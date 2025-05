Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 25 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 25 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, prevedo per te una giornata piena di energia, sembra quasi l’anticipazione di un evento. Se hai dei programmi da affrontare, come per esempio un esame all’inizio della settimana, risulterai sicuramente favorito. Parlerò più avanti della posizione dei pianeti, che influenza tutte le costellazioni. Per quanto concerne il tuo segno zodiacale, è sicuramente un momento prolifero. Hai la forza necessaria per prendere decisioni rivoluzionarie e mettere alla prova anche il tuo legame affettivo.

Oroscopo del Toro

Il segno zodiacale del Toro, pur avendo dovuto gestire decisioni importanti e momenti di elevata tensione all’alba di quest’anno, anela alla tranquillità. Nonostante sia terminato un capitolo della sua vita, l’orizzonte futuro riserva motivi di speranza e sono previste fantastiche occasioni da qui all’estate che potrebbero dargli una nuova spinta.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ricorda bene che la settimana in arrivo porta con sé una significativa ricorrenza: proprio tra martedì e mercoledì assisteremo ad un accumulo energetico di pianeti nel tuo segno zodiacale. Di conseguenza, avrai l’opportunità di concentrarti sul tuo lavoro. Inoltre, se hai in programma di partecipare a un esame, una prova, una riunione o una convention, sappi che il tuo impegno sarà richiesto soprattutto nella prima parte della settimana. Quindi non esitare, comincia a prepararti già da ora.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, dopo un periodo caratterizzato da tensioni, in particolare sul fronte affettivo e familiare, oggi la situazione sembra essere più favorevole. Potreste addirittura trovare la chiave per risolvere alcuni problemi o dubbi, perché a giugno avrete l’appoggio del grande Giove, che ritorna a essere positivo. Sorride anche Venere, dunque sarà molto probabile superare i periodi d’incertezza e assistere a un’importante crescita personale.

Oroscopo del Leone

Leone, ti trovi sicuramente in una fase di grande esaurimento, e ciò è essenzialmente dovuto al transito di Marte nel tuo segno. Tuttavia, malgrado questa fatica intensa, le tue chance di riuscita sono davvero notevoli. Suggerirei, se fossi al tuo posto, di sfruttare questa domenica per elaborare un progetto di azione per i giorni a venire. È il momento perfetto per ritrovare le energie e riassumere tutto. Non escluderei neanche la possibilità di ricominciare a voler bene qualcuno se ne sentissi la necessità.

Oroscopo della Vergine

Vergine, occhio al cielo! Nel giro di qualche giorno potresti ritrovarti a lottare per mantenere la calma. Capisco che stai affrontando dei problemi in amore, magari c’è qualcuno che non ti ascolta come dovrebbe, o engage alcune questioni che stai cercando di risolvere. Questo ti sta mettendo sotto pressione. La mia raccomandazione è questa: rafforza i tuoi legami, cerca di riconquistare la tua pace interiore, e inizia a farlo proprio oggi.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia potrà finalmente notare un rasserenamento dopo i periodi tesi degli ultimi tempi. Sarebbe altresì proficuo per questo segno zodiacale indagare nuove sfide ed opportunità, potenziando e arricchendo le proprie dinamiche relazionali. È essenziale sottolineare che a partire dal 6 giugno la posizione di Venere diventerà più favorevole.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è vitale rilasciare la pressione in questo momento. Stiamo avvicinandoci ad una fase cruciale, infatti, giugno si rivela un mese fondamentale grazie alle opportunità che presenta. Questo periodo rappresenta un’occasione preziosa per coloro che sono consapevoli del proprio valore, gli artisti, coloro che sono dotati di creatività e per chiunque eserciti un’attività che prevede un possibile rinforzo. L’amore, inoltre, potrebbe rivelarsi vantaggioso. Ciononostante, questa domenica potrebbe iniziare con lievi turbolenze.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, l’epilogo di maggio vede l’arrivo di alcune resistenze, mentre giugno si presenta libero da queste problematiche. Risulta evidente che, prima che il mese corrente giunga al termine, dovreste prendere una decisione, confrontarvi con scelte che avete procrastinato per un po’ di tempo. Il mio consiglio è di prepararvi a un breve periodo di tensione emotiva, che però darà vita ad un fiorire di emozioni positive.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, a maggio abbiamo notato una certa insoddisfazione nel campo dell’amore, ma ti rassicuro che da giugno vedrai un’impennata positiva. Per quanto riguarda il lavoro, è sempre consigliabile tenere gli occhi aperti ed evitare amicizie o collaborazioni poco trasparenti.

Oroscopo dell’Acquario

Gli amici dell’Acquario dovranno essere vigili qualora sentissero un innalzamento di nervosismo; la domenica potrebbe rivelarsi un po’ impegnativa. Sembra che il loro fisico sarà sottoposto a un test significativo. Marte in opposizione consiglia prudenza anche nelle relazioni con gli altri. È assolutamente sconsigliato esagerare.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ti aspetta un periodo ricco di stimoli creativi. Avrai bisogno di comprendere quali progetti completare e quali lasciare indietro. Devi sapere che alla fine di questo mese, potresti diventare molto nervoso o decidere di mettere un punto e a capo. Se ci sono degli accordi che non hai ancora concluso, sappi che avrai l’opportunità di recuperare brillantemente da giugno in poi. Sta’ attento, però, all’inizio della settimana entrante.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.