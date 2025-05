Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 29 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 29 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le stelle mostrano un periodo di turbolenza imminente. Potrebbe essere dovuto a responsabilità che si stanno avvicinando rapidamente. Sei tra quei fortunati Arieti che potrebbero dover prendere una decisione significativa entro l’inizio di giugno, possibilmente legata alla tua professione. Ma anche se il cielo sembra tempestoso, l’amore brilla luminoso per il tuo segno e le stelle ti premiano generosamente su questo fronte.

Oroscopo del Toro

Certamente Toro, è evidente che hai attraversato un periodo di grande preoccupazione da gennaio ad aprile. Tuttavia, hai dimostrato determinazione e forza portando avanti i tuoi progetti, nonostante la presenza di collaboratori non esattamente tranquilli. Questo riferimento si applica tanto alla tua sfera professionale quanto a quella sentimentale. Fortunatamente, arrivano buone notizie: il cielo di giugno promette un miglioramento significativo. Si prospetta, infatti, un periodo pieno di energia e attività.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è stato evidente un potente fenomeno astrale all’avvio di questa settimana, con un accostamento planetario che genera ottimi spunti. Questo, tra le altre cose, porta anche aggiornamenti per quanto riguarda esami e contratti. L’amore ritorna prepotente, in più l’estate favorirà chi desidera intraprendere un importante cambiamento.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il conto alla rovescia è iniziato. Nei prossimi giorni, Giove farà il suo ingresso nel vostro segno, portando con sé un marcato distacco da ciò che è stato. Le possibili preoccupazioni riguardano principalmente le relazioni di lunga durata che hanno riscontrato delle difficoltà nel mese di maggio. Tuttavia, lo sguardo all’orizzonte celeste preannuncia un giugno ricco di riparazione, passione e romanticismo. Perciò, un consiglio per tutti voi, Cancro: dimenticate il passato e procedete audacemente verso un futuro prospero.

Oroscopo del Leone

L’oroscopo per il Leone prevede un periodo da protagonisti indiscussi nel campo della competizione e delle sfide personali. Anche chi si trova attualmente in situazioni di sfida avrà un bel progetto da portare a termine. Per quanto riguarda l’amore, Maggio è stato un mese impegnativissimo, tuttavia se vi è una relazione avviata e non conclusa, sarà necessario fare una revisione. Importante ricordare che dal 6 Giugno, bisognerà prestare grande attenzione ai particolari nel campo sentimentale.

Oroscopo della Vergine

Vergine, si prospettano molte novità e tentativi innovativi. Ricordate che avevo predetto che dopo il 10 maggio ci sarebbe stato un generale rilancio. Ora stiamo giungendo al 10 giugno, un periodo in cui Giove inizia un transito favorevole che mi rende molto ottimista. In particolare, coloro che hanno affrontato problemi legali o finanziari, o che hanno un contratto ancora pendente, troveranno finalmente il modo di districare la situazione. Anche chi è dipendente di un’azienda sentirà che le cose stanno cambiando da qualche mese. Per quanto riguarda l’amore, non ci sono più tensioni, ma bisogna stare attenti nei rapporti con i Gemelli e il Sagittario.

Oroscopo della Bilancia

Il segno zodiacale della Bilancia è attualmente alle prese con un periodo di leggera agitazione. La presenza di persone dallo spirito negativo nell’ambiente circostante è particolarmente dannosa. Quindi, vorrei che nel tuo ambito sociale, avessi amici e persone affezionate pieni di spensieratezza e in grado di “coinvolgerti” in attività divertenti. Occorre prestare uno sguardo attentivo a…

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, in questa giornata l’energia della Luna è molto potente, un invito a procedere con tranquillità nella presa di decisioni. Ma osserva con attenzione Marte in aspetto sfavorevole, indica la presenza di individui che, da una tua percezione, sembrano ostili. Può trattarsi di un competitore in ambito professionale o un superiore. Periodicamente potresti pensare che la tua situazione sarebbe migliore altrove. Questo pensiero potrebbe emergere anche nelle questioni affettive.

Oroscopo del Sagittario

Le stelle indicano che il Sagittario sta attraversando un periodo difficile, probabilmente a causa delle varie contrapposizioni planetarie che non hanno consentito la riorganizzazione del tempo preziosamente perduto. Tuttavia, se c’è una persona per la quale nutri un sentimento particolare o se stai cercando di pianificare il tuo lavoro, il consiglio è quello di attendere. Giugno, infatti, si presenterà con delle ottime opportunità che potrai sfruttare a tuo vantaggio.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno: Ti aspetta un periodo di tensione, Capricorno. Senti il peso delle responsabilità sulle tue spalle, e i tuoi pensieri ruotano incessantemente attorno ad un lavoro in cui senti di dover portare avanti tu tutto. In amore, le energie positive ritroveranno la loro via a partire da Giugno. Tuttavia, recentemente, le tue aspettative stanno diventando sempre più elevate.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario, in questa fase, anela ad un senso di disciplina e organizzazione. Tuttavia, essendo un segno d’aria ed avendo attualmente Marte in opposizione, può incontrare delle difficoltà a mantenere la chiarezza, nonostante la sua innata buona volontà. È importante ricordare che l’Acquario è il segno dell’amicizia. Tuttavia, si è recentemente accorto di aver donato più di quanto abbia mai ricevuto in cambio.

Oroscopo dei Pesci

Per i Pesci, l’astro luminoso della Luna sarà favorevole. Puoi aspettare rivelazioni importanti giugno sarà infatti il mese che porterà alla luce molte verità. Avremo il privilegio di assistere ad un magnifico passaggio di Giove dal giorno 10, seguito da un altrettanto splendido transito di Venere in un breve lasso di tempo. E’ in arrivo una seconda metà dell’anno ricca di avvenimenti e curiosità stellari. Perciò, è molto importante iniziare da ora a guardare al futuro con un atteggiamento positivo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.