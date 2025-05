Domani sera, venerdì 30 maggio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri. Lo staff di Uomini e Donne ha deciso di creare un po’ di suspense sull’argomento, malgrado i fan appassionati della trasmissione conoscano già l’epilogo sulla base di quanto emerso dalle anticipazioni delle registrazioni. Ad ogni modo, allo scopo di fomentare la curiosità del pubblico su quanto andrà in onda, la redazione del talk show ha pubblicato sul web un video esclusivo inerente alcune confessioni fatte da Gianmarco Steri a un passo dalla scelta.

Le confessioni fatte da Gianmarco Steri a un passo dalla scelta a Uomini e Donne

A un passo dalla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, la produzione ha intervistato il giovane per catturare le sue impressioni a caldo prima del grande passo. Gianmarco ha esordito dicendo di essere fiero del percorso che ha portato avanti sino a questo momento, in quanto è sempre stato se stesso ed ha sempre agito seguendo la sua testa e le sue emozioni. Contrariamente a quanto molti hanno sospettato in questi mesi, Steri ha detto di aver sempre agito senza la pretesa o il bisogno di piacere necessariamente al pubblico, in quanto il suo intento primario era quello di trovare una ragazza con cui vivere una splendida storia d’amore.

Gianmarco ha ammesso di credere di essere riuscito nel suo intento, questo naturalmente a patto che la sua scelta gli risponda di sì. Ma anche nel caso in cui le cose non dovessero andare in questo modo, Steri ha spiegato che non reputa questi i veeri problemi della vita, quindi, sicuramente se ne farà una ragione. Tra le varie confessioni fatte, il tronista ha svelato anche un rimpianto, o meglio un rimprovero che vuole fare a se stesso. Nel dettaglio, ha detto che in tutti questi mesi è stato ossessionato dalla ricerca della verità, cosa che lo ha un po’ ostacolato nel viversi alcune relazioni. Malgrado questo, però, il suo cuore gli ha indicato la scelta, che a suo avviso ovviamente è quella giusta.

Nel corso dell’intervista, Gianmarco Steri ha confessato di essere molto teso ed emozionato, anche se in verità non si aspetta un no dalla sua scelta. Questo in virtù del fatto che sa bene cosa ha vissuto con la ragazza in questione, ragion per cui non sarebbe molto sensato se la giovane dovesse rifiutare di uscire dal programma insieme a lui.

I commenti dei telespettatori di UeD sulla decisione di mandare in onda la scelta in prima serata

Nel frattempo, sui social sono tanti i commenti degli utenti del web in merito alla decisione di mandare in onda in prima serata la scelta di Gianmarco Steri. Alcuni ne sono entusiasti, ma altri non hanno potuto fare a meno di sollevare delle critiche. Questo perché non sembra avere molto senso creare tutta questa suspense su di una scelta di cui si sa già come andrà a finire. Caso del tutto diverso, invece, sarebbe stato se la scelta fosse stata mandata in onda in diretta, come accaduto qualche anno fa. In quel caso, l’attenzione del pubblico sarebbe stata decisamente più elevata. Ma non resta che attendere i risultati degli ascolti per capire se questa sia stata una scelta sensata oppure no.