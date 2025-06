Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 3 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 3 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, nella fase astrologica attuale è di fondamentale importanza risolvere tutti gli affari legali, burocratici e contrattuali, nonché possibili questioni contenziose pendenti. Ignorare questo consiglio potrebbe portare a gravi complicazioni nei vostri affari, rendendo la situazione più onerosa da gestire. L’attuale congiunzione planetaria offre un periodo propizio per ricercare ed instaurare un clima di pace e equilibrio nel vostro rapporto di coppia.

Oroscopo del Toro

Per il Toro, trovare spazio per la quiete interiore si rivela complesso, specie considerando l’intensa attività tra gennaio e aprile; tuttavia, l’influsso lunare di oggi offre una dinamica che incoraggia sia l’auto-riflessione sia l’azione.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ieri siete stati sommersi da molteplici impegni, ma non si tratta di un periodo avverso, anche se può emergere una certa stanchezza. La disarmonia lunare suggerisce possibili ritardi o eventuali incertezze legate alla sfera lavorativa che necessitano di chiarimenti. Rassicuratevi, l’amore ritorna in primo piano entro la conclusione del mese di luglio; un consiglio per i single: restate all’erta.

Oroscopo del Cancro

Il mese di giugno riveste un ruolo cruciale per il segno del Cancro, dato che Venere si orienterà in un posizione favorevole. In particolare, con Giove che entra in gioco, potrebbe presentarsi un’opportunità lavorativa o un possibile rinnovamento, a seconda della situazione personale di ognuno. Quel che è certo, però, è che se ci sarà un po’ di determinazione, i nuovi progetti e piani avranno la possibilità di prendere forma e diventare realtà.

Oroscopo del Leone

Il segno zodiacale del Leone nello spazio dell’amore deve procedere con cautela, dato che potrebbe avere aspettative troppo elevate o trovarsi ad interagire con un carattere particolarmente complesso. Nonostante ciò, sotto il profilo lavorativo, questo è un periodo assai favorevole ed è possibile emergere in una competizione.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la presenza della luna nel tuo segno dona un significativo impulso all’agire. Il tuo carattere vincente tanto evidenziato da esso ti predisporrà a trionfare in qualsiasi aspetto della vita. A partire dal giorno sei, avrai poi l’appoggio di Venere: le coppie solidamente unite potranno pianificare un’iniziativa piacevole per il periodo estivo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, se sei ancora nella condizione di single, presta attenzione: Marte si trova ancora in posizione di opposizione per qualche giorno. Spoiler alert: ha influito parecchio anche sulle relazioni di coppia, creando un’atmosfera piuttosto tesa. Questo transito planetario, purtroppo, ha portato più problemi che gesti affettuosi, il che non risulta essere propizio.

Oroscopo dello Scorpione

Capisco perfettamente, Scorpione, che l’irritazione generata dalla dissonanza di Marte può essere stressante. Tuttavia, tieni a mente che il progredire del tempo porta con sé nuovi impegni e quindi opportunità di elevazione personale. Potresti anche doverti confrontare con alcune critiche, ma non temere, ben sai come affrontare le tribolazioni. Sul fronte dell’amore, stai tranquillo, ci sono segnali di risanamento.

Oroscopo del Sagittario

Per quanto riguarda i Sagittario, stiamo per affrontare una settimana decisiva. Questo periodo astrale apre la via a nuove opportunità e, con Giove presto non più in opposizione, sembra che qualsiasi ostacolo lavorativo o momento di incertezza sarà prontamente superato. Come di consueto, un rinfrescante viaggio può essere il rimedio perfetto per ritrovare la serenità: la scoperta di nuovi luoghi permette di guardare i problemi da una prospettiva differente.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’intenso influsso lunare di questo martedì non passerà inosservato. I nati sotto il segno del Capricorno, più determinati in campo amoroso, capiranno che è giunto il momento propizio per sperimentare nuovamente e migliorare il loro stato interiore, a beneficio non solo personale ma anche di coloro che li circondano.

Oroscopo dell’Acquario

Immancabili turbolenze si sono fatte sentire sul fronte casalingo per l’Acquario nel corso del weekend, e ora è di vitale importanza affrontare e superare queste dinamiche. E’ opportuno prendere atto che le situazioni potrebbero oscillare in base all’individuo, tuttavia, nel complesso, ci si trova in una fase di risanamento e ripristino.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ci troviamo in un periodo di ponderazione, ma la svolta è quasi a portata di mano. Grandi progetti si stanno profilando per l’autunno. Insomma, è come se stessi arrotolando le maniche in attesa di un cambiamento significativo nella tua vita, che sembra potrebbe manifestarsi in modo più tangibile dopo il 6 giugno.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.