Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 31 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 31 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Fine settimana per l’Ariete caratterizzato da una grande attività planetaria. Luna, Sole, Mercurio e Marte sono dalla tua parte e forniranno un’energia inesauribile. Ma stai attento a non causare problemi con questo spirito energico e audace, dato che nessuna concessione verrà fatta a partire da giugno. Tuttavia, questo weekend sarà ricco di intuizioni potenti e forza interiore.

Oroscopo del Toro

Il contesto nelle prossime 48 ore avrà a che vedere con individui che non sono ben accetti. È stato evidente un processo di selezione, innescato da Marte, che ha scatenato una sorta di trasformazione. Questo può anche implicare comportamenti duri, usualmente riservati dal Toro solo ai suoi avversari, poiché usualmente, essendo governato da Venere, il Toro è un segno empatico e tollerante. Ho ribadito in diverse occasioni, comunque, che alcune decisioni prese nel passato hanno perso la loro rilevanza e che è necessario essere un poco più innovativi e meno attaccati alle tradizioni.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avrai l’opportunità di notevole rilievo in amore durante questo fine settimana. Poi, un’anticipazione per te: Giugno e Luglio saranno periodi significativi dato che Venere registrerà un transito piuttosto forte. Dunque, tanto per coloro che sono già in coppia quanto per quanti desiderano intraprendere la convivenza o il matrimonio, l’estate porterà ottimi presagi. In ambito lavorativo, è vitale seguire le proprie idee, purché siano quelle giuste.

Oroscopo del Cancro

Risplende un favorevole astro nel cielo del Cancro per questo mese di giugno. Il lavoro riceverà un deciso impulso, sostenendo soprattutto chi si trova alla fase finale di un nuovo progetto o sperimentazione. Nonostante il mese di maggio sia stato poco promettente in termini amorosi, giugno sarà l’opportunità perfetta per rifarsi. Qui si profila un momento assolutamente speciale per coloro che pianificano di unirsi in matrimonio, stabilire una convivenza o semplicemente per chi è alla ricerca di legami unici ed irripetibili.

Oroscopo del Leone

Cari Leoni, il vostro orizzonte sembra riempirsi di incontri rilevanti, è il momento ideale per pianificare un evento? Potreste sentire il peso della stanchezza in questo periodo, ma non preoccupatevi, è del tutto naturale. Marte nel vostro segno vi invita a moltiplicare le attività. Ricordate, la cosa fondamentale è arrivare pronti, in tal modo ogni sfida potrà essere dominata. Per quanto riguarda l’amore, giugno segnerà un momento di verifica.

Oroscopo della Vergine

Capisco, Vergine, mantenere la calma può sembrare un compito arduo, però prova a riflettere sulla tua situazione all’inizio di quest’anno. Puoi notare che anche coloro che sono dipendenti hanno sperimentato certe trasformazioni atipiche nel loro ambiente di lavoro. E chi ha un’attività in proprio ha dovuto affrontare alcuni ostacoli. Tuttavia, con l’arrivo di giugno vedremo una grande indulgenza nell’ambito amoroso. Ed è proprio in questo ultimo giorno di maggio che percepisco una sorta di riconoscimento da te, poiché hai voglia di discutere di cambiamenti. Sei pronto per intraprendere un nuovo cammino nella tua vita.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, non c’è dubbio che mantenere in equilibrio le istintive reazioni immediate può essere una sfida. Mi auguro che anche coloro che hanno dovuto navigare in acque agitate siano riusciti a custodire l’amore che portano nel cuore, perché la resistenza che abbiamo dovuto esercitare contro il conflitto di Venere non è stata una passeggiata. Ma coraggio, questo periodo di tensione perderà potenza dopo la prima settimana di giugno. Presto avrete la possibilità di sperimentare le vostre emozioni in un clima di maggiore serenità.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sei immerso in un mare di impegni, ma a partire dal giugno Giove ti affiderà ruoli di grande responsabilità. Avrai l’opportunità di rimpiazzare una figura di rilievo o, in alternativa, sentirai una pressione crescente nella sfera delle collaborazioni. Come comportarsi in tali circostanze? Prima di tutto, è fondamentale che tu mantenga la lucidità, parallelamente, fai attenzione a non affrettare o definitivizzare precocemente taluni rapporti affettivi; è plausibile infatti che si presentino delle lievi tensioni.

Oroscopo del Sagittario

Sei un Sagittario? Bene, non vedo alcun impedimento significativo che possa limitare le tue azioni. Al contrario, sembra che più ci addentriamo verso il mese di giugno, maggiore sarà la tua libertà d’azione. Se ti trovi attualmente senza una compagna o un compagno affettivo, la mia previsione indica che presto potrebbe presentarsi una bellissima opportunità d’amore.

Oroscopo del Capricorno

L’imprenditore del Capricorno ha raggiunto grandi risultati con la sua autonomia, ma ora risente della necessità di un sostegno più forte. Questo è un concetto che ribadisco frequentemente, ma nel periodo attuale, ritengo che molti desiderino una prospettiva del futuro più solida e sicura. Da giugno in poi, i contratti e gli accordi dovranno essere sottoscritti solo quando si ha una convinzione incrollabile riguardo ciò che si vuole.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquariani affrontano un periodo di opposizione lunare in cui la pacienza viene messa alla prova. Con Marte in opposizione, queste giornate possono sembrare particolarmente gravose da gestire. La mia raccomandazione astrologica è ricorrere alla serenità e alla pazienza.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, auspico che siate entrati in possesso di una certezza. Cominciamo con la luna che si mantiene in posizione neutrale. Questo fine settimana porta con sè una riflessione importante: considerare giugno non solo come un mese qualunque, ma come il mese delle risoluzioni, delle novità, delle opportunità. E sì, è proprio così, siamo ormai alle porte di giugno, che si profila già a partire da domani.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.