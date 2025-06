Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 10 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 10 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la Luna sta potenziando la tua vitalità, offrendoti la possibilità di portare a termine ogni tuo impegno con grande passione. Tuttavia, ti consiglio di ponderare con cura le tue scelte, specialmente se queste riguardano il tuo campo lavorativo o legale. Nel tuo mondo affettivo, ci sono alcune discordanze da appianare.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Cari amici del Toro, l’amore riveste un ruolo centrale in questa fase. E con Venere favorable nel vostro segno, è il periodo ideale per fare delle scelte decisive. Non dimenticate che i cambiamenti possono talvolta portare benefici.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, alcuni piccoli ostacoli possono attraversare il tuo cammino grazie alla luna in opposizione. Faresti bene a evitare di prendere decisioni affrettate o indulge in discussioni impulsive. Ti suggerisco di pazientare fino al 12 giugno, in quel tempo otterrai una visione più chiara riguardo a certe connessioni interpersonali.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il recente periodo di stress e tensioni sembra ormai un lontano ricordo. Il cielo attuale si mostra propizio: avendo Giove e Mercurio posizionati nel vostro segno, non solo avete possibilità di godere di promettenti prospettive lavorative ma sono altresì favorevoli i presupposti per pianificare un importante evento di coppia o per la vostra abitazione, tutto questo prima che l’estate dispensi i suoi ultimi caldi raggi.

Oroscopo del Leone

L’astro del Leone è baciato da una luna propizia, portando un po’ di serenità, ben necessaria. Ho l’impressione che, recentemente, non tutti i Leoni abbiano affrontato giornate serene. Probabilmente, il fine settimana si è rivelato più gravoso del previsto o forse vi siete sentiti lontani da un caro. Tuttavia, vedo che l’orizzonte amoroso si sta lentamente schiarendo grazie a un cielo più protettivo, anche se per qualche Leone ciò potrebbe non essere del tutto appagante.

Oroscopo della Vergine

Sfrutta questa giornata per riordine e stabilizzazione, guardando ad un futuro senza imbrogli. Stai ponderando se portare avanti o meno un determinato progetto o programma. Nel campo dell’amore, la palma della vittoria sarà tua. Grazie alla benedizione di Venere.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, consiglio vivamente di utilizzare questi giorni per tuffarti a capofitto nel mondo sociale, estendendo la tua rete di contatti e divertendoti. Mantieni l’umiltà e non rifiutare i compromessi solo per motivi di orgoglio. Giove in aspetto dissonante ti ricorda l’importanza di mantenere l’equilibrio, non spingerti troppo oltre. Mantieni un atteggiamento aperto e accogliente.

Oroscopo dello Scorpione

Come astrologo di lunga data, Paolo Fox, non posso fare a meno di prevedere un’estate piena di vigore per lo Scorpione. E’ come se un’ondata di energia positiva si stesse dirigendo verso di te, portando con sé molteplici opportunità. Inoltre, sento fortemente che potrebbe essere il momento ideale per rianimare quei progetti che avevi messo da parte. Si profilano all’orizzonte nuove sfide, e sono sicuro che le affronterai con grande determinazione.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, la recente posizione favorevole di Giove riveste un ruolo fondamentale. C’è un’evidente desiderio di sperimentare cose nuove, riprendere vecchi progetti che erano stati accantonati. Ad esempio, i professionisti autonomi ora possono godere di un vantaggio significativo nelle loro negoziazioni. C’è anche la possibilità di ravvivare una relazione che si era interrotta in passato. Per quanto riguarda l’amore, c’è un chiaro bisogno di freschezza e di un’esperienza particolare. In poche parole, i soliti schemi non sembrano più interessante come prima.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti ho spiegato più volte come il recente transito di Giove in opposizione influenzi soprattutto coloro nati alla fine di dicembre, instillando in loro l’urgenza di riguardare certi impegni lavorativi. Tuttavia, ciò che trovo veramente affascinante in questo quadro astrale, è la reale ascendenza dell’amore nella tua vita. Così come in maggio i tuoi sentimenti sono rimasti silenziosi, ora al contrario riverberano forte, anticipando decisioni significative per il tuo futuro.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, la giornata si presenta propizia per risolvere equivoci e rafforzare le connessioni. Quindi, è il momento di accogliere con il cuore aperto nuove relazioni e possibilità professionali.

Oroscopo dei Pesci

Arieti, nonostante le tensioni e la fatica, il panorama si mostra alquanto promettente! Impegnati in nuovi progetti e lascia che la tua inventiva sia libera di esprimersi. Puoi contare sul sostegno di Giove e Mercurio e voglio anticiparti che dal 21 anche il sole sarà dalla tua parte, segno che giugno riserverà una dolce rivelazione. Molti di voi riceveranno belle notizie, sia per quanto riguarda l’amore che per la sfera lavorativa.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.