Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 28 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 28 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, le stelle indicano forze rivoluzionarie, tuttavia questa giornata porta con sé lievi ritardi. È cruciale che affronti e risolva le questioni entro il 9 giugno. Sta’ attento a possibili disagi; sarebbe saggio cercare un punto d’incontro.

Oroscopo del Toro

Toro, è possibile che l’anno sia iniziato in modo impegnativo per te, potresti aver dovuto lasciare un ruolo o fare delle decisioni cruciali tra gennaio e aprile. Adesso, però, la luna è dalla tua parte e suggerisce l’urgenza di modificare la tua prospettiva. Anche l’amore ti riserverà delle belle sorprese, offrendoti nuove chances, anche se hai appena subito una separazione. Se hai sofferto qualche delusione, d’ora in poi lasciala alle spalle!

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, è di fondamentale importanza tenere sotto controllo le proprie risorse economiche. Valutare attentamente la propria situazione finanziaria è fondamentale, poiché l’oroscopo è particolarmente promettente per le attività concrete. Per quanto riguarda l’amore, ci sono buone prospettive con i nati sotto il segno dell’Acquario e del Leone: sembra proprio che Cupido stia per far sentire nuovamente la sua presenza.

Oroscopo del Cancro

Cancro, questa benefica luna preannuncia un periodo ricco di energia, grazie alla presenza favorevole di Venere e Giove nel mese di giugno. Sia sul fronte lavorativo che affettivo, si giunge a un periodo di intenso vigore. Alcuni di voi potrebbero obiettare, lamentandosi di una recente crisi o di un maggio particolarmente gravoso. Ebbene, non solo c’è possibilità di risalita, ma anche di volgere lo sguardo verso nuovi orizzonti.

Oroscopo del Leone

È necessario fare un’analisi accurata con il Leone, poiché le promesse di questo cielo astrale suggeriscono che ogni lotta sarà superata. Chiedo solo di monitorare attentamente le finanze e di gestire le questioni amorose con una tranquillità raddoppiata. Consiglio inoltre prudenza extra nel rapporto con Acquario e Scorpione.

Oroscopo della Vergine

Vergine, dopo un periodo di stress, l’influenza di Venere si farà nuovamente sentire. Stai affrontando un momento di grandi impegni e, nonostante tu abbia superato qualche prova, potresti non sentirti totalmente sicuro delle tue azioni. Nonostante ciò, c’è una proposta o un piano nel tuo pensiero che non è semplice da concretizzare. L’amore, tuttavia, può riprendere un ruolo centrale nella tua vita. In particolare, se sei single, dal sei giugno dovresti prestare maggiore attenzione all’ambiente circostante.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, si alternano fasi di grande euforia e stress, dopodiché quel ben noto senso di malinconia. Ricorda, fai parte di quei segni dello zodiaco che, di quando in quando, necessitano di attraversare periodi di intensa emotività, a volte persino ritirandosi nella propria interiore riflessione. Tuttavia, nel caso di sentimenti negativi, ti consiglierei di cercare di evitare ogni forma di tensione nei prossimi tre giorni.

Oroscopo dello Scorpione

Nell’oroscopo dello Scorpione, la presenza della Luna indirizza verso un clima di tranquillità più marcato, tuttavia c’è un accento sulla necessità di gestire i temi affettivi con attenzione e un rinforzo di spirito nel settore lavorativo. Infatti, non dimenticate che presto l’influenza di Giove si farà nuovamente sentire.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’astrologia ti sorride nel fine settimana, Giove non ostacolerà i tuoi piani. Perciò, è mio sincero augurio che tu possa, seppur lentamente, riaccogliere la fortuna nella tua esistenza e che gli incontri risultino sempre a tuo favore.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, avverti un’oasi d’inquietudine. Si respira un’atmosfera carica di responsabilità e si prospettano riflessioni legate ad un’occupazione nella quale, sostanzialmente, sarai chiamato a gestire ogni dettaglio in autonomia. Non temere, il tuo panorama affettivo riprenderà vigore a partire da giugno. Comunque, da un po’ di tempo a questa parte, il tuo livello di pretese si è innalzato notevolmente.

Oroscopo dell’Acquario

Amici dell’Acquario, ci aspetta una stagione di metamorfosi e innovazioni che culmineranno entro il termine dell’estate. Non temete, affrontate queste novità con uno spirito positivo. E questo dialogo riguarda sia coloro che stanno pianificando di coronare il loro amore con le nozze, sia gli individui che sono destinati a vivere importanti svolte nella propria carriera professionale, che siano a livello di mansione o luogo di lavoro.

Oroscopo dei Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sperimentano l’armoniosa influenza della Luna e di altri fattori positivi, che regalano un rinforzato senso di chiarezza e serenità all’inizio di giugno. Se hai bisogno di fare una richiesta o di mettere la firma su un accordo, ricorda che la tua forza aumenterà a partire dal sesto giorno del mese, e si intensificherà ancora di più a partire dalle 10:00 del mese successivo. Devi sapere che tu, Pesci, sarai uno dei segni zodiacali più potenti. Le tue passioni e le tue relazioni affettive torneranno a essere la tua priorità.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.