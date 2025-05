Uomini e Donne ha chiuso i battenti, manca solo la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri che verrà trasmessa venerdì 30 maggio in prima serata, ma i protagonisti di questa edizione stanno continuando a far parlare di sé. In questa circostanza, a generare parecchio sgomento sul web è stato Francesco, il cavaliere venuto da poco in trasmissione per corteggiare alcune dame, tra cui Cinzia. Ebbene, proprio sulla donna il cavaliere ha avuto molte cose da dire e confessioni da fare.

Le accuse di Francesco contro Cinzia dopo la fine di Uomini e Donne

Cinzia e Antonio si stanno frequentando al di fuori di Uomini e Donne, ma il loro rapporto sembra non essere del tutto sincero, ma frutto unicamente della voglia di fare business, come testimoniano alcune recenti segnalazioni. A confermare tale versione è stato anche il cavaliere Francesco. Nel corso di un’intervista rilasciata per Lollo Magazine, infatti, l’uomo ha ammesso di non credere minimamente alla buona fede della donna.

Francesco ha esordito dicendo che, inizialmente, era attratto da Cinzia, ma la sua opinione su di lei ha iniziato a cambiare dopo alcune cose che la donna gli ha detto lontano dai riflettori di UeD. Nello specifico, pare che la dama fosse solita intrattenere con lui conversazioni esclusivamente incentrate sul programma e sulla visibilità ottenuta grazie ad esso. Per tale motivo, Francesco ha ammesso di aver iniziato a dubitare di lei e della sua buona fede arrivando a reputarla una donna assolutamente non autentica.

Tale versione dei fatti pare sia stata confermata anche da Sebastiano, il quale ha riconosciuto che la donna sembri interessata solamente alla riconoscibilità. Il protagonista dell’intervista, poi, ha tirato in ballo anche Antonio. Si vocifera che presto la neo-coppia partirà per una vacanza insieme omaggiata da un’agenzia di viaggi che stanno sponsorizzando. Ebbene, a tal proposito, l’uomo ha ammesso di reputare anche Antonio falso e interessato solo alla visibilità.

Le parole su Gloria e Guido e indiscrezioni sulla coppia: cosa è successo dopo UeD

Al di là di queste questioni, Francesco ha rivelato di essere ancora single e di sperare di incontrare una persona in grado di fargli battere nuovamente il cuore. Se non dovesse trovarla lontano da Uomini e Donne, sarebbe disposto a tornare nel programma a settembre qualora gli venisse offerta questa possibilità. Infine, poi, Francesco ha speso delle parole anche su Gloria e Guido, i quali hanno deciso di uscire dal programma insieme. A tal proposito, il cavaliere ha ammesso di non vedere tra di loro i presupposti per far nascere una relazione.

In effetti, pare proprio che Francesco non si stia sbagliando. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, infatti, sembrerebbe proprio che la storia tra Gloria e Guido sia già giunta al termine. Pare che tra di loro non sia mai scattato nulla di importante, né all’interno né all’esterno di UeD. In merito a quanto accaduto fuori, sembrerebbe che i due non si siano proprio vissuti, ragion per cui a settembre potrebbero tornare in studio. Staremo a vedere.