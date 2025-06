Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 6 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 6 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Oggi l’Ariete potrebbe riscontrare qualche difficoltà, data la posizione contraria della Luna. Se sentite che qualcosa non quadra, non esitate a farlo presente. Una delle vostre qualità più apprezzate è l’onestà, il non saper nascondere le cose. Quando siete preoccupati, il vostro sguardo non mente. Occorre una particolare attenzione nei rapporti con gli altri, richiedono garbo e cura. La stessa prudenza è consigliata anche nel campo amoroso. Ricordatevi: la tolleranza è l’unica strada da percorrere.

Oroscopo del Toro

Thirdine del Toro, potrebbe esserci un pizzico di polemica nell’aria, tuttavia la percezione è pur sempre superficiale, poiché sei consapevole che ci troviamo in un periodo di innovazione. In effetti, la vittoria è per chi si lascia alle spalle le vecchie abitudini, specie con l’ingresso di Venere nel tuo segno. Si prevede un rilancio delle relazioni, compresi possibili ritorni di fiamma; sii però prudente, e valuta se ne vale davvero la pena. Il fine settimana, invece, suggerisce di trascorrere il tempo con individui positivi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avete ancora il sole nel vostro segno e Marte rimarrà attivo fino al 17 giugno. Di conseguenza, è il periodo ideale per programmi, progetti, riunioni e convention. A seconda della vostra attività, credo che gli stimoli siano cruciali. Probabilmente sognate giornate che durino 48 ore, per poter svolgere tutte le attività che desiderate. Ricordatevi di riservare dei momenti per il relax serale, l’amore tornerà ad essere principale. Presto attenzione ai segnali attorno a voi, perché se giugno rappresenta il tempo della ricerca, luglio sarà il mese delle conferme.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, in caso vi troviate ad affrontare un rapporto di coppia complicato, non disperate. Possibilità di trovare una soluzione ci saranno e, qualora non dovesse essere possibile, non temete i cambiamenti. Infatti, Mercurio e Giove stanno per fare il loro ingresso nel vostro segno, un evento astrale significativo che potrebbe apportare nuovi incontri interessanti. Procediamo, dunque, guardando sempre avanti.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone attraversa un momento molto promettente, o quantomeno dinamico, per tutto ciò che riguarda la sfera professionale. Per quanto riguarda l’ambito sentimentale, invece, pare esserci un periodo di stasi. Non è necessario che ci sia una mancanza di affetto, ma ti potresti sentire distante da qualcuno, forse per motivi validi. Potrei pensare a un partner che è impegnato nel proprio lavoro e non può dedicare al compagno/a tutto il tempo che desidererebbe. Il fine settimana, Sabato e Domenica, si prospettano come giornate vivaci per quanto riguarda le relazioni.

Oroscopo della Vergine

Per chi è del segno della Vergine, c’è un afflusso di sostegno e amore che arriva da chi ti tiene a cuore. Aspettatevi decisioni cruciali da prendere dopo il giorno 10. È come se chi ha proceduto a tentoni nella foschia degli albori della primavera, ora inizia a vedere chiaramente il cammino. Si percepisce un rinnovo non solo sul piano personale, ma anche sentimentale. Inoltre, dal 17, Marte fa il suo ingresso nel vostro segno portando energia e dinamismo. Quindi, sembra che più ci addentriamo nella seconda metà del mese, più le condizioni migliorano.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, ti suggerirei, Bilancia, di lasciare da parte le sensazioni negative. Conosci bene quell’ombra della malinconia che ogni tanto illumina la tua vita, anzi, a volte, sembra quasi che tu la culli. Però non lasciarti trasportare troppo, ricordatelo sempre. Dopotutto, Venere non rappresenta più un ostacolo per te. Per i più giovani, è un periodo ideale per studio e tirocini. È necessario aprirsi all’innovazione, che influenzerà anche quelle attività e progetti che da tempo segui con una certa abitudine. E’ un tempo di rinnovamento, perciò preparati al cambiamento.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, devi proprio puntare sul fine settimana, perché avrai il favore della Luna nel tuo segno sia sabato che domenica. Per questo, il mio consiglio è di sfruttare già da ora questi influssi astrali favorevoli. Se devi organizzare qualcosa di rilevante e rivoluzionario, soprattutto legato al lavoro o allo studio, questo è sicuramente il momento giusto per dare libero sfogo alla tua creatività. Per quelle coppie consolidate, il fine settimana si annuncia come un periodo cruciale per risolvere eventuali problematiche. Inoltre, i tuoi incontri sono favoriti anche in questa giornata.

Oroscopo del Sagittario

Astrologicamente parlando, Sagittario, Giove sta per terminare il suo periodo di opposizione rispetto a te. Questo è un presagio positivo: molto presto riscoprirai quell’indomito spirito che una volta possedevi. Principalmente per coloro che hanno avanzato richieste o stanno pianificando nuove iniziative, è probabile che arriveranno presto le risposte che stai aspettando. Per quanto riguarda l’amore, è necessario infondere un po’ più di vitalità.

Oroscopo del Capricorno

Nel mese di giugno, Capricorno, è arrivato il momento di fare i bilanci e rivedere accordi e contratti. Proseguirai solo con ciò che rispecchia le tue convinzioni. Come anticipato nelle mie previsioni generali, nel mio libro, la fase post-estiva implicherà una selezione rigorosa tra i vari legami, amici o nemici. Controlli e verifiche saranno d’obbligo.

Oroscopo dell’Acquario

Amore, per tutti gli Acquario, sarà un territorio un po’ scosceso da navigare. È l’ordinario che ti mette a dura prova mentre l’extraordinario ti ingolosisce, offrendoti un’ampia gamma di emozioni. Un consiglio: cerca di non farti sopraffare per troppo stress man mano che il weekend si avvicina. Nonostante ciò, posso dirti che oggi sarà una giornata proficua per socializzare e fare nuove conoscenze.

Oroscopo dei Pesci

Segno Zodiacale Pesci, le stelle indicano che la tua creatività sarà sotto i riflettori; che sia in relazione a un progetto o un’idea. Ti rammenti quando menzionavo un periodaccio in chiusura di maggio? Non hai avuto grandiose risposte, lo so. Ebbene sì, quel passaggio è stato superato ed ora attenditi delle emozioni più intense. Le percepirai con una forza maggiore in particolare avvicinandoti al fine settimana.

