Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 13 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 13 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti trovi in una fase di leggera turbolenza, provocata da questa Luna non proprio favorevole, ma niente che possa generare rilevanti contraccolpi negativi. Come ho già avuto modo di sottolineare, l’unico suggerimento di Giove è quello di esaminare e risolvere eventuali questioni lasciate in sospeso.

Oroscopo del Toro

Per gli amici del Toro, delle genuine opportunità stanno bussando alla porta; la luna è dalla loro parte e li condurrà lontano. Questo è un firmamento che sussurra di sentimenti caldi. Con Venere ancora presente nelle loro vite, è il momento giusto per trarre vantaggio da recenti collegamenti, incontrando amici fortunati o potenziali partner.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’inizio della settimana è stato turbato da un plenilunio un po’ ostico, ma non preoccupatevi, le prospettive migliorano verso il weekend. A partire dal sabato e la domenica, la Luna vi sarà più propizia, e questo sarà evidente non soltanto nella sfera sentimentale, dove riscuoterete notevoli successi, ma anche nelle relazioni interpersonali. Solo un piccolo consiglio: fate attenzione quando interagite con Vergine e Pesci!

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, fate attenzione! Questa luna peculiare si trova in opposizione suggerendo cautela di fronte a potenziali conflitti. D’altra parte, Mercurio e Giove collaborano stimolandovi all’azione, in particolar modo nel campo professionale. Se in passato avete costruito diligentemente, è improbabile che non abbiate già ricevuto riconoscimenti per i vostri sforzi.

Oroscopo del Leone

Leone, gli astri sono a tuo favore, ma possiamo notare che stai emergendo da un fine settimana difficile, che ancora oggi lascia un’impronta nella tua esistenza. Non dimenticare, però, che se qualche aspetto non è andato come sperato, avrai l’opportunità di rimediare; infatti, la possibilità di un riscatto è giusto lì, dietro l’angolo. Inoltre, suggerirei di affrontare la questione dell’amore il prima possibile, magari confermando un appuntamento.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è probabile che l’inizio della settimana sia stato un po’ difficile, o comunque che tu abbia subito una certa pressione. Ma adesso lasciamoci alle spalle tutto ciò e godiamoci il favore di questa bella Luna. Tieni presente che il tuo rapporto sentimentale sta attraversando un periodo di grande serenità, ben lontano dai contrasti e dalle controversie del mese di aprile. A due mesi di distanza, molti potrebbero scoprire di provare sentimenti d’amore autentici.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è normale che possano sorgere qualche lieve preoccupazione o che ci si possa ritrovare immersi in contestazioni un po’ animose. Il segnale della Luna in dissonanza ci consiglia di avvicinarci alle questioni con tranquillità e pacatezza. E’ possibile che la giornata precedente abbia gettato nel tuo animo delle tensioni o dei sentimenti ancora da affrontare.

Oroscopo dello Scorpione

Amico Scorpione, non lasciare che i minuti scivoli lontano da te. Attualmente, hai Giove e Mercurio che ti stanno sostenendo da un aspetto favorevole. Capisco che tendi a sentirsi come se le complicazioni seguissero te più che gli altri, ma permettimi di rassicurarti: tutti stanno affrontando le proprie sfide. Adesso, è il momento di dedicarti alle tue competenze più forti. I liberi professionisti, coloro che si sono dedicati con impegno in passato, vedranno sicuramente dei benefici. Nella sfera sentimentale, potrebbe ancora esserci qualche distanza da spezzare, ma non temere, avrai l’opportunità di superarla.

Oroscopo del Sagittario

Il fine settimana si preannuncia sereno per i nati sotto il segno del Sagittario, grazie ad una fase distante da controversie, arricchita invece da emozioni gratificanti. Con la diminuzione della tensione generata dall’opposizione di Giove, si avvicina una fase di liberazione da molteplici ansie. Riscoprirai la serenità mentale, ora finalmente libera da interferenze negative.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la tua natura riflessiva e razionale ti rende perfettamente attrezzato per gestire progetti, trattative finanziarie e contratti. Sei uno dei segni più affidabili per queste mansioni. Per quanto riguarda il tuo cuore, potrebbe esserci una rivoluzione emotiva in vista: dopo aver seminato dubbi e incertezze nel mese precedente, ora sei pronto a riconoscere un amore autentico e profondo. Questo potrebbe essere il momento di ribadire o riscoprire un sentimento sincero e potente.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, con la Luna nel loro segno, è previsto un fine settimana di rilievo. Sarebbero giorni pieni di immediata esaltazione. Il motivo essenziale è l’abbondanza di compiti da svolgere, ma prima di tutto c’è la necessità di risolvere i problemi nell’area affettiva, dove qualcosa sembra non essere al posto giusto o sta per diventarlo. Siamo chiari.

Oroscopo dei Pesci

Acquario, vedo un ampio corridoio che si apre verso inedite sensazioni. Sento che a partire da oggi vedrai maggiori conferme. Non è solamente un incoraggiamento a festeggiare le questioni sentimentali, ma anche a instaurare momenti unici per affrontare e superare gli ostacoli lavorativi.

