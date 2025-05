Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è scoppiato il caos tra Guido e Gloria. Nella discussione si è intromessa anche Maria De Filippi, la quale ha sbottato contro il cavaliere, generando in lui una reazione spropositata. A seguire, poi, si è parlato anche di altro e ci sono state anche delle dichiarazioni importanti.

Lite tra Guido e Gloria a Uomini e Donne, interviene Maria De Filippi e lui se ne va

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il botto. Maria De Filippi ha chiamato Gloria a centro studio in quanto l’ha informata del fatto che Guido fosse uscito dallo studio dopo che lei ha ballato con un nuovo cavaliere. Lei è rimasta sbigottita, sta di fatto che ha chiesto un immediato confronto con il cavaliere. Guido, così, è rientrato ed ha manifestato la sua opinione. L’uomo ha ammesso di essere rimasto molto male del fatto che Gloria avesse accettato di ballare con un’altra persona dopo che lui le aveva confidato di essersi innamorato di lei.

Una volta a centro studio, però, tra i due c’è stata una discussione molto accesa. Lei ha sbottato contro il suo interlocutore reputando la sua reazione decisamente eccessiva e spropositata. Della stessa idea è stata anche Maria De Filippi, la quale ha sbottato contro il cavaliere accusandolo di avere un atteggiamento di possesso nei riguardi di Gloria. Lui non ne ha voluto sapere e mentre Maria parlava le ha voltato le spalle ed è andato via dicendo: di essere troppo arrabbiato per restare a sentire certe “ca**ate”.

Maria ha commentato quanto accaduto dicendo di essere dispiaciuta se secondo alcuni i suoi interventi siano stupidi, ma lei ha detto semplicemente quello che pensa. I presenti in studio, ovviamente, si sono schierati dalla parte della conduttrice. Alla fine, poi, Gloria ha deciso di seguire Guido fuori dallo studio per poter chiarire con lui. Durante tale confronto, però, i due hanno continuato a discutere in maniera particolarmente animata. Lei ha cercato di convincerlo a rientrare in studio, ma lui non ne ha voluto sapere. La De Filippi, così, ha deciso di cambiare argomento passando a parlare di altro.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Chiarimento tra Francesco e Morena, Gianni Sperti attacca il cavaliere

Al centro dell’attenzione ci sono stati Francesco e Morena. Il ragazzo ha cercato di rimediare dopo quanto accaduto nelle scorse puntate, dove lui aveva ammesso di non nutrire un sentimento per lei. Il giovane, però, è stato preso di mira da Gianni Sperti, il quale non è sembrato credere molto alle sue parole, alludendo al fatto che, in realtà, non sia realmente interessato a Morena. Maria, per contro, ha cercato di prendere le difese di Francesco ponendo l’accento sul fatto che sia un ragazzo che preferisce non sbilanciarsi troppo prima di essere sicuro di una cosa. Alla fine, poi, i due hanno deciso di uscire dal programma insieme, anche se lui ha confermato di non nutrire un sentimento fortissimo nei suoi confronti. Il tutto, dunque, è stato decisamente poco emozionante.

Sul finire, poi, c’è stato un ultimo siparietto di Arcangelo e Marina i quali si sono confrontati di nuovo e Marina ha ammesso di non essere disposta a continuare la frequentazione con il cavaliere. I due sono stati bersagliati dai presenti in studio. Oltre agli opinionisti e Gemma Galgani, anche Alessio Pili Stella si è accodato al coro reputando i due assolutamente finti. La puntata, infine, si è conclusa con il rientro in studio di Guido il quale ha ammesso di voler uscire dal programma con Gloria. I due, così, sono andati via insieme.