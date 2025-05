Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne si è verificata una scena piuttosto esilarante. Gemma Galgani ha deciso di vendicarsi del due di picche ricevuto da Arcangelo versandogli contro del cibo. Il tutto si è consumato durante un ballo e, ovviamente, la redazione non ha potuto fare a meno di inquadrare il momento.

Il gesto scortese di Gemma Galgani contro Arcangelo a Uomini e Donne e la furia di Tina Cipollari

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata animata da Gemma Galgani, la quale ha compiuto un gesto piuttosto scortese contro Arcangelo. Al centro dell’attenzione c’erano Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. Il cavaliere ha deciso di tornare in trasmissione per scusarsi con la donna dopo alcune segnalazioni trapelate sul suo conto, dandole delle spiegazioni. La donna ha deciso di accogliere la richiesta del cavaliere di continuare ad uscire insieme, così i due hanno ballato insieme.

Durante tale ballo, però, è accaduto l’impensabile. Gemma Galgani ha iniziato a vagare per lo studio come un’anima in pena. La redazione, così, non ha potuto fare a meno di seguirla. Ad un certo punto, poi, la donna ha preso un pacchetto di patatine, si è avvicinata ad Arcangelo e gliel’ha rovesciato sulla testa. Il cavaliere era intento a ballare con Cinzia, sta di fatto che è stato colto alla sprovvista da tale gesto. Dal suo volto, però, si è evinto un certo rammarico per quanto accaduto.

Una volta terminata la musica, Maria De Filippi ha chiesto a Gemma Galgani il perché del suo gesto. Ebbene, la donna ha ironizzato dicendo che il suo fosse solamente uno scherzo. Invece di gettare i petali rossi sul capo di Arcangelo, ha preferito gettare delle patatine. Tina Cipollari si è arrabbiata con la dama accusandola di aver sprecato del cibo, cosa che non andrebbe mai fatta. Gemma, allora, ha provato a rimediare alla situazione raccogliendo da terra i residui delle patatine rimaste. Arcangelo, dal canto suo, ha preferito non commentare l’accaduto per non dare soddisfazione alla donna.

Tornano due coppie e tutti contro Arcangelo

Oltre a questo episodio esilarante, però, nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono stati anche altri momenti degni di nota, come il ritorno di due coppie. La prima è stata quella formata da Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. I due hanno raccontato di essere molto felici insieme. Gianni Sperti si è complimentato con i due ed ha ammesso di credere che Barbara stia dando una speranza a tutte le persone che hanno smesso di credere nell’amore. Successivamente, poi, sono entrati in studio anche Gabriele e Tiziana. Anche loro hanno ammesso di essere piuttosto complici. I due, inoltre, hanno raccontato anche di aver preso due cagnolini, che hanno deciso di chiamare Gianni e Tina.

Alla fine, poi, ci sono stati degli attacchi molto pesanti contro Arcangelo. Il primo a scagliarsi contro di lui è stato Gianni Sperti. il quale ha accusato il cavaliere di essere falso. Successivamente, poi, si è unita anche Barbara De Santi, che ha invitato l’opinionista a non perdere neppure tempo a parlare con una persona come Arcangelo. Infine, poi, anche Alessio Pili Stella è tornato ad attaccare il cavaliere. In molti, insomma, sono convinti che l’uomo sia un bugiardo, sarà davvero così?