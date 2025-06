Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 5 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 5 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sembra evidente che stai testando la tolleranza di qualcuno e potrebbe darsi che anche tu stai raggiungendo certe soglie di sopportazione, limiti che sarebbe meglio non oltrepassare oggi. La presenza di una luna irrequieta ti sta rendendo più audace ma anche piuttosto ansioso. Consiglio quindi: serenità e lucidità nel campo professionale. Osserva con cautela anche le tue uscite economiche.

Oroscopo del Toro

Toro, ti trovi in un periodo di profonda innovazione. Tra non molto, avrai Giove e Mercurio dalla tua parte. Devi ricordare che i cambiamenti sono ingredienti naturali della vita, non sempre sono negativi. Mi rivolgo a chi tende a ritrovare continuamente emozioni e racconti dal passato. Il segno del Toro ha una certa tendenza al tradizionalismo, però in questi giorni sarebbe opportuno esplorare nuovi orizzonti. Se ritieni che non ci sia più alcuna opportunità per esprimerti e ottenere soddisfazione dalle zone comfort che hai sempre cercato, allora sposta il tuo sguardo. Questo vale sia per i lavoratori che per gli imprenditori, c’è la possibilità di ottenere risultati in altri luoghi, persino in altre città. Le trasformazioni possono infondere nuove sensazioni ed esperienze, ed anche Venere lo conferma nel suo segno. Ci saranno emozioni intense, soprattutto per coloro che sono in cerca di amore.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, le stelle ci parlano di decisioni fondamentali in vista. Si rileva infatti una significativa influenza del passaggio di Mercurio sulle questioni economiche nel vostro oroscopo. Pertanto, alcuni dovranno impegnarsi per realizzare guadagni supplementari. Si prevede un periodo di successo nelle negoziazioni: mi è stato riferito, nel corso di una recente consultazione, che i Gemelli tendono ad investire in qualcosa che li gratifica di tanto in tanto. Questo non è niente di strano, con spese destinate all’abitazione, accessori vari e persino per migliorare la propria immagine riflessa nello specchio.

Oroscopo del Cancro

Cancro, quest’oroscopo parla di un cielo favorevole con Giove e Mercurio che transitano con energia nel tuo segno, offrendoti nuove opportunità. È un raggio di luce che ha il potenziale di illuminare anche i passaggi più oscuri in situazioni complicate. In più, si percepiscono delle vibrazioni uniche speciali. Ora, non fraintendiamo: la felicità, la contentezza e l’ottimismo non sono prodotti che si possono ordinare online e ricevere comodamente a casa. Ci vuole impegno, bisogna rimboccarsi le maniche e programmare piani significativi quando le stelle sono in posizione favorevole. Tuttavia, se in passato hai piantato semi positivi, presto vedrai dei risultati appaganti.

Oroscopo del Leone

Nell’arco di questo mese, soprattutto nella giornata d’oggi, il Leone si trova ad affrontare qualche incertezza nel campo sentimentale, che potrebbe dipendere dal forte impegno lavorativo che sta sostenendo. Tuttavia, consiglierei al Leone di risolvere tutte le questioni amorose pendenti durante il weekend. Questo periodo può essere molto utile per fare delle necessarie verifiche e per riuscire a vedere le cose più chiaramente.

Oroscopo della Vergine

Dal 10 giugno, l’oroscopo segnala un periodo significativo di rinnovamento per la Vergine e per altri segni zodiacali. Ci possono essere delle delusioni o la necessità di lasciare indietro un progetto, ma agli albori di questa nuova fase si avvertirà un senso di chiarezza e consapevolezza. Sarà infatti riconosciuto che è il momento giusto per riaprirsi a nuove avventure o riposizionarsi in una situazione diversa. Le incertezze della primavera iniziale stanno finalmente scomparendo e le cose sembrano migliorare. Inoltre, l’amore potrebbe riservare delle sorprese, con emozioni intense in agguato.

Oroscopo della Bilancia

Come Paolo Fox, direi:Molto affascinante questa configurazione stellare, Bilancia. Puoi sembrare sicuro anche quando non lo senti veramente, il che è perfettamente normale. Nel campo lavorativo, c’è un forte richiamo per affrontare tematiche legali e finanziarie, ma anche relative ai tuoi rapporti con colleghi e collaboratori. Ti aspetta un periodo di significative trasformazioni sul fronte professionale. Ma ricorda, in amore, sei destinato a trionfare.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione è invitato ad affrontare le proprie emozioni con meno spirito di controversia. Da domenica in poi, Mercurio vi sosterrà, rendendo possibili riunioni, ritorni e scoperte emozionanti. Si prevedono momenti vivaci!

Oroscopo del Sagittario

Considera, Sagittario, che molto presto Giove non avrà più una posizione opposta alla tua. Questo significa che si stanno aprendo nuove opportunità per te. Se ti sei sentito finora limitato o ristretto, sappi che queste costrizioni stanno per essere rimosse. In termini semplici, avrai la libertà di perseguire ciò che desideri. Stiamo per entrare in una fase eccitante, perfetta per l’avvio di nuove iniziative e piani.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il decimo cielo ti dona un’importante presenza. Ma, che cosa implica per te che sei un libero professionista e che necessiti di rinnovare un accordo? Ebbene, ci troviamo in un periodo significativo, anche se non totalmente trasparente, riguardante tanto le pensioni quanto i rapporti con colleghi e superiori. Ma ecco che l’amore rientra in gioco: non più relegato nelle ombre di un passato turbolento, eccolo che ritorna con forza nella tua vita.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, sai bene che non sopporti chi parla troppo, ancor meno coloro che cercano di dominare. Non esitare a manovrare le distanze da chi non ti apprezza a dovere in campo amoroso. In merito ai sentimenti, siamo ad un bivio.

Oroscopo dei Pesci

Possiamo affermare, per i Pesci, che è tempo di riscattarsi, con il fine settimana che si prospetta come un momento decisivo, soprattutto per le questioni sentimentali che si sono sviluppate in maniera confusa.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.