Uomini e Donne sta per volgere al termine, oggi è andata in onda l’ultima parte dell’ultima registrazione effettuata, bisogna capire cosa andrà in onda domani e dopodomani, mentre venerdì sera ci sarà lo speciale sulla scelta di Gianmarco Steri, e sul web stanno già trapelando delle segnalazioni. A finire nel mirino dei gossip in queste ore sono stati Cinzia e Antonio, di cui si è parlato anche nella puntata di oggi. Stando a quanto emerso, pare che i due non la contino giusta.

Cinzia e Antonio insieme solo per business? Cosa è emerso dopo Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è conclusa con una discussione tra Cinzia e Antoni, tra i quali pare ci siano delle incomprensioni. Malgrado questo, però, stando ad alcune indiscrezioni che sono trapelate sui social, pare proprio che i due abbiano deciso di approfondire la conoscenza al di fuori del programma.

Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, i due stanno continuando a vedersi lontano dai riflettori, ma qualcosa sembra non tornare sul loro conto. Nello specifico, sembrerebbe che i due stiano sfruttando quel briciolo di popolarità ottenuto grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne per iniziare a fare delle sponsorizzazioni. Sui social, infatti, stanno circolando diversi video e contenuti dai quali si evince che i due stiano facendo pubblicità a delle agenzie di viaggio, ma non solo. Si vocifera, infatti, che molto presto i due partiranno anche per una vacanza insieme, molto probabilmente omaggiata dall’agenzia che i due starebbero sponsorizzando.

Segnalazione anche su Giovanni e Francesca: cosa è successo dopo UeD

Cinzia e Antonio, però, non sono gli unici protagonisti di Uomini e Donne sui quali sono emerse delle indiscrezioni. Stando a quanto emerso sul web, infatti, sembra che ci siano notizie anche su Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. Nel dettaglio, pare che anche loro abbiano deciso di approfondire la conoscenza al di fuori del programma, malgrado tutte le messe in guardia alla donna da parte degli opinionisti. Ad ogni modo, contro ogni aspettativa negativa, i due stanno ancora insieme ed hanno trascorso anche dei giorni insieme a Fregene. Sulla base della segnalazione pare che tra di loro ci fosse molta complicità e sintonia, ragion per cui ci sono delle buone possibilità che la relazione abbia un seguito.