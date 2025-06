Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 12 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 12 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti trovi in un periodo un po’ intricato che potrebbe spronare delle reazioni impulsive. Consiglio di prestare particolare attenzione ai tuoi impegni finanziari, ai contratti da stipulare e a eventuali questioni litigiose in sospeso. Se hai più progetti in corso, valuta attentamente i risultati: se uno sta dando i suoi frutti e l’altro no, potrebbe essere il momento di abbandonare quello meno fruttuoso. Ricorda, avere la pazienza di contare fino a 10 prima di rispondere può fare la differenza.

Oroscopo del Toro

Toro, la luna ti è amica e Venere è nel tuo segno: l’amore è la tua priorità. Anche se hai attraversato ostacoli nel passato, ma non dimenticare di coltivare le amicizie e di essere solidale con quelli che ti amano. Non permettere al passato di influenzare il presente.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, fortunatamente la luna non vi contrappone più. Ora è un’opportunità eccellente per i lavoratori indipendenti di ricaricare le batterie e, più importante, di rinvigorire la loro creatività. È tempo di attuare progetti, suggellare accordi e fare investimenti. L’amore può risalire alla ribalta: le relazioni che sbocciano discretamente in questa fase di giugno si rafforzeranno molto nel mese di luglio con l’arrivo di Venere nel vostro segno.

Oroscopo del Cancro

Oroscopo Cancro, il firmamento ha un ruolo cruciale oggi. Tuttavia, sappi che la sola Luna potrebbe apportare un senso di esaurimento o forse ritardi. Giugno si preannuncia come un periodo di ripresa e coordinamento, sia nel campo affettivo che professionale. Il passaggio di Giove nel tuo segno favorisce il tuo spirito proattivo.

Oroscopo del Leone

Leone, è un periodo in cui dovresti focalizzarti sul fare qualcosa di più per gli altri. In particolare, se hai degli esami o sfide da affrontare, gli astri indicano che hai tutte le carte in regola per trionfare. Non trascurare però l’aspetto sentimentale, è importante tenere in considerazione l’amore. Puoi trovare qualche difficoltà nelle relazioni con Toro, Acquario, Scorpione e Ariete; tuttavia devi ricordare che, da vero Leone, a te non dispiace una sana competizione, anche in campo sentimentale. Evita di portare le tensioni del lavoro all’interno del tuo focolare domestico.

Oroscopo della Vergine

Amico Vergine, noterai una comprensione più chiara e autentica degli eventi attuali nella tua vita. Dopo il 17, i tuoi progetti troveranno un sentiero più liscio per svilupparsi e prosperare. Sono abbastanza audace da affermare che l’amore riacquista la sua posizione di primo piano, quindi non trattenerti nel beneficiare di questa meravigliosa influenza di Venere. La mia raccomandazione è di cercare rapporti calorosi e comunicativi.

Oroscopo della Bilancia

In questo periodo, la Bilancia si trova ad affrontare situazioni niente affatto semplici, pare infatti che Giove dissonante imponga un’impronta di cautela riguardo ad alcune questioni legali e burocratiche. Un atteggiamento riflessivo potrebbe risultare determinante, soprattutto per chi si trova a dover gestire un contratto. Sarebbe saggio non spingere troppo sull’acceleratore, per non correre il rischio di lasciarsi sfuggire un’opportunità rilevante.

Oroscopo dello Scorpione

Lo segno dello Scorpione risplende oggi con una forte capacità intuitiva. L’influenza della Luna attiva genera intense emozioni e svariati momenti di opportunità. Inoltre, se devi risolvere questioni amorose, questo è il momento perfetto. Le stelle favorevoli ti offrono un cielo aperto a nuove opportunità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ormai è giunto il momento di intraprendere un nuovo percorso di vita; sembra quasi che riesci a percepire meno inquietudine. Probabilmente è grazie a Giove, che non si trova più in opposizione, oppure alla tua incredibile energia vitale. Il tuo cielo appare libero da impedimenti, tuttavia prevedo un leggero aumento dell’irritabilità a partire dal giorno 17. Evidentemente, devi confrontarti con una figura significativa o superare una prova. Non vedi l’ora di scoprire come si evolverà la situazione. Osservando l’astrologia, sembra che tutto stia a indicare che la forza è con te.

Oroscopo del Capricorno

Oggi, Capricorno, la presenza della Luna nel tuo segno trasmette una profusione di vitalità benefica. Grazie a Venere, vivrai momenti sinceramente intensi in ambito sentimentale. Coloro che sono appassionatamente immersi in una relazione stanno impazientemente aspettando di farla evolvere.

Oroscopo dell’Acquario

Per gli Acquario, questa è un’epoca ideale per iniziare a programmare eventi. Tutta la seconda metà di giugno è un periodo dinamico, sia in termini di finanze che di lavoro. Se sentite un forte desiderio di cambiamento, seguite l’impulso! Tuttavia, potrebbe non essere tutto liscio in amore, quindi fate attenzione.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, le stelle predicono per te un periodo di energia e positività. Giugno si prospetta come un mese ricco di opportunità e conferme. Evita di rimanere rintanato tra le mura domestiche e dedica un po’ del tuo tempo alla riflessione sui tuoi desideri e le tue mete. Scoprirai che molti di essi sono alla tua portata.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.