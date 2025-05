Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 24 maggio 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 24 maggio 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Carissimi Arieti, questi tempi attuali sono decisamente intriganti per arrecare un positivo rinnovamento nel vostro settore lavorativo. Presto avrete delle giornate cruciali: mi riferisco a quelle tra lunedì e mercoledì della settimana entrante, in cui le condizioni astrali saranno delle più favorevoli per avanzare delle proposte di progetto. Non dimenticate che la dolce Venere vibra nel vostro segno, suggerendo un momento propizio per dialogare dell’amore.

Oroscopo del Toro

Amico del Toro, questa Luna piena di energia ha la capacità di sollevare il tuo animo desideroso di vendetta, considerato che l’esordio dell’anno è stato piuttosto gravoso. Tuttavia, Marte non si mostra ancora favorevole. Ciò implica che vi siano ancora situazioni di alta tensione da affrontare.

Oroscopo dei Gemelli

Cari Gemelli, il periodo tra martedì e mercoledì della settimana futura sarà contrassegnato da un notevole allineamento planetario nel vostro segno. Per questo motivo, i temi principali della vostra vita riconquisteranno il centro della scena, in particolare gli affetti personali e le relazioni. Le stelle indicano che avrete incontri favorevoli.

Oroscopo del Cancro

Per le persone del Cancro, il piano sentimentale potrebbe essere un filo travagliato a causa di un Venere non proprio allineato: qui le tensioni ed il disaccordo potrebbero nascere e distanze da colmare potrebbero farsi notare. Il mio consiglio è di focalizzarsi sulle attività lavorative. Infatti, durante questo fine settimana, potrebbe emergere un’idea brillante degna di nota.

Oroscopo del Leone

Ariete, ti distingui come uno dei segni astrologici più potenti attualmente. Il fine settimana si prospetta significativo per te, nonostante una leggera diminuzione della tua intensità la domenica. Tuttavia, prepaparti per una settimana futura ricca di energia, e sento il bisogno di anticipartelo, poiché c’è una configurazione planetaria che tenderà a favorirti. L’amore potrebbe sbocciare in modo inatteso, consolidando ulteriormente le relazioni esistenti.

Oroscopo della Vergine

Nel fine settimana, Vergine, ti consiglierei di ponderare attentamente sui tuoi desideri. In ambito amoroso, possono sorgere insoddisfazioni. È importante mantenere le emozioni in check. Nella settimana a venire, potresti dover affrontare alcune sfide emozionali, come rabbia o frustrazione; ti invito a gestirle con estrema prudenza.

Oroscopo della Bilancia

Sebbene l’influenza positiva di Giove sia innegabile, è possibile avvertire un velo di incertezza, inclusi i contesti professionali. Sembra che dovresti esprimere alcune necessità che ti incoraggiano a tollerare la situazione presente in maniera più comprensiva. Nella sfera affettiva, sarebbe benefico praticare maggiore pazienza, se riesci.

Oroscopo dello Scorpione

Amici del segno dello Scorpione, il fine settimana vi vede alle prese con qualche incertezza ma non smarritevi! Questa fase finale di maggio non è altro che un periodo di preparazione per l’arrivo di un giugno estremamente rilevante, che segnerà l’inizio di una seconda metà dell’anno notevolmente stimolante. Quindi, non temete di avanzare una richiesta, anche se la risposta non dovesse arrivare immediatamente. Tenete a mente che, dal 9 giugno, molte dinamiche si modificheranno.

Oroscopo del Sagittario

Il segno zodiacale del Sagittario dovrebbe lottare per rimuovere gli aspetti inutili della propria esistenza. È fondamentale affrontare le circostanze con risolutezza. Il mese di giugno si preannuncia portatore di svolte favorevoli. Tuttavia, l’ultimo periodo di maggio si manifesta come un’ultima difficoltà, con diversi pianeti al tuo sfavore, ti invita a chiudere per sempre con gli scenari che non ti appagano.

Oroscopo del Capricorno

Caro Capricorno, mi rendo conto che la tua mente si è concentrata prevalentemente su temi professionali ed economici. Tuttavia, ti esorto a prestarti il tempo per riflettere sul valore di un rapporto amoroso. Il mese di maggio potrebbe non essere stato particolarmente propositivo per la tua vita affettiva, o potrebbe aver introdotto delle distanze nel tuo rapporto amoroso.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario, si prevedono notevoli benefici nel campo emotivo. È noto che per l’Acquario, l’amicizia più autentica diventa la passione più affascinante. È essenziale per l’Acquario ritrovare un certo equilibrio economico.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, il weekend inizia all’insegna dell’attività. Ricordati che, a partire dal 9 giugno, avrai l’opportunità di ricevere maggiore considerazione. Mantieni saldo i legami rilevanti e preziosi, perché agli albori della settimana a seguire, potresti percepire un filo di insoddisfazione o sentire l’urgenza di un riscontro rapido. Ma ricorda, è fondamentale dare tempo al tempo.

