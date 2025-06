La settimana scorsa è andata in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne in cui è stata trasmessa la scelta di Gianmarco Steri. Il giovane ha deciso di lasciare il programma insieme a Cristina Ferrara, con cui attualmente ha avviato una relazione. Poco dopo la conclusione del suo percorso, però, sul web sono state numerose le persone che si sono scagliate contro di lui criticando il suo modo di fare il tronista. Il giovane, così, ha deciso di compiere un gesto che ha generato una certa indignazione.

Il gesto di Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne che ha indignato il web

Una volta concluso il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne molti sono stati i commenti negativi che il ragazzo si è trovato ad affrontare. Gianmarco è stato considerato da molti come il miglior corteggiatore della storia del programma, proprio per tale ragione Maria De Filippi gli diede l’opportunità di salire sul trono. C’erano, dunque, tutti i presupposti affinché il ragazzo potesse dare luogo ad un percorso esemplare come tronista.

Se lo staff di UeD è rimasto molto contento del suo percorso, lo stesso non può dirsi del pubblico da casa. In molti, infatti, sono accorsi al di sotto del profilo Instagram di Steri, una volta tornato operativo, per criticare il suo modo di gestire il ruolo di tronista. Gianmarco non ha accolto affatto di buon grado questo accanimento da parte del popolo del web, sta di fatto che ha deciso di cancellare tutti i commenti che non sono apparsi di suo gradimento. Molti utenti si sono indignati per questo comportamento accusando il giovane di non essere all’altezza di replicare a tono alle critiche, preferendo la via più semplice, ovvero, cancellare tutto ciò che non gli piace.

Cosa sta succedendo tra Gianmarco e Cristina Ferrara dopo UeD

Al di là di questo piccolo intoppo con cui Gianmarco sta facendo i conti, però, la relazione con Cristina Tenuta pare stia procedendo a gonfie vele. I due sono stati avvistati da alcuni fan in procinto di partire alla volta della Sardegna. Dopo poco, poi, la coppia è venuta allo scoperto con una serie di foto in cui i due sono immortalati mentre prendono un aereo, mentre cucinano e fanno colazione insieme, insomma, una serie di azioni quotidiane che, finalmente, i due possono vivere insieme. Al di sotto di tale post ci sono tantissimi commenti favorevoli. Ma considerando il gesto di Gianmarco, però, viene da chiedersi se, effettivamente, questa sia la verità, oppure se, anche in questo caso, Steri ha provveduto a fare pulizia di commenti non graditi.