Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 9 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 9 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Amico dell’Ariete, preparati per un mattino impegnativo: Giove sta avviando un transito che sottolinea la necessità di rivedere i bilanci, soprattutto per coloro che gestiscono attività commerciali o hanno responsabilità finanziarie di qualche genere. È giunto il periodo di razionalizzare, di fare i conti come solevano dire i nostri antenati. Per quanto riguarda il cuore, le tue giornate risplendono di passione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Se sei del Toro, è fondamentale sottolineare quanto Venere stia avendo un ruolo potente nel tuo segno. Questo presagisce un periodo di rinvigorimento e rinascita. Se si è recentemente concluso un capitolo della tua vita, sei pronto a guardare avanti e ricominciare, soprattutto in ambito lavorativo e imprenditoriale. La tua energia è sempre più potente, e sembra che tu possa riprendere il percorso da nuovi punti di partenza, diversi rispetto al passato. Si apre, quindi, la possibilità di spostare il tuo focus verso orizzonti differenti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, c’è un’ottima riserva di vitalità e ottimismo in serbo per voi. Giove, pur avendo cara la vostra costellazione, sta per procedere oltre. Ma non temete, le scelte fatte finora non andranno perse. Al contrario, credo che proprio grazie a come avete navigato questo periodo dell’anno, vi troverete a gestire progetti più vasti e audaci che attendono solo di essere liberati e portati a termine. Sappiate però, l’amore potrebbe mettervi un po’ alla prova a livello emotivo.

Oroscopo del Cancro

Nell’oroscopo del Cancro, si prospettano emozioni forti e una fase positiva si apre davanti a voi. E’ necessario rimboccarsi le maniche, in quanto si intravede l’avvio di un progetto o di un’attività. Da sottolineare è il ritorno in primo piano dei sentimenti.

Oroscopo del Leone

L’astro del Leone beneficia di una Luna amichevole che promette serenità crescente. È mia convinzione che, infatti, non è stata un’esperienza tranquilla per tutti i Leoni nelle ultime due giornate. Il fine settimana si è rivelato piuttosto gravoso, specialmente per coloro lontani dai propri cari. Per quanto riguarda l’amore, le stelle riservano protezione, tuttavia non ancora pienamente appagante per coloro che continuano a cercare soddisfazione nelle relazioni personali.

Oroscopo della Vergine

Vergine, tra l’avvio della settimana e il mercoledì ti troverai a gestire qualche situazione che potrebbe metterti un po’ di tensione. Ma non temere! Quello che stai per intraprendere adesso sarà pieno di opportunità propizie per il tuo percorso futuro. Infatti, per quanto concerne decisioni e piani, le prossime quarantotto ore ti vedranno assolutamente combattivo, proprio perché hai la determinazione di affermarti.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei pervaso da un forte impulso di rinnovamento. E’ lampante che certi aspetti della tua vita professionale non possono proseguire in questo modo. Hai bisogno di un momento di tranquillità e il timore di commettere errori o di perdere qualcosa è più presente che mai. Conosciamo bene come la Bilancia entra in conflitto quando si ritrova di fronte a decisioni importanti. Forse necessiti di un sostegno determinato al tuo fianco, un Ariete, un Leone, un Sagittario, o forse un Capricorno, che possano indirizzarti al meglio. In un incontro, potresti esprimere il tuo massimo proprio martedì e mercoledì.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione avverte un imminente cambiamento nell’aria. Sento che questo periodo celeste è particolarmente propizio per cambiamenti professionali, in particolare a partire dal 17 giugno, quando Marte fornirà un appoggio notevolmente favorevole. Non ho scelto di accennare troppo alla sfera dell’amore in questo caso, poiché ritengo che se un legame affettivo è solido, riuscirà a superare ogni tempesta. Altrimenti, è possibile che sarai tu, Scorpione, a decidere di chiudere definitivamente.

Oroscopo del Sagittario

Luna in Sagittario, si respira un’atmosfera di fiducia e credibilità nelle tue abilità. Il panorama astrale, tuttavia, spinge anche verso comportamenti trasgressivi e quasi audaci. Adesso che Giove non agisce più in contrapposizione, si delinea un contesto differente da quello vissuto precedentemente, offrendoti l’opportunità di avanzare e sollecitare nuove sfide.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, sembra che ultimamente tu sia stato sommerso dalle responsabilità, concentrandoti molto sul lavoro e sugli aspetti finanziari, lasciando poco spazio a tutto il resto. Ma giugno arriva con un messaggio importante: è ora di dedicare un po’ di tempo a ciò che ami, alle attività creative e alle relazioni, le nuove conoscenze sono favoriti in questo mese.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la tua natura non tollera individui che si abbandonano costantemente a lamentele e piagnistei. È per questo che stai pensando di allontanare da te queste figure che non si allineano al tuo spirito ardente e innovativo. Potrebbe darsi che già nel fine settimana qualche tensione abbia cominciato a farsi sentire.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, potreste risentire di un lieve affaticamento verso il pomeriggio, ma non preoccupatevi perché Mercurio è dalla vostra parte. Da domani, gioverete anche dell’aspetto positivo di Giove. Insomma, se avete riscontrato dei rallentamenti, è ora di mettere il piede sull’acceleratore. E non è tutto, anche l’amore risplenderà sotto questo cielo favorevole. Il periodo è propizio per le coppie che desiderano rendere la loro relazione ufficiale o, per chi ha in progetto di allargare la famiglia o cambiare casa, entro l’estate potrebbero esserci delle novità interessanti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.