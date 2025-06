Anche se Uomini e Donne ha chiuso i battenti, la redazione del programma sta continuando a tenere compagnia ai fan appassionati della trasmissione attraverso il magazine dedicato al talk show. Sull’ultimo numero in edicola sono presenti diverse intervisti a volti noti di UeD. Tra di questi c’è anche Ida Platano. La dama, seppur non faccia più parte del parterre da un anno, continua ad essere una delle protagoniste maggiormente attenzionate sui social. In tanti vorrebbero vederla tornare nel programma, mentre altri aborrano totalmente tale ipotesi. Ebbene, vediamo cosa ha detto la dama sulla questione e cos’altro a rivelato anche a proposito di Gemma Galgani e Arcangelo.

Ida Platano svela se tornerà o meno a Uomini e Donne a settembre

Dopo la sua esperienza da tronista, che purtroppo si è conclusa rovinosamente, Ida Platano si è allontanata da Uomini e Donne, ma la sua lontananza sarà definitiva? Lo staff della trasmissione le ha posto questo quesito su UeD magazine e lei ha replicato in maniera molto chiara e onesta dicendo che al momento ha altre priorità e si sta dedicando ad altro. Per tale motivo, l’amore può aspettare.

Con questa risposta, dunque, la donna ha lasciato intendere di non essere disposta a tornare in trasmissione, almeno nell’immediato futuro, ma non solo. La dama ha anche dichiarato di essere ancora single. Malgrado questo, però, ha ammesso di aver risentito Mario Cusitore. L’uomo si è messo in contatto con la Platano in due circostanze mediante dei video. La prima occasione in cui i due si sono risentiti è stata Natale, mentre la seconda il compleanno di Ida. Tra loro, però, non è scattato alcun ritorno di fiamma.

Retroscena su Gemma Galgani e Arcangelo

Ida, poi, è passata a parlare di una dama ancora presente e rampante a Uomini e Donne, ovvero, Gemma Galgani. Le due sono molto amiche, pertanto, in questo periodo hanno avuto modo di sentirsi e di confrontarsi in merito alle ultime dinamiche di studio, specie quelle riguardanti Arcangelo. Ebbene, a tal proposito, Ida ha rivelato di non aver mai visto di buon occhio il cavaliere. Successivamente, poi, ha anche rivelato un retroscena. In particolare ha svelato che Gemma si sia confidata con lei durante il periodo di discussioni con il cavaliere e le abbia rivelato di esserci rimasta molto male. Gemma pare si stesse realmente legando al cavaliere, cosa che invece non ha sfiorato minimamente Arcangelo.

Il ritorno di Gianmarco Steri a UeD

Insomma, pare proprio che nella prossima edizione di UeD non ci sarà alcun ritorno per Ida Platano, mentre ci sarà quello di un ex tronista appena uscito, ovvero, Gianmarco Steri. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, infatti, sembrerebbe che Maria De Filippi sia rimasta così colpita dal ragazzo al punto da offrirgli un lavoro nello staff del programma. Nello specifico, Gianmarco dovrebbe entrare a far parte dell’equipe di parrucchieri che lavora dietro le quinte del talk show. Inoltre, pare che lui e Cristina Ferrara stiano pensando di aprire un salone di bellezza nel centro di Roma nel quale lavorare insieme. Non resta che attendere per vedere se tutto questo accadrà realmente.