Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 7 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 7 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete può respirare tranquillo adesso che la Luna non si trova più in opposizione. Senza dubbio, gli ultimi due giorni non sono stati propriamente tranquilli, anche se non direi proprio conflittuali. Il mio consiglio è di stare alla larga da contesti lavorativi rischiosi, di rinegoziare accordi e soprattutto di rivedere le spese. Per quanto riguarda il cuore, ci sono sintomi che indicano un possibile recupero.

Oroscopo del Toro

Durante il fine settimana, Toro, la tua pazienza potrebbe essere messa a dura prova. Non sei noto per essere una persona rancorosa, ma se qualcuno ti ha collocato in una posizione scomoda e tra sabato e domenica emerge un velo di tristezza, è tempo di lasciare andare il passato. Non dimenticare che l’innovazione e il cambiamento sono le parole chiave per te. Prova ad indirizzare i tuoi interessi verso nuovi orizzonti, se in un certo posto le cose non sono andate come sperato, è importante volgere la vista altrove.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è tempo di lasciar andare la vostra creatività e l’amore. Venere sarà nel vostro segno a luglio, ma avete quasi un mese per ristabilire l’armonia e la tranquillità. Questo è particolarmente vero per quelle coppie che hanno riscontrato difficoltà ad aprile. E per quelli single lì fuori, gli incontri sono sempre possibili. Le attività artistiche, sportive e lavorative, incluse quelle part-time, sono tutte possibili in questo periodo.

Oroscopo del Cancro

Amici del segno del Cancro, avete davvero un cielo favorevole! Questo messaggio è per coloro che sono alla ricerca di un’opportunità lavorativa, per quelli che desiderano far progredire i loro piani, ma anche per coloro che sono colti dalla freccia di Cupido. Magari, entro i mesi di settembre e ottobre sperate di unire i vostri destini in matrimonio, di rendere la vostra relazione ufficiale. È il momento di mettersi in azione! Questo crepuscolo di primavera, unitamente all’alba dell’estate, potrebbe essere davvero fortunato.

Oroscopo del Leone

Leone, tieni presente che la tensione fisica accumulata di recente, forse a causa delle battaglie affrontate, ma sappiamo pur sempre che apprezzi una buona sfida. Durante il fine settimana potrebbero esserci incertezze nell’ambito sentimentale. Fai molta cautela a non pronunciare parole di troppo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti aspetta un periodo astrologicamente favorevole per prendere decisioni cruciali. Non tutte le scelte possono portare a una trasformazione immediata del cammino intrapreso, come ha sperimentato pienamente Teresa all’inizio della primavera. Tuttavia, le determinazioni che sta per assumere da questo momento in avanti sono destinate ad essere estremamente benefiche, o in ogni caso sostenute dalla fortunata configurazione stellare.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è il momento di concentrarti sulla sfera affettiva. Capisco che maggio ha messo alla prova la tua resistenza e potrebbe darsi che anche giugno non stia portando subito le risposte che cerchi. Quando parliamo di sicurezze, ci riferiamo a quelle solidi fondamenti che ci danno equilibrio, come l’integrità, la fiducia e il rispetto reciproco. È il momento di riflettere su quanto questi siano presenti nella tua vita sentimentale. Sul fronte professionale, si profilano nuove direzioni; dovrete fare attenzione alle controversie, date le imminenti trasformazioni.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è il momento di concedere libero sfogo alle tue intuizioni che, ti garantisco, si riveleranno di fondamentale importanza. In più, nel fine settimana, le stelle saranno decisamente dalla tua parte. Se ci sono chiarimenti da far pervenire o qualcuno di cui ti senti particolarmente attratto, potresti fare il primo passo. Certo, tieni presente che le opportunità più propizie si presentano principalmente oggi e domani. Perciò, Scorpione, sfrutta questo momento.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sarà cruciale liberarsi delle vecchie abitudini. Se nel passato hai tentato di liberarti di un qualche fardello agendo in modo diverso, probabilmente ti sei imbattuto in diversi ostacoli. Tuttavia, da ora Giove non è più in opposizione e, a partire dal 10 di questo mese, avrai l’opportunità di riprendere con rinnovato slancio sia sul fronte affettivo che su quello professionale.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, è giunto il momento di fare luce su certi aspetti del tuo ambito legale, economico e professionale. E’ consigliabile rivolgersi agli esperti per dissipare ogni dubbio che possa riguardare la tua attività. Per quanto riguarda la sfera affettiva, troverai più facile comunicare ciò che provi. Giugno si profila come un mese particolarmente ricco di passione.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario sembra vivere un periodo di confusione e agitazione, a causa della dissonanza tra Marte e la Luna. Di conseguenza, se emergono delle tensioni nel campo sentimentale, è consigliabile maneggiarle con cautela. Quello che si prospetta per il fine settimana è un tracciato di prove da superare, o forse solo un piccolo abbassamento del tono energetico.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, mi prefiguro che il fine settimana che sta per arrivare sarà pregnante di significato, e la settimana successiva porterà stabilità. Oltre a tutto ciò, posso predire con fiducia che alcune date di riferimento saranno il 17, 18 e 26 di giugno dovute ad un progetto che sta prendendo forma. È fondamentale, tuttavia, avere un approccio positivo e pieno di ottimismo. Per voi, cuori solitari, è tempo di risvegliarsi dal letargo! E se c’è un sentimento che sta nascendo o è già presente, è consigliabile approfondirla il più possibile.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.