delle stoccate ad alcuni protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne.

In particolare, è stata tirata in ballo Margherita Aiello. A tal proposito, Francesco ha svelato un retroscena sul suo conto. Ovvero, ha ammesso che, prima di uscire con Morena, è uscito anche con Margherita. La loro esterna, però, si è rivelata un vero fiasco, in quanto lui si è molto annoiato a causa della pesantezza di lei. Francesco ha detto che la dama non ha fatto altro che parlare di un suo ex frequentante, rendendo l’uscita decisamente monotona e sgradevole.

La replica piccata di Margherita Aiello con tanto di prove

Questa versione dei fatti, però, è stata totalmente smentita da Margherita. Mediante i social, infatti, la donna è intervenuta per fare chiarezza e raccontare la sua versione dei fatti. La donna, infatti, ha sbottato accusando i due protagonisti di aver tirato in ballo lei durante un’intervista di coppia solamente per far parlare di sé e generare un po’ di sgomento sul web. Margherita, poi, ha anche detto di essere stata lei a non voler più uscire con il “rosso malpelo”, sta di fatto che pare abbia respinto anche un suo abbraccio al termine dell’esterna.

A riprova di tutto ciò, Margherita ha anche pubblicato uno screenshot inerente la conversazione intercorsa tra lei e la redazione subito dopo l’uscita. Nello specifico, la donna ha scritto allo staff del programma di non essere rimasta colpita da Francesco in quanto non lo reputa il suo tipo, per tale ragione, era molto abbattuta. La dama ha spiegato di non voler andare oltre nello sbugiardare Francesco. C’è da dire che, almeno per il momento, la coppia non è intervenuta sui social per ribattere ulteriormente alla dama. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.