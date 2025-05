Questa sera, venerdì 30 maggio, andrà finalmente in onda la tanto attesa scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne in prima serata su Canale 5. Prima del grande evento, Cristina Ferrara e Nadia Di Donato hanno rilasciato un’intervista allo staff del programma in cui hanno tirato un po’ le somme dei loro rispettivi percorsi. Durante le loro confessioni, Nadia ha detto una cosa che ha lasciato un po’ tutti spiazzati.

Le parole di Nadia Di Donato prima della scelta di Gianmarco Steri: confessione spiazzante

Cristina Ferrara e Nadia Di Donato hanno commentato il loro percorso a Uomini e Donne ed hanno svelato le loro sensazioni prima della messa in onda della scelta di Gianmarco Steri. Partendo da Nadia, la ragazza ha esordito dicendo di essere molto in ansia. Al contempo, però, la giovane ha confessato che, durante l’ultima esterna, lei ha avuto la sensazione che non si trattasse del loro ultimo incontro. Stando a quanto rivelato dalla giovane, quindi, Gianmarco le avrebbe fatto credere in qualche modo di essere la scelta, sta di fatto che la ragazza ha ammesso di credere che avrebbe avuto la meglio sulla sua rivale.

In merito al suo percorso, poi, la Di Donato ha ammesso di essere contenta di questa esperienza, specie perché è stata in grado di farle acquisire una maggiore consapevolezza di se stessa e un maggiore controllo sulle sue reazioni. Inizialmente, infatti, non credeva che sarebbe riuscita a reggere il confronto con altre ragazze, mentre invece è riuscita a gestire il tutto. Nadia, poi, ha ammesso di ritenersi fortunata per essere riuscita a conoscere un ragazzo speciale come Gianmarco.

Cosa ha detto Cristina Ferrara ai microfoni di Uomini e Donne

Cristina Ferrara, invece, ha rivelato di provare un mix di emozioni tutte insieme. Alla domanda “Credi di essere la scelta?” Lei ha risposto di cambiare idea giorno dopo giorni. Poco prima del grande evento, però, ha ammesso di non credere di essere la scelta. La giovane ha svelato di non avere nulla da recriminarsi, neppure gli errori e le sfuriate. A suo avviso, infatti, è sempre stata se stessa, senza filtri e imposizioni esterne. Anche al di fuori del programma, infatti, lei è proprio fatta in questo modo.

Cristina ha detto di essere doppiamente felice di questa esperienza in quanto, prima di partecipare a Uomini e Donne, non si era minimamente immaginata questo percorso, in quanto non sapeva affatto come sarebbero potute andare le cose. Tale atteggiamento le ha permesso di non crearsi delle false aspettative che poi sarebbero potute essere disilluse. Adesso è tutto pronto e non resta che attendere la puntata speciale di questa sera di UeD per vedere cosa succederà.