Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 26 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 26 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’influenza di Mercurio è potente in questo periodo. È un momento rilevante. Potreste considerare di fare avanzamenti notevoli, pianificare incontri cruciali. Non vi mancherà la vitalità necessaria. Questa fase è cruciale per stabilire decisioni decisive.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro potrebbe sentirsi abbastanza agitato in questo periodo, ma ciò non esclude un forte sentimento di rivincita, che serve a guardare avanti con ottimismo. È noto che gli inizi dell’anno non sono stati particolarmente leggeri, e c’è l’urgenza di trovare risorse per gestire costi legati a progetti di grande rilievo. Fai un attimo di introspezione riguardo alle relazioni e ai sentimenti che rivestono un ruolo significativo nella tua esistenza: dopo una rottura, si può sempre trovare il modo di rimettersi in gioco.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la settimana in arrivo porta con sé un’intensa presenza planetaria nel vostro segno. Martedì e mercoledì in particolare saranno giornate particolarmente propizie per far sentire la vostra voce, mettere in campo nuove proposte, e dimostrare tutta la vostra grinta e intraprendenza.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox direbbe, il segno zodiacale del Cancro può aspettarsi un panorama positivo nel mese di Giugno, grazie all’ingresso di Giove nel segno. A partire dal 6, Venere torna ad essere operativa. Quindi, ci si può aspettare un rinnovamento dell’armonia nelle relazioni già esistenti. Allo stesso tempo, i single dovranno dedicare un po’ più di tempo e attenzione alle potenziali nuove relazioni.

Oroscopo del Leone

La domenica ti ha lasciato prostrato e questo lunedì sarà tutto dedicato al recupero delle forze perdute. Il periodo che stiamo attraversando è molto importante per pianificare e attuare ciò che vuoi ottenere, fai solo attenzione a non esagerare con le fatiche.

Oroscopo della Vergine

Vergine, stai per intraprendere decisioni significative che avranno un marcato impatto sulle tue vicende personali. In particolare, l’ultima parte di questo mese potrebbe riservarti situazioni cariche di tensione. Presta particolare attenzione alle giornate di domani e dopodomani, in quanto il panorama astrale appare denso di aspetti gravosi. La mia raccomandazione è mantenere la calma e adottare un approccio diplomatico, evitando quanto più possibile di cadere in controversie.

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, è giunto il momento di moderare le vostre uscite economiche, tuttavia mantenendo un saldo equilibrio e un’armoniosa connessione con la vostra sfera sentimentale. Venere, sfortunatamente, non vi offre un grande sostegno in termini d’amore, mettendo alla prova anche le relazioni più solide. Il mio consiglio è quello di ritrovare la quiete e l’intimità che vi è mancata recentemente.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sembra che ci sia un certo nervosismo nell’aria. Da ieri, l’influenza della Luna potrebbe averti reso un po’ inquieto, specialmente nelle questioni legate al lavoro e alla famiglia. Questo potrebbe aver alimentato alcune incertezze. Rassicurati però, queste incertezze stanno per scomparire: infatti con l’inizio di Giugno si prospetta una conclusione positiva.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, questi giorni necessitano di un impegno più profondo nelle questioni domestiche e personali. E’ un periodo critico in cui dovremmo prendere decisioni finali. Sappiamo che ci sono delle contrarietà astrali, le quali però evaporeranno appena giugno farà la sua comparsa. Questo è il motivo per cui sentiamo l’urgenza di fare chiarezza su molte questioni, e magari, se necessario, di esprimere con fermezza le nostre posizioni, come si suol dire, picchiettando i pugni sul tavolo.

Oroscopo del Capricorno

Il segno del Capricorno sta attraversando un periodo fortemente caratterizzato da vibrazioni energetiche positive, che dovrebbe sfruttare per apportare un profondo cambiamento nella sfera sentimentale. A partire da Giugno, si prevede l’ipotesi di esplorare nuovi orizzonti nell’ambito affettivo. Anche se normalmente, il Capricorno non è incline a ripercorrere vecchi percorsi della vita sentimentale, in questa fase è bene tenere a mente l’antico detto “non si sa mai”.

Oroscopo dell’Acquario

Una sensazione di incertezza e di inquietudine è in aria, forse, si è già sentito predominante ieri. Qualcuno potrebbe aver avuto una notte turbolenta e potrebbe sentirsi come se il lunedì fosse un giorno di fatica. Tuttavia, dobbiamo dare a noi stessi il tempo per rigenerarci. Da non dimenticare, martedì e mercoledì si preannunciano come giorni di fondamentale importanza.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, avete davanti a voi un periodo di attesa perché dal 9 giugno inizierà per voi un importante fase di cambiamento che vi porterà nuove opportunità e stabilità. Invece, l’inizio di questa settimana potrebbe causare un po’ di nervosismo. La mia preoccupazione è che alcuni di voi possano diventare troppo ansiosi e mettano in dubbio dei legami che invece si rivelano solidi. Pertanto, direi che fino a mercoledì dovreste adottare un atteggiamento prudente e non esporre eccessivamente il vostro benessere fisico. Dunque, siate inflessibili nel dire no a sforzi eccessivi e cercate di dedicare del tempo al relax, per quanto possibile.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.