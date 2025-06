Nadia Di Donato è stata la “non scelta” di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. La ragazza ha accettato senza commentare molto la decisione del tronista, anche perché al cuor non si comanda. Successivamente, però, ha rilasciato un’intervista a UeD Magazine in cui ha fatto qualche confessione in più. Malgrado la delusione provata, però, Nadia è andata via dal programma con una marcia in più, ovvero, con la consapevolezza di aver conosciuto delle persone meravigliose. In queste ore, infatti, una collaboratrice di Maria De Filippi ha deciso di spiazzare la giovane con una dedica inaspettata.

La dedica inaspettata dello staff di UeD a Nadia Di Donato e la reazione di lei

Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, Nadia Di Donato ha parlato della scelta di Gianmarco Steri e dei suoi progetti di vita al momento. Le sue parole e la sua persona hanno colpito così profondamente lo staff del programma, al punto che la make-up artist che si è occupata di lei in tutto questo periodo di durata della trasmissione le ha voluto fare una dedica. Nello specifico, la ragazza ha condiviso un trafiletto dell’intervista che Nadia ha rilasciato al settimanale del programma ammettendo di essere particolarmente felice di aver accompagnato la giovane in questa esperienza. Tra di loro è nata subito una certa empatia, che le ha portate a legare al di là del rapporto professionale.

La truccatrice, inoltre, ha anche detto di rivedersi in Nadia in quanto le ricorda un po’ la lei di qualche anno fa, ovvero, una ragazza arguta, impulsiva, ironica, ma anche un po’ rompiscatole. Sono proprio queste caratteristiche, però, che la rendono speciale. Nadia è rimasta particolarmente colpita dalle parole della donna, al punto da condividere questo commento tra le sue Instagram Stories, ma non solo. La Di Donato ha anche risposto al post in questione dicendo di essere commossa per le bellissime parole pronunciate. Poi ha voluto ringraziare la truccatrice per la disponibilità e pazienza che ha sempre dimostrato nei suoi riguardi.

Possibile sbarco sul trono di Nadia a settembre

A quanto pare, dunque, non solo Gianmarco Steri, ma anche Nadia Di Donato ha lasciato il segno a Uomini e Donne. Per tale ragione, si paventa l’ipotesi che a settembre Nadia possa diventare la nuova tronista del programma. Al momento, la ragazza ha dichiarato di volersi dedicare unicamente al suo lavoro da cameriera e al suo percorso universitario, dato che le manca un esame per laurearsi in Scienze delle Comunicazioni. Nel frattempo, però, sta facendo anche praticantato giornalistico, carriera che sogna di intraprendere quanto prima. Per l’amore, dunque, non ha molto tempo, almeno per adesso, ma non si esclude che tra qualche mese le cose possano cambiare. Certo sarebbe davvero strano se la giovane si trovasse a diventare la nuova tronista facendosi pettinare da Gianmarco Steri, dato che lui pare entrerà a far parte dello staff del programma proprio nel ruolo di hair-stylist.