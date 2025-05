Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 1 giugno 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 1 giugno 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per l’Ariete, giugno si trasformerà in un periodo dominato da decisioni cruciali; è il momento di fare chiarezza, non ci si può permettere di lasciare nulla in sospeso. D’ora in poi, mantenendo un comportamento impeccabile, sarete in grado di procedere senza ostacoli. Riacquistate quella forza ed energia typically associated al vostro segno; una forza che si è rivelata preziosa nel mese di maggio, ma che se mal utilizzata potrebbe creare contrasti nel mese di giugno, specie se pretendete di far valere tassativamente le vostre opinioni o se vi mettete in disaccordo con qualcuno. Anche se sembra che la vostra dolce metà sia momentaneamente distratta, è importante che prestiate la massima attenzione nei confronti dell’amore.

Oroscopo del Toro

Avevo precedentemente sottolineato che il fine settimana sarebbe stato unico. Pertanto, l’attuale influenza della luna può generare qualche piccola incertezza. È comprensibile che, per la tua natura che tende alla conservazione, possa essere difficile lasciare andare il passato. Tuttavia, recentemente hai preso consapevolezza del fatto che non è produttivo persistere in relazioni senza valore o ripensare continuamente a ricordi ormai superflui. Ora, è giunto il momento di voltare pagina.

Oroscopo dei Gemelli

Nella giornata di domenica, illuminata da un firmamento stellato, si suggerisce ai Gemelli di fare una scelta e dialogare con una figura importante. Come ho sottolineato precedentemente, il mese di giugno e luglio saranno periodi cruciali per l’amore. È ovvio che le unioni consolidate, dove l’affetto è profondo, avranno l’opportunità di rafforzare ulteriormente il legame. Al contrario, chi ha vissuto una separazione troverà un nuovo punto di appoggio.

Oroscopo del Cancro

Cancro, questa fase lunare introduce nuove possibilità. È solamente l’inizio di un periodo ricco di energia, dato che presto Giove si avvicinerà per infondere vigore ai tuoi intensi sentimenti. In campo sentimentale, l’aria si farà meno pesante e questa dinamica mi fa presupporre che numerose coppie compiranno una decisione importante prima della conclusione dell’estate.

Oroscopo del Leone

Leone, questo ciclo lunare nel tuo segno astrologico suggerisce un notevole potenziale d’azione, oltre a un surplus di energia. Devi mostrare resistenza ai confronti di coloro che al momento non riescono a intuire i tuoi sentimenti. L’amore riveste un ruolo centrale con un magnetismo rinnovato. Ad ogni modo, nel caso una persona non stia prestando attenzione a te o sta testando la tua pazienza, troverai una soluzione in giugno per ricondurla sulla retta via. In sintesi, non tollererai nessuna forma di sottomissione o indifferenza.

Oroscopo della Vergine

Vergine, attendi con fiducia l’arrivo delle stelle di giugno: dal 9, avrai una visione più nitida. Nonostante il gran lavo fatto, le prove superate e l’impegno profuso, se il risultato non rispecchia i tuoi desideri, potrebbe essere il momento di rigirare la parentesi e rivoluzionare tutto. Se in passato hai vissuto una situazione precaria come dipendente, adesso la prospettiva del futuro è più chiara: la tua posizione appare definita, anche se potrebbero ancora esserci delle incertezze legate alle decisioni dell’azienda. In tema di amore, focalizza l’attenzione sul giorno 6: ci saranno delle novità da non sottovalutare.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, Giovedì e Venerdì si sono rivelati giorni di notevole impegno. Mi auspico che tu possa riappropriarti delle tue energie e che quest’oggi, in particolar modo, trovi il tempo per apprezzare l’indolenza di una domenica all’insegna del relax. Alcuni tra noi potrebbero essere impegnati anche in questa giornata, ma va riconosciuto che il suo clima specifico è determinato da un certo ethos malinconico, che risplende sopratutto nel contesto sentimentale. Non è ancora giunto il momento opportuno per pronunciare un verdetto definitivo.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione avverte un contesto di tensione. È naturale che con l’età crescano anche le responsabilità, e che un ruolo di spicco dica preoccupazione, e di conseguenza l’agitazione sale. Da non dimenticare che Giove, nel mese a venire, veste di abilità maggiori. Il panorama astrale è propizio per la scoperta di nuovi sapere, ma c’è Marte, in una posizione contrastante, che mette in guardia dal rischio di lasciarsi sfuggire la pazienza.

Oroscopo del Sagittario

Capricornio, che splendore la volta celeste che si sta delineando! Entro pochi giorni Giove non sarà più in posizione avversa, permettendo così l’espressione piena di ottimismo, determinazione e motivazione. I frutti di questo spirito positivo vanno oltre quanto si possa immaginare, preparatevi a una pioggia di nuove opportunità.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, sorgono sfide impegnative. Il periodo è caratterizzato dall’opposizione di Giove, è quindi il momento di prestare ulteriore attenzione alle finanze. Fino ad ora potresti essere riuscito a mascherare le difficoltà sia nella sfera sentimentale che lavorativa, ma presto non sarà più così semplice. Attenditi un giugno pieno di riconoscimenti e, in ogni caso, di concretizzazioni.

Oroscopo dell’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario stanno vivendo un periodo di pressione soprattutto per quanto riguarda la loro condizione fisica. Le forze contrastanti della Luna e di Marte non aiutano, segnalando un benessere corporeo non ottimale. Il mio suggerimento per voi è di trovare il modo di distendervi. Infatti, gli ultimi tempi sono stati incorniciati da episodi di elevata ansia che è necessario lasciarsi alle spalle.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, vedo arrivare i giorni che tanto anelavi. Con l’avanzare del mese di giugno, avrai l’opportunità di ritrovare l’equilibrio emotivo e fisico che cerchi, sia nella tua vita personale che in quella professionale. Intraprendi nuove sfide, potrebbe essere positivo circondarti di persone che accendono la tua creatività. Grazie all’influenza di Giove, la tua forza interiore diventerà la tua carta vincente. Delle sorprese ti attendono anche nella sfera sentimentale.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.