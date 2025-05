La puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 26 maggio, è stata caratterizzata da una lite molto accesa tra Gemma Galgani e Arcangelo, ma non solo. Anche altri esponenti del Trono Over sono stati al centro dell’attenzione. Ecco cosa è successo.

Arcangelo rifiuta Gemma e le dice brutte cose a Uomini e Donne, Tina difende la Galgani

Nella puntata di oggi di UeD si è partiti da un confronto molto acceso tra Gemma Galgani e Arcangelo. Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato inerente un confronto dietro le quinte tra i due, che ha preso una piega assurda. Gemma si è recata in camerino da Arcangelo per avere un chiarimento con lui. Il cavaliere, però, non è apparso molto propenso a parlare con la dama, sta di fatto che l’ha umiliata chiudendole la porta in faccia, mettendosi un cuscino davanti al volto per non guardare la sua interlocutrice.

Come se non bastassero i gesti, poi, Arcangelo ha espresso anche a parole il suo disprezzo per Gemma. Nel dettaglio, infatti, l’uomo le ha detto chiaramente di non tenere minimamente a lei. In studio i due hanno proseguito la discussione e Gemma ha ammesso di essere rimasta molto male per come si è comportato Arcangelo nei suoi riguardi. Tina Cipollari ha preso stranamente le difese di Gemma ed ha sbottato contro Arcangelo accusandolo di aver illuso e preso in giro la dama. Il cavaliere, dal canto suo, non ha dato molto peso alle accuse, ma si è soffermato piuttosto su Marina, ribadendo di essere ancora interessato a lei. La dama, però, non è apparsa propensa a continuare la conoscenza.

Cavaliere dà ultimatum a Cinzia e si becca una standing ovation, una coppia va via e annuncio

L’attenzione, poi, si è spostata su Antonio e Cinzia. Il cavaliere è uscito con la dama, ma è rimasto molto male quando ha scoperto che lei sia uscita anche con Arcangelo nei giorni scorsi, dandogli anche un bacio. L’uomo è rimasto molto male, sta di fatto che ha detto di non voler essere secondo a nessuno. Successivamente ha posto la dama dinanzi un ultimatum, ovvero, dargli l’esclusiva, oppure chiudere la conoscenza. Lei ha detto di non essere disposta ad uscire solo con lui, sta di fatto che il cavaliere ha interrotto la conoscenza. Il pubblico è esploso in un applauso a favore del cavaliere. Dopo tale scontro, poi, Cinzia è apparsa dispiaciuta ed ha ammesso di voler continuare ad uscire sia con Francesco, sia con Antonio. I due, però, sono apparsi piuttosto titubanti.

Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Valentina ed Emanuele. Lui le ha fatto una serenata e poi in studio ha palesato l’intenzione di uscire dal programma con lei. La donna è stata molto felice della cosa, sta di fatto che ha accolto con estrema gioia la richiesta del cavaliere.

Intanto, sui profili social di Uomini e Donne è stato dato un grande annuncio, ovvero, è stata ufficializzata la decisione di trasmettere in prima serata la scelta di Gianmarco Steri venerdì 30 maggio su Canale 5.