Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 8 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 8 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua domenica non sarà burrascosa come la tua giornata di giovedì estivo che ti ha visibilmente irritato. In certe situazioni di tensione, tendi a reagire in modo più intenso del necessario, sarebbe pertanto opportuno che tu cercassi di rilassarti un po’. E’ un periodo propizio per rivedere gli accordi, sia in termini finanziari che personali. Serve una buona dose di cautela, dato l’inizio di un periodo speciale che ti spinge a fare ordine tra documenti e sentimenti.

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, l’ingresso di Venere nel proprio segno stimola la curiosità, anche in caso di recente separazione. Tuttavia, in questo periodo, potrebbero emergere alcune riflessioni passate a causa della posizione di Luna contraria. E’ necessario affrontare il futuro con entusiasmo e considerare il passato con una certa indifferenza.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è giunto il momento di intraprendere novità, la permanenza prolungata in casa vi spinge alla ricerca di un hobby o di una passione. I liberi professionisti si sentiranno spronati a inaugurare nuove iniziative, a lanciarsi in audaci sperimentazioni. Nonostante l’impegno ed il lavoro che ciò comporta, siete consapevoli che la vostra natura non vi permette di rimanere inattivi. Sul fronte sentimentale, l’amore è più vicino di quanto pensiate, e questo vale anche per chi ancora non ha trovato la sua metà. Io dico anche ai cuori solitari perché, nel mese di luglio, Venere sarà nel vostro segno e avrete quindi l’occasione di vivere momenti emotivamente intensi.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del Cancro ha attraversato un periodo intrigante negli ultimi tempi, nonostante abbia potuto vivere negli ultimi giorni un capitolo concluso, un istante di dificcoltà o forse una pulizia necessaria del suo percorso. Tuttavia, adesso nuove opportunità stanno sbocciando! Dal 17, Giove si rivelerà più che mai un alleato prezioso, e addirittura Marte sarà dalla tua parte. Alcuni di voi, cari Cancerini, chiuderanno il mese con una proposta stimolante e, soprattutto, un’ondata di positività nel proprio cuore.

Oroscopo del Leone

Leone, a livello affettivo qualcosa non sembra andare al meglio. Forse sei distante dalla tua dolce metà, potrebbero esserci dei disaccordi in atto. Se in tempi precedenti hai avuto difficoltà a risolvere dei conflitti, ricorda che le relazioni richiedono cure e attenzioni. Per quanto concerne la sfera lavorativa e operativa, sei favorito.

Oroscopo della Vergine

La Vergine sta recuperando le sue forze, e in aggiunta, abbiamo Mercurio e Giove che stanno per ritornare in azione. Sono dell’opinione che, grazie alla tua lucidità, sarai in grado di sistemare qualsiasi situazione. Per quanto riguarda il tuo ambito sentimentale, aiutato dalla traversata del buio aprile, che finora è stato il periodo più gravoso.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia è confrontato con questioni lavorative o giuridiche da risolvere. Esiste la possibilità che alcune polemiche possano essere utilizzate come strumento, tuttavia, ciò di cui hai bisogno è una serenità circostante. Se sei coinvolto in un’azienda da anni o gestisci un’attività e stai riflettendo su una modifica, è il momento di farlo. Nel caso in cui ci sia una rinascita in termini affettivi, l’universo è favorevole.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno zodiacale del Scorpione mostra una forte tempra nel lavoro, unendo un’ardente passione e un approccio altamente logico. Tuttavia, dal punto di vista sentimentale, mostra una tendenza ad essere troppo analitico, che può ostacolare la sua vita amorosa. In questa fase, sembra che la sfera romantica stia rilegando il posto alle attività maggiormente concrete. Per un giorno come oggi, inviterei lo Scorpione a muoversi con cautela nei confronti delle relazioni con gli altri.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, c’è un vero e proprio rinnovamento in corso per te. Senti il desiderio di sperimentare situazioni più elettrizzanti, sia nel campo amoroso che in quello professionale. Il tuo pianeta guida, Giove, sta per terminare la sua posizione contraria, rappresentando un potente segnale di sostegno per te.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei pieno di energia e la luna ti sostiene positivamente. Ebbene, devo affermare che, eccezionalmente, il cuore prevale su ogni altra cosa. Pertanto, se nel mese di maggio ti sei dedicato alla risoluzione di problemi professionali, ora è il momento di concentrarti su emozioni straordinarie. Ti consiglio anche di dare uno sguardo alla tua situazione finanziaria, un bilancio potrebbe essere utile.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, questa domenica risulta essere un periodo di tensioni e stress. Il tuo amore vive una fase di disaccordo, particolarmente se al tuo fianco si trova una persona che non ti gratifica. Si potrebbe manifestare la gelosia, accompagnata da un crescente senso di possesso. Tuttavia, la preoccupazione risiede nella potenziale sensazione di essere sopraffatti da pesanti responsabilità…

Oroscopo dei Pesci

Sotto questo cielo, Pesci, avvertirai un’ondata di emozioni positive. Mi rivolgo soprattutto agli artisti e a tutti coloro che hanno la capacità di migliorare la loro vita e quella delle persone che li circondano. Sentirai un rafforzamento dell’amore e le stelle ti infonderanno passione. Questo cielo ti farà sentire ispirato, e questa domenica potrebbe portarti persino a delle intuizioni molto positive.

